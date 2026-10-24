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Tài xế xe tải mạo hiểm quay đầu xe trên cao tốc Liên Khương - Prenn

tác giả
PHẠM NGÂN
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PHẠM NGÂN
PHẠM NGÂN
M.V
M.V

Từ video người dân phản ánh, cảnh sát giao thông Lâm Đồng xử phạt tài xế xe tải quay đầu xe trên cao tốc Liên Khương - Prenn, cửa ngõ vào Đà Lạt.

- Ảnh 1.

Hình ảnh tài xế lái xe tải quay đầu xe trên cao tốc Liên Khương - Prenn (nối cửa ngõ Đà Lạt) - Ảnh: M.V

Ngày 24-10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã lập biên bản một tài xế có hành vi quay đầu xe ngay trên đường cao tốc Liên Khương - Prenn, nối vào Đà Lạt.

Trước đó (ngày 23-10), tài xế một xe tải bị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng lập biên bản xử phạt về lỗi "quay đầu xe trên đường cao tốc". 

Vụ việc xảy ra trên cao tốc Liên Khương - Prenn, được phát hiện từ video người dân phản ánh qua mạng xã hội và tin nhắn gửi đến Cục Cảnh sát giao thông.

Quay đầu xe trên cao tốc là hành vi đặc biệt nguy hiểm, mức xử phạt rất nặng. Sau khi nhận video, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc ngay. 

Qua khám nghiệm hiện trường và làm việc trực tiếp với người cung cấp tin, lực lượng chức năng xác định đoạn video đúng sự thật, không có dấu hiệu cắt ghép.

Cơ quan công an xác định chiếc xe tải vi phạm mang biển số 49H-022xx. Chủ xe và tài xế được mời đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 1 để làm việc.

Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm đã diễn ra trước đó. Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, với hành vi trên, tài xế sẽ phải đối mặt với mức phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, đồng thời chịu hình thức xử phạt bổ sung là trừ 10 điểm (trên giấy phép lái xe).

Cao tốc Liên Khương - Prenn dài khoảng 19,2km, đưa vào sử dụng từng đoạn từ năm 2008, nối sân bay Liên Khương với chân đèo Prenn, cửa ngõ vào Đà Lạt. Đoạn giữa tuyến từ lâu chưa có đường gom song hành. Ngành giao thông Lâm Đồng đã đề xuất làm thêm khoảng 10km đường gom dân sinh dọc cao tốc.

Tài xế xe tải mạo hiểm quay đầu xe trên cao tốc Liên Khương - Prenn - Ảnh 3.Vừa lái ô tô vừa bấm bấm điện thoại, nữ tài xế ở Đà Nẵng bị phạt

Một người phụ nữ ở Đà Nẵng vừa lái ô tô, vừa sử dụng điện thoại bị người đi đường quay lại và phản ánh. Cảnh sát giao thông đã vào cuộc xác minh, xử lý nữ tài xế vi phạm.

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PHẠM NGÂN - M.V
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    Chủ đề: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng Sân bay Liên Khương đường Cao tốc Liên Khương - Prenn lâm Đồng Đà Lạt

    Dòng sự kiện: Phạt vi phạm giao thông

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