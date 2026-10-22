Nhất định tôi lại tới Chư Đăng Ya sống trọn vẹn mùa vàng hoa dã quỳ

Vũ điệu dân tộc ở nhà hàng Biển Hồ - Ảnh: ĐỖ THÀNH DƯƠNG

Chuyến đi Pleiku vào tháng 5-2026 khi đất trời chớm bước vào mùa khô đã gieo vào lòng tôi một lời hẹn ước sâu nặng với ngọn núi lửa cổ Chư Đăng Ya, nơi sắp sửa diễn ra một mùa lễ hội rực rỡ nhất trong năm.

Tây Nguyên trong tâm thức của kẻ lữ hành luôn là một cõi hoang sơ với tiếng cồng chiêng đại ngàn, những cánh rừng cà phê bạt ngàn và những đỉnh núi mờ sương.

Nhưng phải đến khi đặt chân đến Gia Lai, được cùng những người con bản địa rong ruổi qua những cung đường đất đỏ, tôi mới thực sự chạm vào linh hồn của vùng đất này.

Hành trình của tôi bắt đầu từ sự kết nối ấm áp với gia đình em học sinh cũ, cô giáo Rmah H'Xinh và chồng là thầy giáo Glin. Cặp vợ chồng nhà giáo người Jrai ấy đã dành cả thanh xuân để gắn bó với sự nghiệp "gieo chữ" ở những bản làng vùng khó của tỉnh Gia Lai.

Ngọn lửa đam mê giáo dục của họ được thắp lên từ chính cha mẹ - thầy Kpuih Y Xê và cô Rmah H'Ngoăi - những nhà giáo kỳ cựu đang ở tại làng Pleiku Roh, phường Diên Hồng.

Được đại gia đình nhà giáo thân tình đón tiếp, tôi không chỉ được thưởng thức hương vị đậm đà của đặc sản cơm lam gà nướng tại nhà hàng Biển Hồ nổi tiếng, mà còn được họ đưa đi tham quan những danh thắng mang tính biểu tượng của phố núi: từ hàng thông trăm tuổi reo vang trong gió hồ Tơ Nưng, nhà thờ cổ Hà Bầu trầm mặc nét thời gian, cho đến ngọn núi kỳ vĩ nhất Gia Lai - núi lửa Chư Đăng Ya.

Nằm tại xã Biển Hồ, cách trung tâm phố núi Pleiku khoảng 30km về phía đông bắc, sừng sững giữa đất trời như một chứng nhân lịch sử của đại ngàn. Nơi đây từng được tổ chức Kỷ lục Việt Nam Vietkings bình chọn là Top 10 điểm đến hấp dẫn nhất Gia Lai.

Tác giả cùng gia đình cô giáo H’Xinh - Ảnh: ĐỖ THÀNH DƯƠNG

Vào thời điểm tháng 5 khi tôi đến, ngọn núi trơ trọi dưới cái nắng đầu mùa khô với vẻ hoang sơ, kỳ vĩ của một ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động hàng triệu năm. Dẫu vậy, lòng chảo hình phễu khổng lồ vẫn mang một sức sống âm thầm nhưng mãnh liệt.

Lớp đất đỏ bazan phì nhiêu được đồng bào Jrai tận dụng để canh tác các loại hoa màu như ngô, khoai, dong riềng. Nhìn từ trên cao, miệng núi lửa như một bức tranh thổ cẩm khổng lồ với những mảng màu xanh, vàng, nâu đan xen đầy nghệ thuật, minh chứng cho sự hòa quyện tuyệt vời giữa mẹ thiên nhiên và bàn tay lao động của con người.

Tuy nhiên, vẻ đẹp kỳ vĩ của Chư Đăng Ya sẽ thể hiện trọn vẹn vào những ngày cuối năm. Thầy Kpuih Y Xê bảo nhỏ với tôi rằng Chư Đăng Ya sẽ thực sự "thức giấc" và lột xác ngoạn mục khi bước vào giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12, đặc biệt là tháng 11 hằng năm. Đó là lúc thiên đường hoa dã quỳ bừng tỉnh.

Khắp các lối đi, triền sườn núi và cả lòng chảo khổng lồ sẽ được nhuộm một sắc vàng rực rỡ, kiêu hãnh và tràn đầy sức sống. Nằm ở độ cao từ 500m đến 975m so với mực nước biển, khí hậu nơi đây luôn trong lành, mát mẻ và lộng gió.

Khoảnh khắc lý tưởng nhất để ghi lại những thước phim cuộc đời tại đây là vào rạng sáng, khi những tia nắng đầu ngày xuyên qua màn sương sớm còn bảng lảng trên các triền hoa vàng, tạo nên một khung cảnh huyền ảo, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của phố thị.

Lời hẹn ước với mùa vàng Chư Đăng Ya càng trở nên thôi thúc hơn bao giờ hết khi thông tin về ngày hội lớn được công bố. Năm 2026 này, "Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya" sẽ chính thức diễn ra từ ngày 30-10 đến ngày 8-11-2026.

Đây là một trong những sự kiện văn hóa, du lịch quy mô và đáng mong chờ nhất của tỉnh Gia Lai, quy tụ gần 1.500 nghệ nhân từ khắp các buôn làng.

Du khách đến đây không chỉ để thưởng ngoạn thảm hoa vàng rực rỡ ôm trọn miệng núi lửa huyền thoại, mà còn để đắm mình vào không gian văn hóa đậm đà bản sắc của đồng bào Jrai, Bana thông qua các hoạt động đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm và thưởng thức ẩm thực truyền thống.

Điểm nhấn thiêng liêng và hoành tráng nhất của lễ hội chính là đêm hội cồng chiêng sẽ diễn ra vào ngày 7-11 tại quảng trường Đại Đoàn Kết, ngay giữa lòng phố núi Pleiku. Tiếng cồng, tiếng chiêng âm vang hòa cùng ánh lửa bập bùng chắc chắn sẽ làm say lòng bất cứ ai đặt chân đến.

Núi Chư Đăng Ya mùa khô - Ảnh: ĐỖ THÀNH DƯƠNG

Chuyến đi tháng 5 ấy chỉ là một nét phác thảo, nhưng bấy nhiêu đó đã quá đủ để tôi mê đắm mảnh đất Tây Nguyên lộng gió này.

Giờ đây, những ngày tháng 10, tôi đang náo nức thu xếp hành lý để trở lại Gia Lai, thực hiện lời hẹn ước với Chư Đăng Ya vào mùa đẹp nhất.

Tôi muốn được đứng giữa lòng chảo núi lửa triệu năm, hít căng lồng ngực bầu không khí cao nguyên se lạnh, ngắm nhìn sắc vàng dã quỳ rực cháy dưới ánh mặt trời và hòa mình vào vũ điệu dân tộc huyền thoại.

Chư Đăng Ya đang vẫy gọi, và mùa hoa vàng ấy, nhất định tôi phải sống trọn vẹn một lần!

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