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Huế ra mắt AI làm hướng dẫn viên, tự lên lịch trình cho du khách

tác giả
NHẬT LINH
NHẬT LINH
NHẬT LINH

Lần đầu giới thiệu nền tảng Huế TRIPO ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Huế kỳ vọng giúp du khách dễ dàng thiết kế hành trình, dự toán chi phí và khám phá các điểm đến ngay trên nền tảng trực tuyến.

Huế ra mắt AI làm hướng dẫn viên, tự lên lịch trình cho du khách - Ảnh 1.

Ông Trần Hữu Thùy Giang - Phó chủ tịch UBND TP Huế - tại hội nghị công bố chương trình kích cầu và giới thiệu các sản phẩm du lịch mới của TP Huế vào sáng 31-10 - Ảnh: NHẬT LINH

Ngày 31-10, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị công bố chương trình kích cầu và giới thiệu các sản phẩm du lịch mới, đặc biệt là ra mắt nền tảng AI Huế TRIPO.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Hữu Thùy Giang - Phó chủ tịch UBND thành phố Huế - cho biết trong 10 tháng đầu năm 2026, du lịch Huế ước đón hơn 6,9 triệu lượt khách, tăng 28,36% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó khách quốc tế đạt hơn 2 triệu lượt.

Theo ông Giang, kết quả trên cho thấy những tín hiệu tích cực của ngành du lịch, song những biến động của tình hình thế giới, giá năng lượng, chi phí vận chuyển và bất ổn kinh tế đang đặt ra không ít thách thức.

Vì vậy Huế cần có những chính sách kích cầu phù hợp, đồng thời cơ cấu lại sản phẩm để tăng sức hấp dẫn cho điểm đến.

Thành phố định hướng phát triển thêm các sản phẩm du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe, du lịch ẩm thực, du lịch mùa mưa và các sản phẩm gắn với sự kiện văn hóa, nghệ thuật.

Đáng chú ý, một trong những sản phẩm mới được giới thiệu tại hội nghị là Huế TRIPO - AI Trip Planner, nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ du khách lên kế hoạch cho chuyến đi.

Thông qua nền tảng này, du khách có thể nhận tư vấn lịch trình, ước tính chi phí, sử dụng tính năng thuyết minh tự động, hỗ trợ mua vé và tham quan các điểm du lịch trực tuyến.

Du khách có thể trải nghiệm nền tảng tại địa chỉ https://huetripo.hue.gov.vn/trip-planner.

Bên cạnh ứng dụng AI, Huế cũng giới thiệu hai sự kiện dự kiến tổ chức trong năm 2027 là Tuần lễ Âm nhạc và Di sản quốc tế Huế (Huế Wonderverse Music Fest) và chương trình truyền hình thực tế sáng tạo The Hue Creators.

Huế ra mắt AI làm hướng dẫn viên, tự lên lịch trình cho du khách - Ảnh 3.

Với nền tảng AI Huế TRIPO, khách có thể nhận tư vấn lịch trình, ước tính chi phí, sử dụng tính năng thuyết minh tự động, hỗ trợ mua vé và tham quan các điểm du lịch trực tuyến khi đến Huế tham quan - Ảnh: NHẬT LINH

Các sự kiện hướng đến kết nối văn hóa, di sản với âm nhạc và những hình thức sáng tạo hiện đại, qua đó tạo thêm trải nghiệm mới cho du khách và quảng bá hình ảnh Huế.

Một hướng phát triển khác được thành phố chú trọng là du lịch y tế. Tại hội nghị, Huế giới thiệu đề án "Phát triển du lịch y tế thành phố Huế giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035".

Đề án hướng đến phát huy thế mạnh y tế chuyên sâu của Huế, kết nối dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe với hoạt động nghỉ dưỡng và trải nghiệm du lịch.

Dịp này, Hiệp hội Du lịch thành phố Huế đã ký kết biên bản ghi nhớ với các cơ sở y tế nhằm tăng cường liên kết, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch y tế.

Lễ hội ánh sáng quốc tế Huế sẽ diễn ra vào dịp hè 2027

Lễ hội ánh sáng quốc tế Huế 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 13-6-2027 tại công viên và đài tưởng niệm bên bờ nam sông Hương, trong khuôn khổ Festival Huế 2027.

Điểm nhấn là cuộc thi trình diễn ánh sáng quốc tế với chủ đề "Tứ linh hội tụ", quy tụ 10 đội thi quốc tế, kết hợp nghệ thuật trình chiếu mặt nước (Water Mapping) và trình diễn drone. Lễ hội kỳ vọng tạo sản phẩm du lịch đêm đặc sắc, đưa di sản Huế tỏa sáng bằng công nghệ hiện đại.

Huế ra mắt AI làm hướng dẫn viên, tự lên lịch trình cho du khách - Ảnh 2.Đà Nẵng lắp 15 camera AI cảnh báo mật độ du khách tại đảo Cù Lao Chàm

Để điều tiết, phục vụ du khách lên xuống bến tàu du lịch và ra tham quan đảo Cù Lao Chàm tốt hơn, thành phố Đà Nẵng trang bị 15 bộ camera tích hợp trí tuệ nhân tạo AI nhằm giám sát, phân tích và cảnh báo mật độ du khách tại các khu vực trọng điểm.

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    Chủ đề: Du Lịch sông Hương Tp Huế ai

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