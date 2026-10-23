Biển báo hạn chế tải trọng trên đường 20 tỉ 'nát bươm’

Đơn vị thi công gia cố xong lớp nền ở các điểm hư hỏng nặng trục đường Gia Huynh - Đông Hà, xã Suối Kiết, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: ĐỨC TRONG

Mới đây, đại diện xã Suối Kiết, tỉnh Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ), chủ đầu tư và đơn vị thi công dự án đường Gia Huynh - Đông Hà kiểm tra tiến độ khắc phục hư hỏng mà báo Tuổi Trẻ đã phản ánh.

Liên quan tuyến đường này, đơn vị thi công đã cắm biển hạn chế tải trọng 10 tấn ở hai đầu đường. Nhiều tài xế băn khoăn việc đặt biển hạn chế tải trọng này chưa đúng với thực tế, dễ dính lỗi quá tải, dù là xe cỡ nhỏ.

Cụ thể, cùng một trục đường nhưng phía xã Trà Tân (huyện Đức Linh cũ) cắm biển hạn chế tải trọng trục 10 tấn. Khi đến đoạn giáp ranh với xã Suối Kiết lại gặp biển hạn chế tổng tải trọng 10 tấn.

Giải thích việc đặt biển báo này, ông Nguyễn Hữu Cơ - Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Tánh Linh (chủ đầu tư) - cho biết đoạn đường phía xã Trà Tân thiết kế cấp cao hơn, phục vụ khu công nghiệp nên chịu tải lớn hơn.

Cùng trục đường liên thông nhau, nhưng phía xã Trà Tân đặt biển hạn chế tải trọng trục là 10 tấn - Ảnh: ĐỨC TRONG

Còn đoạn phía xã Suối Kiết được thiết kế quy mô đường đồng bằng cấp 4, chỉ chịu tải 10 tấn. Nói thêm về hạn chế tải trọng, đại diện chủ đầu tư lúc đi khảo sát cho rằng do thiết kế đường chỉ chịu ngưỡng trục 3,5 tấn và tốc độ 30km/h.

"Đường vừa làm xong đã đông đúc xe qua lại lẫn xe tải lớn nên vượt thiết kế ban đầu. Chúng tôi sẽ kiến nghị nâng cấp lại đoạn đường này cho đúng thực trạng hơn", đại diện chủ đầu tư cho hay.

Còn phía xã Suối Kiết, đơn vị thi công đặt biển hạn chế tổng trọng tải 10 tấn gây lo ngại cho tài xế - Ảnh: ĐỨC TRONG

Trong khi đó, ông Lê Văn Hậu (đại diện Phòng Kinh tế - hạ tầng xã Suối Kiết) cho rằng biển tải trọng 10 tấn này là do đơn vị thi công tự đặt, địa phương chưa xem xét thông qua.

"Đây là đường huyết mạch, phục vụ rất lớn cho nhu cầu người dân địa phương. Nếu tải trọng như thiết kế đơn vị thi công đưa ra thì mất hiệu quả của đường huyết mạch. Xe nông sản, xe máy cày còn không đi được huống chi xe tải lớn. Tài xế và người dân qua lại sẽ ít đồng tình", ông Hậu ý kiến.

Theo ông Hậu, đường nông thôn thiết kế bằng bê tông xi măng ở địa phương còn chưa có tải trọng thấp như vậy, huống chi đoạn này đang là đường huyết mạch, kết nối liên xã, thậm chí qua Đồng Nai.

Ông cho biết thêm, địa phương phải có bản thiết kế dự án mới xem xét lại việc đặt biển hạn chế tải trọng như vậy, phát huy hơn công năng của đường.

Đại diện xã Suối Kiết, tỉnh Lâm Đồng cho biết trục đường Gia Huynh - Đông Hà đang là tuyến huyết mạch của địa phương, kết nối giao thương liên vùng nhưng thiết kế tải trọng không đúng với thực tế lưu thông - Ảnh: ĐỨC TRONG

Đơn vị thi công phải thảm xong nhựa mới được bàn giao Ông Nguyễn Thái Châu, đại diện liên danh nhà thầu thi công dự án đường Gia Huynh - Đông Hà, đoạn xã Suối Kiết, cho biết đã gia cố xong lớp đá nền tại các điểm hư hỏng nặng. Theo ông, sau khi gia cố xong lớp đá này, đơn vị thi công ngưng một thời gian để đủ độ chặt, kết dính khoảng 2 tháng mới tiến hành thảm nhựa nóng mặt đường. "Chúng tôi lo ngại vừa gia cố xong là xe ben chở cát, xe tải nặng lại chạy hư hỏng. Vì vậy chúng tôi đã kiến nghị địa phương trong giai đoạn này nhận mặt bằng, kiểm soát xe quá tải. Nếu tiếp tục để xe quá tải làm hư hỏng thì chúng tôi không thi công nữa vì lỗi khách quan", ông Châu nói. Tuy nhiên, tại buổi kiểm tra thực địa, đại diện xã Suối Kiết và Ban Quản lý dự án khu vực Tánh Linh yêu cầu đơn vị thi công phải tiếp tục hoàn thiện mặt đường bê tông nhựa mới nghiệm thu công đoạn bảo hành, sửa chữa.