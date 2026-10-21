Gần 5km đường Trần Phú, Nha Trang có 120 biển báo: Sở Xây dựng rà soát lại toàn tuyến

6 biển báo được bố trí trên vỉa hè đường Trần Phú (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Sau khi Tuổi Trẻ đăng tải bài viết Gần 5km đường Trần Phú ở Nha Trang có tới 120 biển báo các loại, có đoạn 200m cắm 5 biển báo, nhiều bạn đọc cho rằng ngành xây dựng tỉnh Khánh Hòa nên bố trí lại các biển báo ở khu vực đường Trần Phú để du khách và người dân dễ quan sát.

Khi từ các tuyến đường rẽ vào đường Trần Phú, tài xế và du khách rất dễ bị rối, hoa mắt, không thể đọc kịp với hàng loạt biển báo được cắm dày đặc.

"Loạt biển báo giao thông trên đường Trần Phú quá đánh đố người tham gia giao thông, chỉ người địa phương đi nhiều mới biết, còn những du khách nơi khác đến không để ý rất dễ vi phạm" - bạn đọc Hoang bình luận.

Bạn đọc Dungbentre cho rằng lắp biển báo nhiều cũng được, nhưng phải gom vào 1-2 cột thôi, không thể cắm chi chít, mỗi cột đào lên lấp lại, tốn kém, nhếch nhác vỉa hè.

"Đây là thực trạng ở rất nhiều nơi, vừa tốn không gian vỉa hè và rất ít tác dụng, người dân khi lái xe không thể nào quan sát kịp" - bạn đọc Thọ bình luận.

Bạn đọc Thien Anh nêu ý kiến: "Thật sự không thể đọc kịp được, rất rối mắt và làm tài xế bị phân tâm, đặc biệt tại một số đoạn trên đường Trần Phú quá dày đặc biển báo".

"Biển báo làn dành cho ô tô, làn ô tô hỗn hợp xe máy trên cùng một biển báo, đề nghị chấn chỉnh lại kẻo tai nạn chết người" - bạn đọc Anh nêu ý kiến.

Không chỉ bất cập về biển báo, nhiều bạn đọc còn cho biết hệ thống đèn tín hiệu, vạch kẻ đường trên đường Trần Phú cũng xuất hiện nhiều vấn đề.

"Chỗ Trần Phú - Lê Lợi đèn xanh đỏ không báo giây, như chơi trò ú tim với người tham gia giao thông, kiểu gì cũng có người đè vạch khi đèn từ xanh nhảy nhanh qua đỏ" - bạn đọc toho****@gmail.com bình luận.

Còn bạn đọc vutu****@gmail.com cho hay ngoài biển báo, vạch kẻ cho người đi bộ qua đường cũng bố trí dày đặc, khi làn xe ô tô phía trái có xe dừng nhường cho người đi bộ lại tạo ra điểm mù cho làn xe máy bên phải.

Ngày 21-10, ông Nguyễn Thành Phú - Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa - cho biết đã cử đơn vị chức năng của Sở phối hợp các bên liên quan rà soát lại toàn bộ các biển báo giao thông trên đường Trần Phú (phường Nha Trang), từ đó có phương án bố trí biển báo hài hòa, phù hợp và đảm bảo đúng quy định.

Đây là động thái mới nhất sau khi Tuổi Trẻ có bài viết phản ánh về việc lực lượng chức năng bố trí quá nhiều biển báo trên đường Trần Phú, tại một số khu vực chỉ khoảng 200m nhưng có đến 6 biển báo giao thông đặt trên vỉa hè. Phòng Quản lý giao thông, Sở Xây dựng Khánh Hòa cho hay đặc thù tuyến đường Trần Phú là giao cắt với nhiều tuyến đường khác nhau, mật độ xe dày đặc. Hiện phòng này đang phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm đếm, tính toán lại các phương án đặt biển báo trên tuyến này.