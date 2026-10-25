Cứu nữ du khách Malaysia rơi xuống hố sâu 10m khi leo núi ở Đà Lạt

Lực lượng cứu hộ đưa du khách từ dưới hố lên mặt đất an toàn - Ảnh: L.V.

Sáng 25-10, lực lượng chức năng đã đưa được nữ du khách người Malaysia lên khỏi hố sâu khoảng 10m ở một đồi thông tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, sau khi bà rơi xuống trong lúc leo núi cùng nhóm bạn.

Theo thông tin ban đầu, bà G.S.W. (40 tuổi, quốc tịch Malaysia) được đưa lên khỏi hố lúc 7h15 và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Vụ việc xảy ra vào 5h45 ngày 25-10 tại đồi thông ở khu vực Hòn Bồ (Đà Lạt). Thời điểm này, bà G.S.W. cùng nhóm bạn đến leo núi, vui chơi.

Trong lúc di chuyển, bà bất ngờ ngã xuống hố sâu khoảng 10m, đường kính 0,7m. Những người có mặt tại hiện trường cố gắng đưa bà lên nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Đến 7h15 cùng ngày, nữ du khách được đưa lên khỏi hố sâu và di chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định bà bị một vết thương ở vùng cổ chân phải.

Video giải cứu nữ du khách Malaysia rơi xuống hố sâu 10m ở Đà Lạt

Miệng hố nhỏ nhưng rất sâu, nơi du khách Malaysia gặp nạn - Ảnh: Cắt từ clip

Được biết nạn nhân tự tổ chức đi leo núi cùng bạn bè. Vị trí bà gặp nạn ở sườn núi Hòn Bồ nên may mắn được những nhóm leo núi khác phát hiện sớm.