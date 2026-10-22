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Khởi tố nữ tài xế lái ô tô bỏ chạy khi cảnh sát giao thông xử lý lỗi quá tốc độ

tác giả
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố Lê Kim A. - nữ tài xế lái xe bỏ chạy khi cảnh sát giao thông xử lý lỗi quá tốc độ - để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Khởi tố nữ tài xế lái xe bỏ chạy khi cảnh sát giao thông xử lý lỗi quá tốc độ - Ảnh 1.

Tài xế Lê Kim A. làm việc với cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Công an tỉnh Lào Cai cho biết ngày 21-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Lê Kim A. (32 tuổi, trú phường Cam Đường) về tội chống người thi hành công vụ.

Quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Trước đó, chiều 19-10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường Trần Phú (phường Cam Đường), tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai) phát hiện xe ô tô do A. lái với tốc độ 59km/h tại đoạn đường giới hạn 50km/h, vượt quá tốc độ cho phép 9km/h.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, xử lý lỗi vi phạm.

Tuy nhiên, sau khi được thông báo lỗi vi phạm và yêu cầu xuất trình giấy tờ theo quy định, nữ tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan.

Khi được yêu cầu vào vị trí xử lý vụ việc, A. không chấp hành mà lên xe ô tô, chốt cửa, nổ máy, cố tình lái xe rời khỏi hiện trường.

Nữ tài xế lái ô tô bỏ chạy khi bị cảnh sát xử lý lỗi quá tốc độ

Mặc dù các cán bộ cảnh sát giao thông và lực lượng cảnh sát cơ động liên tục ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe nhưng nữ tài xế vẫn không chấp hành, tiếp tục tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Cam Đường tiến hành xác minh.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã yêu cầu tài xế A. lái ô tô quay trở lại hiện trường để lập biên bản, tạm giữ xe ô tô theo quy định.

Kết quả kiểm tra xác định tài xế A. không có nồng độ cồn và không phát hiện chất ma túy trong cơ thể.

"Sau sự việc, tôi đã nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật, nguy hiểm đến tính mạng cho các cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Tôi thấy rất hối hận về hành vi của mình", A. nói.

Khởi tố nữ tài xế lái xe bỏ chạy khi cảnh sát giao thông xử lý lỗi quá tốc độ - Ảnh 3.Nữ tài xế lái xe bỏ chạy khi cảnh sát giao thông xử lý lỗi quá tốc độ

Khi lực lượng cảnh sát giao thông đang xử lý lỗi quá tốc độ, nữ tài xế ở Lào Cai bất ngờ quay lại ô tô, chốt cửa rồi lái xe bỏ chạy bất chấp yêu cầu dừng lại của tổ công tác.

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    Chủ đề: nữ tài xế Công an tỉnh Lào Cai Chống người thi hành công vụ cảnh sát giao thông khởi tố

    Dòng sự kiện: Phạt vi phạm giao thông

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