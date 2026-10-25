Dã quỳ đã nở vàng rồi, thêm lý do để đi Đà Lạt

Những ô màu nông nghiệp xếp hình học đẹp mắt được nhấn nhá bởi hàng rào dã quỳ vàng chạy dọc các lối đi - Ảnh: VĂN PHÚ

Loài hoa dã quỳ dại sắc vàng ấy chỉ rực rỡ chừng ba, bốn tuần rồi tàn nhanh, nên mười ngày tới tại Đà Lạt chính là thời điểm đẹp nhất để lên đường săn hoa .

Cung đường được dân mê ảnh nhắc nhiều nhất vẫn là Cam Ly - Vạn Thành - đèo Tà Nung. Rời trung tâm chừng vài cây số, hai bên đường đã vàng ruộm từng vạt. Ngay khu sân bay Cam Ly - sân bay quân sự bỏ hoang nhiều năm - dã quỳ mọc chen bờ rào, len vào những đường băng cũ phủ cỏ, tạo khung hình vừa hoang sơ vừa gợi hoài niệm.

Đổ tiếp xuống đèo Tà Nung, con dốc quanh co giữa rừng thông và rẫy cà phê là nơi hoa dày nhất, thích hợp cho ai muốn vừa chạy xe máy vừa dừng chụp.

Hướng Đức Trọng, tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn cũng đang chuyển màu. Theo ghi nhận mùa trước, hoa nở rộ hai bên đường, đẹp nhất ở đoạn cách sân bay Liên Khương khoảng 10 cây số về phía Đà Lạt và dọc sườn đồi chân núi R'Chai.

Đèo Prenn với những khúc cua ôm sườn núi là điểm dừng quen thuộc, song du khách nên tấp vào các bãi an toàn, tránh dừng xe trên cao tốc để chụp ảnh.

Con đường đất đỏ ven đồi rợp sắc vàng dã quỳ nở rộ hai bên lối đi - Ảnh: VĂN PHÚ

Gần trung tâm hơn, cung Dinh 3 - ngã ba hầm Đất Sét - hồ Tuyền Lâm cho trải nghiệm thong dong. Hoa nối dài từ Dinh Bảo Đại xuống mặt hồ, kết hợp được với Thiền viện Trúc Lâm trong cùng buổi sáng. Ven hồ Tuyền Lâm, sắc vàng soi bóng nước phẳng lặng là khung hình được nhiều người săn đón.

Những ai có thời gian có thể đi xa hơn về D'Ran, Lạc Xuân hay quốc lộ 20 qua Di Linh, nơi dã quỳ mọc trên triền đồi xen giữa rừng thông.

Lối nhỏ quanh co xuyên qua những bờ rào hoa dã quỳ nở rực rỡ dưới nắng sớm - Ảnh: VĂN PHÚ

Kinh nghiệm chung của dân nhiếp ảnh: nên có mặt từ 6 giờ đến 9 giờ sáng, khi nắng còn dịu và sương chưa tan hẳn, cánh hoa căng và trong nhất. Buổi trưa nắng gắt khiến hoa dễ cụp và ảnh dễ cháy sáng. Hoa dã quỳ thường nở hai, ba đợt, năm nào mưa dứt sớm thì về sớm và rực hơn.

Nông dân làm việc trên đồng ruộng bên những rặng dã quỳ vàng ấm áp quanh mái nhà gỗ ven đồi - Ảnh: VĂN PHÚ

Góc nhìn toàn cảnh những vạt dã quỳ đan xen giữa các tầng nương rẫy và rừng thông xanh - Ảnh: VĂN PHÚ

Toàn cảnh thung lũng canh tác rực sắc vàng dã quỳ ôm trọn các triền đồi - Ảnh: VĂN PHÚ

Con đường đất đỏ uốn lượn giữa những vạt dã quỳ nở rộ nhìn từ flycam - Ảnh: VĂN PHÚ

Những ô màu nông nghiệp xếp hình học đẹp mắt được nhấn nhá bởi hàng rào dã quỳ vàng chạy dọc các lối đi - Ảnh: VĂN PHÚ