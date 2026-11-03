6 sai lầm ai cũng dễ mắc ngay khi nhận phòng khách sạn

Trước khi mở vali hoặc ra ngoài, du khách nên dành thời gian làm quen với căn phòng ở khách sạn mình sẽ lưu trú - Ảnh: AI

Các chuyên gia khuyên du khách sau một ngày dài di chuyển hãy dành khoảng một phút quan sát, kiểm tra các vật dụng, không gian trong căn phòng khách sạn mà mình lưu trú.

Dưới đây là một số điều được cho là sai lầm nếu bạn làm ngay khi mở cửa phòng khách sạn.

Đặt vali lên giường

Việc đặt vali lên giường khách sạn có vẻ vô hại nhưng lại không được khuyến khích vì lý do vệ sinh. Francesco Sardelli, tổng quản lý khách sạn The Hari London (Anh), cho biết đây là thói quen nhiều người thực hiện gần như tự động, đặc biệt sau hành trình dài.

Tuy nhiên, ông khuyên du khách nên đặt vali vào giá để hành lý có sẵn trong phòng. Các loại túi chia ngăn cũng giúp lấy quần áo ra khỏi vali thuận tiện mà không cần trải toàn bộ đồ đạc lên giường, đồng thời giữ hành lý ngăn nắp.

Không kiểm tra cách bố trí phòng khách sạn

Trước khi mở vali hoặc ra ngoài, du khách nên dành thời gian làm quen với căn phòng. Hãy kiểm tra nước, WiFi và rèm cửa ngay khi nhận phòng, đồng thời xác định vị trí ổ cắm điện, điều chỉnh nhiệt độ và ánh sáng theo sở thích.

Bộ sạc là một trong những vật dụng thường bị bỏ quên nhất tại khách sạn. Vì vậy, việc bố trí một khu vực sạc riêng giúp du khách dễ quản lý thiết bị.

Quên kiểm tra phòng tắm

Phòng tắm thường là khu vực khách ít chú ý kiểm tra ngay sau khi nhận phòng, cho đến khi chuẩn bị đi ăn tối hoặc đi ngủ. Du khách nên sớm kiểm tra những vật dụng còn thiếu và yêu cầu khách sạn hỗ trợ, tránh phát sinh căng thẳng vào phút chót.

Bên cạnh đó, việc tự chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân cũng giúp hạn chế phụ thuộc vào những vật dụng khách sạn có thể không cung cấp.

Mở hành lý trước khi rửa tay

Hãy luôn rửa tay trước khi lấy đồ ra khỏi vali vì trong hành trình di chuyển, mọi người thường tiếp xúc với nhiều bề mặt tại sân bay, phương tiện giao thông, tiền và các đồ vật khác.

Để những vật dụng thiết yếu rải rác khắp phòng

Một số vật dụng như AirPods rất dễ thất lạc trong chăn ga, áo choàng tắm hoặc túi xách. Hãy cân nhắc sử dụng túi có khóa kéo với nhiều ngăn riêng biệt để đựng những món đồ nhỏ quan trọng như bộ sạc, đầu chuyển đổi, AirPods và trang sức.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng chia sẻ mẹo treo chiếc túi có khóa kéo này lên tay nắm cửa vào đêm trước ngày khởi hành. Đây là cách nhắc nhở trực quan để thu gom những món đồ còn rải rác trước khi rời khách sạn, đặc biệt khi phải chuẩn bị cho chuyến bay sáng sớm.

Đợi đến giờ đi ngủ mới kiểm tra rèm cửa

Việc phát hiện rèm cửa không kéo kín hoàn toàn khi đã lên giường có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. Bạn hãy kiểm tra hệ thống rèm ngay khi nhận phòng, đặc biệt với những người nhạy cảm với ánh sáng. Phát hiện vấn đề từ sớm sẽ giúp khách sạn có thời gian khắc phục trước giờ nghỉ ngơi.

Ngoài ra, nên mang theo đồ che mắt trong hành lý xách tay để dự phòng. Vật dụng này giúp hạn chế ánh sáng từ đèn đường, ánh nắng buổi sáng hoặc những khe hở giữa các tấm rèm, tránh hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống rèm cửa của khách sạn để bạn có giấc ngủ ngon.