Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Biển báo hạn chế tải trọng trên đường 20 tỉ 'nát bươm’

tác giả
ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

Tài xế và chính quyền xã băn khoăn việc đơn vị thi công đặt biển báo hạn chế tải trọng trên trục đường Gia Huynh - Đông Hà, xã Suối Kiết, tỉnh Lâm Đồng chưa đúng với thực tế lưu thông.

Biển báo hạn chế tải trọng trên đường 20 tỉ 'nát bươm’ - Ảnh 1.

Đơn vị thi công gia cố xong lớp nền ở các điểm hư hỏng nặng trục đường Gia Huynh - Đông Hà, xã Suối Kiết, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: ĐỨC TRONG

Mới đây, đại diện xã Suối Kiết, tỉnh Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ), chủ đầu tư và đơn vị thi công dự án đường Gia Huynh - Đông Hà kiểm tra tiến độ khắc phục hư hỏng mà báo Tuổi Trẻ đã phản ánh.

Liên quan tuyến đường này, đơn vị thi công đã cắm biển hạn chế tải trọng 10 tấn ở hai đầu đường. Nhiều tài xế băn khoăn việc đặt biển hạn chế tải trọng này chưa đúng với thực tế, dễ dính lỗi quá tải, dù là xe cỡ nhỏ.

Cụ thể, cùng một trục đường nhưng phía xã Trà Tân (huyện Đức Linh cũ) cắm biển hạn chế tải trọng trục 10 tấn. Khi đến đoạn giáp ranh với xã Suối Kiết lại gặp biển hạn chế tổng tải trọng 10 tấn.

Giải thích việc đặt biển báo này, ông Nguyễn Hữu Cơ - Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Tánh Linh (chủ đầu tư) - cho biết đoạn đường phía xã Trà Tân thiết kế cấp cao hơn, phục vụ khu công nghiệp nên chịu tải lớn hơn.

Biển báo hạn chế tải trọng trên đường 20 tỉ 'nát bươm’ - Ảnh 2.

Cùng trục đường liên thông nhau, nhưng phía xã Trà Tân đặt biển hạn chế tải trọng trục là 10 tấn - Ảnh: ĐỨC TRONG

Còn đoạn phía xã Suối Kiết được thiết kế quy mô đường đồng bằng cấp 4, chỉ chịu tải 10 tấn. Nói thêm về hạn chế tải trọng, đại diện chủ đầu tư lúc đi khảo sát cho rằng do thiết kế đường chỉ chịu ngưỡng trục 3,5 tấn và tốc độ 30km/h.

"Đường vừa làm xong đã đông đúc xe qua lại lẫn xe tải lớn nên vượt thiết kế ban đầu. Chúng tôi sẽ kiến nghị nâng cấp lại đoạn đường này cho đúng thực trạng hơn", đại diện chủ đầu tư cho hay.

Biển báo hạn chế tải trọng trên đường 20 tỉ 'nát bươm’ - Ảnh 3.

Còn phía xã Suối Kiết, đơn vị thi công đặt biển hạn chế tổng trọng tải 10 tấn gây lo ngại cho tài xế - Ảnh: ĐỨC TRONG

Trong khi đó, ông Lê Văn Hậu (đại diện Phòng Kinh tế - hạ tầng xã Suối Kiết) cho rằng biển tải trọng 10 tấn này là do đơn vị thi công tự đặt, địa phương chưa xem xét thông qua.

"Đây là đường huyết mạch, phục vụ rất lớn cho nhu cầu người dân địa phương. Nếu tải trọng như thiết kế đơn vị thi công đưa ra thì mất hiệu quả của đường huyết mạch. Xe nông sản, xe máy cày còn không đi được huống chi xe tải lớn. Tài xế và người dân qua lại sẽ ít đồng tình", ông Hậu ý kiến.

Theo ông Hậu, đường nông thôn thiết kế bằng bê tông xi măng ở địa phương còn chưa có tải trọng thấp như vậy, huống chi đoạn này đang là đường huyết mạch, kết nối liên xã, thậm chí qua Đồng Nai.

Ông cho biết thêm, địa phương phải có bản thiết kế dự án mới xem xét lại việc đặt biển hạn chế tải trọng như vậy, phát huy hơn công năng của đường.

Biển báo hạn chế tải trọng trên đường 20 tỉ 'nát bươm’ - Ảnh 4.

Đại diện xã Suối Kiết, tỉnh Lâm Đồng cho biết trục đường Gia Huynh - Đông Hà đang là tuyến huyết mạch của địa phương, kết nối giao thương liên vùng nhưng thiết kế tải trọng không đúng với thực tế lưu thông - Ảnh: ĐỨC TRONG

Đơn vị thi công phải thảm xong nhựa mới được bàn giao

Ông Nguyễn Thái Châu, đại diện liên danh nhà thầu thi công dự án đường Gia Huynh - Đông Hà, đoạn xã Suối Kiết, cho biết đã gia cố xong lớp đá nền tại các điểm hư hỏng nặng. Theo ông, sau khi gia cố xong lớp đá này, đơn vị thi công ngưng một thời gian để đủ độ chặt, kết dính khoảng 2 tháng mới tiến hành thảm nhựa nóng mặt đường.

"Chúng tôi lo ngại vừa gia cố xong là xe ben chở cát, xe tải nặng lại chạy hư hỏng. Vì vậy chúng tôi đã kiến nghị địa phương trong giai đoạn này nhận mặt bằng, kiểm soát xe quá tải. Nếu tiếp tục để xe quá tải làm hư hỏng thì chúng tôi không thi công nữa vì lỗi khách quan", ông Châu nói.

Tuy nhiên, tại buổi kiểm tra thực địa, đại diện xã Suối Kiết và Ban Quản lý dự án khu vực Tánh Linh yêu cầu đơn vị thi công phải tiếp tục hoàn thiện mặt đường bê tông nhựa mới nghiệm thu công đoạn bảo hành, sửa chữa.

Biển báo hạn chế tải trọng trên đường 20 tỉ 'nát bươm’ - Ảnh 5.Vụ đường 20 tỉ nát bươm ở Lâm Đồng: Nhà thầu ì ạch sửa chữa

Liên quan vụ việc tuyến đường đầu tư hơn 20 tỉ đồng mới đưa vào khai thác đã “nát bươm” ở Lâm Đồng, sau nhiều lần lỗi hẹn, đến nay nhà thầu vẫn ì ạch sửa chữa.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Biển báo tải trọng đường hư hỏng xe quá tải xã Suối Kiết

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất