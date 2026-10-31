Lễ mừng nhà rông mới, tái hiện lễ đâm trâu của người Jrai

Lễ mừng nhà rông mới của người Jrai làng Ia Gri, xã Biển Hồ ngay dưới chân núi lửa Chư Đang Ya - Ảnh: LÊ KIẾN.

Ngày 31-10, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Biển Hồ tổ chức phục dựng Lễ mừng nhà rông mới của người Jrai làng Ia Gri, xã Biển Hồ ngay dưới chân núi lửa Chư Đang Ya.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh nhà rông có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống của người dân Tây Nguyên. Nhà rông không chỉ là công trình kiến trúc, mà còn là linh hồn của làng, nơi gắn liền với những câu chuyện kể, lưu giữ phong tục, tập quán của dân tộc.

Đồng thời mong muốn người dân làng Ia Gri tiếp tục giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, từng bước phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao đời sống Nhân dân.

Theo phong tục truyền thống, Lễ mừng nhà rông mới được người dân chuẩn bị trang trọng với lễ vật hiến sinh gồm: 1 con trâu, 1 con dê, 1 con heo, rượu ghè và cây nêu lớn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đóng góp, xây dựng nhà rông tại làng Ia Gri - Ảnh: LÊ KIẾN

Trong không khí linh thiêng, già làng Ksor A'Mluih (làng Ia Gri, xã Biển Hồ) khấn cầu: "Hôm nay mừng nhà rông mới, chúng tôi dâng lễ, mời các Yang (thần) uống chén rượu đầu tiên ngon nhất, nhận những lễ vật ngon nhất. Cầu Yang che chở cho dân làng mưa thuận, gió hòa; thóc lúa đầy kho; trâu, bò, heo, gà đầy chuồng. Mong cho con cháu trong làng luôn mạnh khỏe, bình an, tránh được ốm đau, bệnh tật".

Tiếp nối nghi lễ, những nam thanh nữ tú trong làng mô phỏng lễ đâm trâu hiến tế cho Yang. Trong âm vang của tiếng cồng chiêng, những chàng trai Jrai lực lưỡng tay cầm khiên, gươm dài múa những điệu múa uy dũng; còn các cô gái đi chân trần múa xoang nhịp nhàng quanh cây nêu và vật hiến tế.

Nhà rông được làm theo nét truyền thống, các nguyên vật liệu hoàn toàn từ tự nhiên, như gỗ, tranh, tre. Nhà cao khoảng 18 mét, tổng kinh phí xây dựng hơn 3 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Nhà rông Chư Đang Ya là một trong những nhà rông lớn tỉnh Gia Lai được xây dựng theo phong tục truyền thống, nguyên vật liệu hoàn toàn từ tự nhiên, như gỗ, tranh, tre với tổng kinh phí hơn 3 tỉ đồng bằng nguồn xã hội hóa.

Đông đảo người dân, du khách tham gia Lễ mừng nhà rông mới, thưởng lãm núi lửa Chư Đang Ya và hoa dã quỳ - Ảnh: LÊ KIẾN.

Từ ngày 30-10 đến 8-11, tại xã Biển Hồ sẽ diễn ra Festival cồng chiêng - Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya năm 2026. Chương trình hướng đến quảng bá bản sắc văn hóa, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và các giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Trong khuôn khổ chương trình còn có nhiều hoạt động hấp dẫn trưng bày sản phẩm OCOP, không gian văn hóa cà phê, thể thao và trò chơi dân gian, tạo thêm sản phẩm trải nghiệm cho du khách.