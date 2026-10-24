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Chủ tịch phường Xuân Trường - Đà Lạt bị đề nghị kỷ luật

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M.V
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M.V
M.V
ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị kỷ luật Chủ tịch và Chánh văn phòng UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Đề nghị thi hành kỷ luật Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt - Ảnh 1.

Ông Trần Hùng Sơn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt - Ảnh: L.Đ.

Ngày 24-10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành thông báo kết quả kỳ họp lần thứ 16 và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt và Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường này.

Hai cán bộ bị đề nghị kỷ luật là ông Trần Hùng Sơn - Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, và ông Lê Văn Tây - Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Theo thông báo, hai ông "suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống". Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy ông Sơn và ông Tây vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Hai ông còn vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm này, theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng, "gây hậu quả rất nghiêm trọng", gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các vi phạm cũng làm mất uy tín của bản thân hai ông, của tổ chức đảng và cơ quan nơi hai ông sinh hoạt, công tác.

Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng chưa nêu cụ thể hành vi vi phạm của hai cán bộ. Ông Sơn và ông Tây đã không làm việc tại nhiệm sở từ ngày 19-9.

Đề nghị thi hành kỷ luật Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt - Ảnh 3.5 xã Lâm Đồng ra sao khi một phần đất phía nam thuộc về Đồng Nai?

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    Chủ đề: Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Hùng Sơn kỷ luật cán bộ Đà Lạt

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