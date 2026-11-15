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Hành khách Mỹ bị dừng chuyến bay tranh nhau từng phòng khách sạn

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BÌNH MINH
BÌNH MINH
BÌNH MINH

Những hành khách bị mắc kẹt tại sân bay đã đổ xô đến các khách sạn để tìm chỗ lưu trú, sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) yêu cầu tạm dừng các chuyến bay khởi hành trên toàn quốc.

Hành khách Mỹ bị dừng chuyến bay tranh nhau từng phòng khách sạn - Ảnh 1.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) yêu cầu tạm dừng các chuyến bay khởi hành trên toàn quốc khiến nhiều hành khách rơi vào cảnh bị động - Ảnh: AOL

Bất chấp giá khách sạn tăng vọt gấp 2-3 lần chỉ trong vài phút, các hành khách bị ảnh hưởng bởi lệnh dừng chuyến bay vẫn tranh nhau đặt.

Giá phòng khách sạn tăng gấp đôi chỉ trong vài phút

Tại San Francisco, giá khách sạn tăng mạnh khi hành khách bị mắc kẹt tìm chỗ nghỉ. Một cặp vợ chồng đến từ Wisconsin cho biết họ đặt một phòng với giá 300 USD sau khi chuyến bay bị hủy, nhưng chỉ vài phút sau, giá phòng đã tăng lên 700 USD.

Steve Sul, một cư dân San Diego, phải hoãn chuyến về nhà đến ngày 14-11 và quyết định ở một khách sạn xa sân bay hơn sau khi nhận thấy giá phòng tại khu vực gần sân bay tăng cao.

Tương tự, khoảng 20h30 ngày 13-11, sảnh Skyline Hotel Detroit Airport chật kín người, với ít nhất 50 người xếp hàng. 

Hành khách lần lượt kéo vali vào khách sạn, tìm đến cuối hàng người đông đúc, trong khi nhiều người vừa gọi điện thoại, vừa trao đổi về các chuyến bay bị hủy và tính toán kế hoạch tiếp theo.

Một hành khách người Canada, Edward Langer, đang ở New York cùng con gái 15 tuổi, cho biết chuyến bay về Edmonton ngày 14-11 của hai cha con bị hủy. Điều này khiến họ có thể phải nghỉ học, nghỉ làm nhiều ngày và phát sinh hàng nghìn đô la Canada tiền khách sạn.

Langer cho biết ông đã chờ nhiều giờ nhưng đến chiều 14-11 vẫn chưa thể liên lạc với Porter Airlines. "Khi lên một số trang web du lịch để đặt khách sạn, giá cứ tăng gấp đôi, gấp ba", ông nói. "Thật điên rồ".

Tự thuê xe lái về nhà do bị hủy chuyến bay

Cục Hàng không Liên bang Mỹ thông báo trên trang web rằng cơ quan này đã dỡ bỏ lệnh tạm dừng các chuyến bay vào khoảng 20h30 ngày 13-11, hơn bốn giờ sau khi lệnh này bắt đầu.

Kelsey Kreser, 35 tuổi, đang trên đường trở về nhà ở Louisville, Kentucky, thì chuyến bay nối chuyến tại Detroit bị hủy. Cô đến khách sạn ngay sau 20h và thấy hàng người phía sau mình ngày càng dài.

Kreser cho biết cô không gặp khó khăn khi đặt phòng. Có lẽ nhờ sử dụng ứng dụng du lịch doanh nghiệp của công ty nên có thể thực hiện việc đặt phòng nhanh chóng. Tuy nhiên, cô lại không dễ tìm thuê một chiếc xe để lái về nhà vào ngày hôm sau.

Theo Kreser, ứng dụng cho biết tất cả xe cho thuê tại Detroit và các khu vực lân cận đều đã được đặt hết. "Có lẽ bạn trai tôi sẽ lái xe từ Louisville đến đón tôi", cô nói.

Corinne Hyzny, 62 tuổi, chuẩn bị khép lại một ngày mà bà mô tả là "không tưởng". Bà đến sân bay Detroit Metro khoảng 13h30 để trở về nhà ở Philadelphia sau chuyến công tác tại Detroit. Cuối cùng, chuyến bay của bà bị hủy. May mắn là bà đã tìm được một nơi để ngủ qua đêm.

Trước đó, Hyzny đã thử đặt phòng trực tuyến tại bốn khách sạn khác nhau gần sân bay. Tuy nhiên, cả bốn lần bà đều bị đẩy khỏi quy trình sau khi nhập thông tin thẻ tín dụng, vì căn phòng đã được những hành khách khác đặt trước.

Ngoài việc tìm được chỗ ngủ trong đêm, Hyzny vẫn chưa chắc chắn về kế hoạch cho ngày hôm sau. Bà cho rằng mình sẽ gặp khó khăn khi tìm một chuyến bay khác. "Có lẽ tôi sẽ phải thuê một chiếc xe và lái xe về nhà", bà nói. "Mất khoảng tám tiếng rưỡi".

Hôm 13-11, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc, khiến gần như tất cả các chuyến bay khởi hành bị đình chỉ trong gần 5 giờ.

Sự cố bắt nguồn từ trục trặc nghiêm trọng trong hệ thống liên lạc, buộc các hãng hàng không phải hủy gần 10.000 chuyến bay và hoãn hơn 7.000 chuyến khác, đánh dấu một trong những ngày tồi tệ nhất đối với hoạt động đi lại tại Mỹ.

Hành khách Mỹ bị dừng chuyến bay tranh nhau từng phòng khách sạn - Ảnh 3.6 sai lầm ai cũng dễ mắc ngay khi nhận phòng khách sạn

Theo các chuyên gia, du khách có thể mắc những sai lầm phổ biến ngay trong những phút đầu nhận phòng khách sạn, gây ra nhiều phiền toái trong suốt kỳ nghỉ.

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    Chủ đề: khách sạn hành khách hàng không chuyến bay

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