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Vừa lái ô tô vừa bấm bấm điện thoại, nữ tài xế ở Đà Nẵng bị phạt

tác giả
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

Một người phụ nữ ở Đà Nẵng vừa lái ô tô vừa sử dụng điện thoại bị người đi đường quay lại và phản ánh. Cảnh sát giao thông đã vào cuộc xác minh, xử lý nữ tài xế vi phạm.

Bị quay clip vừa lái ô tô vừa xài điện thoại, nữ tài xế ở Đà Nẵng bị phạt - Ảnh 1.

Người phụ nữ vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại - Ảnh cắt từ clip

Ngày 24-10, theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an Đà Nẵng, qua tiếp nhận phản ánh của người dân trên mạng xã hội, đơn vị đã nhanh chóng xác minh, lập biên bản xử lý trường hợp một nữ tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi đang điều khiển ô tô.

Theo đó, sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp nhận video do người dân phản ánh qua Facebook.

Video ghi lại hành vi vi phạm có nguy cơ gây mất an toàn giao thông khi người phụ nữ vừa lái ô tô vừa sử dụng điện thoại.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương xác minh.

Đến 11h cùng ngày, cơ quan chức năng đã mời người có liên quan đến làm việc.

Bị quay clip vừa lái ô tô vừa xài điện thoại, nữ tài xế ở Đà Nẵng bị phạt - Ảnh 2.

Cảnh sát giao thông làm việc với nữ tài xế vi phạm - Ảnh: H.B.

Người điều khiển ô tô được xác định là chị N.T.D.H. (34 tuổi, trú tại phường Hòa Cường, Đà Nẵng).

Chị H. thừa nhận trước đó mấy ngày khi điều khiển ô tô biển kiểm soát 43A-9… trên đường Núi Thành (phường Hòa Cường), chị đã sử dụng điện thoại trong quá trình lái xe.

Cảnh sát giao thông đã lập biên bản hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển ô tô đang di chuyển trên đường bộ, với mức phạt 5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Chị H. đã thừa nhận hành vi và cam kết không tái phạm.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo việc sử dụng điện thoại khi lái xe làm giảm sự tập trung, hạn chế khả năng quan sát và xử lý tình huống, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông…

Bị quay clip vừa lái ô tô vừa xài điện thoại, nữ tài xế ở Đà Nẵng bị phạt - Ảnh 3.Dân mạng tranh cãi, mổ xẻ vì sao tài nữ đi thi lái tốt nhưng ra đường lái kém

Nghiên cứu chỉ ra phụ nữ lái xe an toàn hơn nam giới đang gây bàn luận sôi nổi.


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    Chủ đề: phụ nữ ô tô Đà nẵng công an Đà Nẵng Phòng cảnh sát giao thông

    Dòng sự kiện: Vi phạm an toàn giao thông

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