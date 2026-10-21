Nhộn nhịp sự kiện, tổng thu du lịch Gia Lai tăng hơn 25%

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh Gia Lai đón khoảng 13,5 triệu lượt khách du lịch - Ảnh: DŨNG NHÂN

Ngày 21-10, UBND tỉnh Gia Lai thông tin 9 tháng đầu của năm 2026, ngành du lịch tỉnh này thu được kết quả khả quan khi ước đón 13,5 triệu lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu từ du lịch cũng tăng mạnh, ước đạt 29.210 tỉ đồng.

Hoạt động du lịch Gia Lai khởi sắc trong năm 2026 có sự đóng góp lớn từ các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho hay Năm Du lịch quốc gia không chỉ dừng ở các lễ hội, sự kiện. Đây là điều kiện để tỉnh được tiếp cận và thực hiện các nhiệm vụ mới với mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch thành 1 trong 5 mũi nhọn phát triển của tỉnh.

Việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia tạo sự chuyên nghiệp cho ngành du lịch, chuyên nghiệp trong cách tổ chức sự kiện và phát triển du lịch, giúp Gia Lai định hình lại sản phẩm trong du lịch và văn hóa.

Các hoạt động, sự kiện nổi bật như: Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, Lễ hội du lịch hè "Gia Lai - Điểm đến kỳ thú", Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX, Ngày Lữ hành Việt Nam và Diễn đàn Lữ hành quốc tế năm 2026, VnExpress Marathon Quy Nhơn 2026...

Từ các chương trình, hoạt động, hình ảnh và thương hiệu du lịch Gia Lai được quảng bá rộng rãi; hình thành không gian du lịch liên kết giữa biển Quy Nhơn và đại ngàn Tây Nguyên; góp phần thúc đẩy các ngành lưu trú, ăn uống, vận tải, thương mại và dịch vụ phát triển.

Riêng trong quý 3, toàn tỉnh đón khoảng 4,75 triệu lượt khách du lịch, thu từ du lịch ước đạt 10.200 tỉ đồng.

Bên cạnh tổ chức các sự kiện, sản phẩm du lịch mới, ngành du lịch đã tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành quy định trong hoạt động kinh doanh du lịch tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú; kiểm tra hoạt động vận tải khách du lịch và hoạt động của hướng dẫn viên du lịch; tạo hình ảnh về một không gian đẹp nhằm nâng cao hiệu quả thu hút du khách trong và ngoài nước.

Thu ngân sách tỉnh đạt 21.600 tỉ đồng, thu hút 30.880 tỉ đồng vốn đầu tư Trong 9 tháng qua, thu ngân sách tỉnh Gia đạt 21.600 tỉ đồng. Trong đó, thu nội địa 14.274 tỉ đồng, thu từ tiền sử dụng đất 6.095 tỉ đồng. Từ đầu năm tới nay, toàn tỉnh thu hút 224 dự án, tổng vốn đăng ký 196.588 tỉ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ. Dù vậy, tỉnh Gia Lai nghiêm túc nhìn nhận tăng trưởng kinh tế chưa đạt kịch bản đề ra. GRDP 9 tháng tăng 8,03%, thấp hơn kỳ vọng. Nguyên nhân là một số ngành có tỉ trọng lớn tăng trưởng chưa đạt yêu cầu. Đặc biệt, hoạt động sản xuất và phân phối điện tăng thấp, ảnh hưởng đáng kể tới tăng trưởng của tỉnh.