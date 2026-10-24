Du khách Mỹ bơi ra giữa hồ ở Đà Lạt cứu người đuối nước

Du khách Laszlo (quốc tịch Mỹ) cứu người phụ nữ bị đuối nước ở hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt) - Ảnh: M.V.

Ngày 24-10, Ban Quản lý khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm cho biết đang phối hợp với các cơ quan liên quan để gặp mặt, cảm ơn một du khách Mỹ vừa bơi ra giữa hồ cứu người phụ nữ bị đuối nước ở Đà Lạt (Lâm Đồng).

Vụ việc xảy ra khoảng 15h45 ngày 23-10, tại khu vực đập chính hồ Tuyền Lâm. Một người phụ nữ không may rơi xuống hồ.

Lúc đó ông Laszlo (chưa rõ tuổi, quốc tịch Mỹ), du khách đang ở gần đập, phát hiện sự việc. Ông lập tức bơi ra giữa hồ để cứu người.

Cùng thời điểm, lực lượng của Ban Quản lý khu du lịch hồ Tuyền Lâm và người dân quanh khu vực nhanh chóng có mặt hỗ trợ, đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Theo cơ quan chức năng, vị trí người phụ nữ rơi xuống nước sâu 3-4m, rất nguy hiểm.

Lên bờ, nữ du khách được chăm sóc ban đầu. Ban quản lý liên hệ người thân đến tiếp nhận. Hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định.

Ông Nguyễn Mậu Hà, Phó giám đốc Ban Quản lý khu du lịch hồ Tuyền Lâm, cho biết ông Laszlo hiện lưu trú tại một khách sạn ở Đà Lạt. Ban quản lý đang cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức buổi gặp mặt để cảm ơn du khách Mỹ.

Hành động kịp thời của ông Laszlo, cùng sự hỗ trợ của lực lượng chức năng và người dân địa phương, đã góp phần cứu người đuối nước trong tình huống nguy hiểm.