Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Du lịch

Dã quỳ đã nở vàng rồi, thêm lý do để đi Đà Lạt

tác giả
M.V
M.V
M.V

Những ngày cuối tháng 10, khi mưa cao nguyên thưa dần và sớm mai đã se lạnh, hoa dã quỳ bắt đầu bung nở dọc các triền đồi, con đường quanh Đà Lạt.

Hoa Dã quỳ đã nở vàng rồi, thêm lý do để đi Đà Lạt - Ảnh 1.

Những ô màu nông nghiệp xếp hình học đẹp mắt được nhấn nhá bởi hàng rào dã quỳ vàng chạy dọc các lối đi - Ảnh: VĂN PHÚ

Loài hoa dã quỳ dại sắc vàng ấy chỉ rực rỡ chừng ba, bốn tuần rồi tàn nhanh, nên mười ngày tới tại Đà Lạt chính là thời điểm đẹp nhất để lên đường săn hoa .

Cung đường được dân mê ảnh nhắc nhiều nhất vẫn là Cam Ly - Vạn Thành - đèo Tà Nung. Rời trung tâm chừng vài cây số, hai bên đường đã vàng ruộm từng vạt. Ngay khu sân bay Cam Ly - sân bay quân sự bỏ hoang nhiều năm - dã quỳ mọc chen bờ rào, len vào những đường băng cũ phủ cỏ, tạo khung hình vừa hoang sơ vừa gợi hoài niệm. 

TIN LIÊN QUAN

Đổ tiếp xuống đèo Tà Nung, con dốc quanh co giữa rừng thông và rẫy cà phê là nơi hoa dày nhất, thích hợp cho ai muốn vừa chạy xe máy vừa dừng chụp.

Hướng Đức Trọng, tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn cũng đang chuyển màu. Theo ghi nhận mùa trước, hoa nở rộ hai bên đường, đẹp nhất ở đoạn cách sân bay Liên Khương khoảng 10 cây số về phía Đà Lạt và dọc sườn đồi chân núi R'Chai. 

Đèo Prenn với những khúc cua ôm sườn núi là điểm dừng quen thuộc, song du khách nên tấp vào các bãi an toàn, tránh dừng xe trên cao tốc để chụp ảnh.

Hoa Dã quỳ đã nở vàng rồi, thêm lý do để đi Đà Lạt - Ảnh 3.

Con đường đất đỏ ven đồi rợp sắc vàng dã quỳ nở rộ hai bên lối đi - Ảnh: VĂN PHÚ

Gần trung tâm hơn, cung Dinh 3 - ngã ba hầm Đất Sét - hồ Tuyền Lâm cho trải nghiệm thong dong. Hoa nối dài từ Dinh Bảo Đại xuống mặt hồ, kết hợp được với Thiền viện Trúc Lâm trong cùng buổi sáng. Ven hồ Tuyền Lâm, sắc vàng soi bóng nước phẳng lặng là khung hình được nhiều người săn đón.

Những ai có thời gian có thể đi xa hơn về D'Ran, Lạc Xuân hay quốc lộ 20 qua Di Linh, nơi dã quỳ mọc trên triền đồi xen giữa rừng thông.

Hoa Dã quỳ đã nở vàng rồi, thêm lý do để đi Đà Lạt - Ảnh 4.

Lối nhỏ quanh co xuyên qua những bờ rào hoa dã quỳ nở rực rỡ dưới nắng sớm - Ảnh: VĂN PHÚ

Kinh nghiệm chung của dân nhiếp ảnh: nên có mặt từ 6 giờ đến 9 giờ sáng, khi nắng còn dịu và sương chưa tan hẳn, cánh hoa căng và trong nhất. Buổi trưa nắng gắt khiến hoa dễ cụp và ảnh dễ cháy sáng. Hoa dã quỳ thường nở hai, ba đợt, năm nào mưa dứt sớm thì về sớm và rực hơn.

Hoa Dã quỳ đã nở vàng rồi, thêm lý do để đi Đà Lạt - Ảnh 5.

Nông dân làm việc trên đồng ruộng bên những rặng dã quỳ vàng ấm áp quanh mái nhà gỗ ven đồi - Ảnh: VĂN PHÚ

Hoa Dã quỳ đã nở vàng rồi, thêm lý do để đi Đà Lạt - Ảnh 6.

Góc nhìn toàn cảnh những vạt dã quỳ đan xen giữa các tầng nương rẫy và rừng thông xanh - Ảnh: VĂN PHÚ

Hoa Dã quỳ đã nở vàng rồi, thêm lý do để đi Đà Lạt - Ảnh 7.

Toàn cảnh thung lũng canh tác rực sắc vàng dã quỳ ôm trọn các triền đồi - Ảnh: VĂN PHÚ

Hoa Dã quỳ đã nở vàng rồi, thêm lý do để đi Đà Lạt - Ảnh 9.

Con đường đất đỏ uốn lượn giữa những vạt dã quỳ nở rộ nhìn từ flycam - Ảnh: VĂN PHÚ

Hoa Dã quỳ đã nở vàng rồi, thêm lý do để đi Đà Lạt - Ảnh 10.

Những ô màu nông nghiệp xếp hình học đẹp mắt được nhấn nhá bởi hàng rào dã quỳ vàng chạy dọc các lối đi - Ảnh: VĂN PHÚ

Hoa Dã quỳ đã nở vàng rồi, thêm lý do để đi Đà Lạt - Ảnh 11.Đà Lạt mơ màng trong 'mùa nắng lạnh' đẹp nhất năm

TTO - Cuối năm, Đà Lạt đẹp mà không cần nhiều hoa lá trang điểm. Đứng giữa đất trời khi sáng sớm, thấy Đà Lạt đẹp mềm mại cùng nắng mới, gió mới, cái lạnh se se. Đà Lạt đẹp bằng vẻ đẹp của thiên nhiên ôn đới giao mùa.

M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: những địa điểm chụp hoa dã quỳ Đà Lạt hoa dã quỳ du lịch đà lạt

    Dòng sự kiện: Trải nghiệm du lịch

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất