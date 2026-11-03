Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

6 sai lầm ai cũng dễ mắc ngay khi nhận phòng khách sạn

tác giả
BÌNH MINH
BÌNH MINH
BÌNH MINH

Theo các chuyên gia, du khách có thể mắc những sai lầm phổ biến ngay trong những phút đầu nhận phòng khách sạn, gây ra nhiều phiền toái trong suốt kỳ nghỉ.

6 sai lầm du khách thường mắc ngay khi nhận phòng khách sạn - Ảnh 1.

Trước khi mở vali hoặc ra ngoài, du khách nên dành thời gian làm quen với căn phòng ở khách sạn mình sẽ lưu trú - Ảnh: AI

Các chuyên gia khuyên du khách sau một ngày dài di chuyển hãy dành khoảng một phút quan sát, kiểm tra các vật dụng, không gian trong căn phòng khách sạn mà mình lưu trú.

Dưới đây là một số điều được cho là sai lầm nếu bạn làm ngay khi mở cửa phòng khách sạn.

Đặt vali lên giường

Việc đặt vali lên giường khách sạn có vẻ vô hại nhưng lại không được khuyến khích vì lý do vệ sinh. Francesco Sardelli, tổng quản lý khách sạn The Hari London (Anh), cho biết đây là thói quen nhiều người thực hiện gần như tự động, đặc biệt sau hành trình dài.

Tuy nhiên, ông khuyên du khách nên đặt vali vào giá để hành lý có sẵn trong phòng. Các loại túi chia ngăn cũng giúp lấy quần áo ra khỏi vali thuận tiện mà không cần trải toàn bộ đồ đạc lên giường, đồng thời giữ hành lý ngăn nắp.

Không kiểm tra cách bố trí phòng khách sạn

Trước khi mở vali hoặc ra ngoài, du khách nên dành thời gian làm quen với căn phòng. Hãy kiểm tra nước, WiFi và rèm cửa ngay khi nhận phòng, đồng thời xác định vị trí ổ cắm điện, điều chỉnh nhiệt độ và ánh sáng theo sở thích.

Bộ sạc là một trong những vật dụng thường bị bỏ quên nhất tại khách sạn. Vì vậy, việc bố trí một khu vực sạc riêng giúp du khách dễ quản lý thiết bị.

Quên kiểm tra phòng tắm

Phòng tắm thường là khu vực khách ít chú ý kiểm tra ngay sau khi nhận phòng, cho đến khi chuẩn bị đi ăn tối hoặc đi ngủ. Du khách nên sớm kiểm tra những vật dụng còn thiếu và yêu cầu khách sạn hỗ trợ, tránh phát sinh căng thẳng vào phút chót.

Bên cạnh đó, việc tự chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân cũng giúp hạn chế phụ thuộc vào những vật dụng khách sạn có thể không cung cấp.

Mở hành lý trước khi rửa tay

Hãy luôn rửa tay trước khi lấy đồ ra khỏi vali vì trong hành trình di chuyển, mọi người thường tiếp xúc với nhiều bề mặt tại sân bay, phương tiện giao thông, tiền và các đồ vật khác.

Để những vật dụng thiết yếu rải rác khắp phòng

Một số vật dụng như AirPods rất dễ thất lạc trong chăn ga, áo choàng tắm hoặc túi xách. Hãy cân nhắc sử dụng túi có khóa kéo với nhiều ngăn riêng biệt để đựng những món đồ nhỏ quan trọng như bộ sạc, đầu chuyển đổi, AirPods và trang sức.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng chia sẻ mẹo treo chiếc túi có khóa kéo này lên tay nắm cửa vào đêm trước ngày khởi hành. Đây là cách nhắc nhở trực quan để thu gom những món đồ còn rải rác trước khi rời khách sạn, đặc biệt khi phải chuẩn bị cho chuyến bay sáng sớm.

Đợi đến giờ đi ngủ mới kiểm tra rèm cửa

Việc phát hiện rèm cửa không kéo kín hoàn toàn khi đã lên giường có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. Bạn hãy kiểm tra hệ thống rèm ngay khi nhận phòng, đặc biệt với những người nhạy cảm với ánh sáng. Phát hiện vấn đề từ sớm sẽ giúp khách sạn có thời gian khắc phục trước giờ nghỉ ngơi.

Ngoài ra, nên mang theo đồ che mắt trong hành lý xách tay để dự phòng. Vật dụng này giúp hạn chế ánh sáng từ đèn đường, ánh nắng buổi sáng hoặc những khe hở giữa các tấm rèm, tránh hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống rèm cửa của khách sạn để bạn có giấc ngủ ngon.

6 sai lầm du khách thường mắc ngay khi nhận phòng khách sạn - Ảnh 3.Huế ra mắt AI làm hướng dẫn viên, tự lên lịch trình cho du khách

Lần đầu giới thiệu nền tảng Huế TRIPO ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Huế kỳ vọng giúp du khách dễ dàng thiết kế hành trình, dự toán chi phí và khám phá các điểm đến ngay trên nền tảng trực tuyến.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
BÌNH MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: du khách Khách sạn lưu trú du lịch

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất