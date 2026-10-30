Gia Lai chính thức khai hội Tuần lễ hoa dã quỳ

Festival cồng chiêng, Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya năm 2026 chính thức khai hội, sự kiện diễn ra từ ngày 30-10 đến 8-11 tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ - Ảnh: LÊ KIẾN

Ngày 30-10, tại nhà rông làng Ia Gri, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc chuỗi sự kiện Festival cồng chiêng, Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya năm 2026. Sự kiện thu hút hàng ngàn người dân, du khách tham dự.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trịnh Văn Sang, Chủ tịch UBND xã Biển Hồ, cho biết địa phương có nhiều cảnh quan thiên nhiên đặc sắc như danh thắng Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya, những đồi chè xanh mát, hàng thông trăm tuổi cùng các ngôi làng truyền thống giàu bản sắc văn hóa.

Đây cũng là vùng đất còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa quý báu của đồng bào Jrai, với tiếng cồng chiêng, điệu múa xoang và những lễ hội truyền thống.

Trình diễn cồng chiêng, múa xoang tại lễ khai mạc nhà rông làng Ia Gri, dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya, xã Biển Hồ - Ảnh: LÊ KIẾN

Theo ban tổ chức, Festival cồng chiêng - Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya năm 2026 diễn ra từ ngày 30-10 đến 8-11 tại xã Biển Hồ và phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đây là sự kiện thường niên được tổ chức dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya.

Chương trình hướng đến quảng bá bản sắc văn hóa, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và các giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Trong khuôn khổ chương trình còn có nhiều hoạt động trưng bày sản phẩm OCOP, không gian văn hóa cà phê, thể thao và trò chơi dân gian, tạo thêm sản phẩm trải nghiệm cho du khách.

Núi lửa Chư Đăng Ya nhìn từ trên cao, rực vàng sắc hoa dã quỳ. Núi lửa Chư Đăng Ya được tạp chí Anh bình chọn là 1 trong 10 núi lửa đẹp nhất thế giới - Ảnh: LÊ KIẾN

Nhiều người dân, du khách tham gia Tuần lễ hoa dã quỳ, chụp hình lưu niệm - Ảnh: LÊ KIẾN

Vợ chồng anh Hoàng Văn Vũ đến từ Hà Nội, tham gia thưởng lãm núi lửa Chư Đăng Ya. Anh Vũ cho biết: "Chuyến đi thật sự có ý nghĩa, tôi rất vui khi được trực tiếp có mặt tại đây, được ngắm hoa dã quỳ nở rộ. Hy vọng năm tới sẽ có dịp đến Gia Lai vào dịp này để thưởng thức nhiều thắng cảnh, ăn nhiều món ngon, đặc sản Tây Nguyên" - Ảnh: LÊ KIẾN

Ở Tây Nguyên, mùa hoa dã quỳ thường nở rộ từ đầu tháng 11, mùa hoa nở cũng báo hiệu cho mùa khô ở Tây Nguyên sắp bắt đầu - Ảnh: LÊ KIẾN

Nhiều em nhỏ Jrai vui mừng, hòa mình vào ngày hội tại buôn làng - Ảnh: LÊ KIẾN

Hàng trăm bức ảnh mang hơi thở, đặc trưng văn hóa bản địa được trưng bày tại khuôn viên nhà rông làng Ia Gri, xã Biển Hồ - Ảnh: LÊ KIẾN