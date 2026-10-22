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Du lịch

Mùa hồng Đà Lạt: Những vườn đẹp cần 'bỏ túi' để check-in

tác giả
M.V
M.V
M.V

Mùa hồng Đà Lạt đã vào cao điểm và phố núi cũng đã vào mùa nắng lạnh đẹp nhất năm. Du khách cần bỏ túi những khu vực nhiều hồng để đến tham quan khi đi Đà Lạt.

- Ảnh 1.

Du khách thích thú trải nghiệm và chụp ảnh lưu niệm dưới vòm hồng trĩu quả - Ảnh: ĐINH VĂN BIÊN

Giữa tháng 10, khi tiết trời Đà Lạt se lạnh hơn, những vườn hồng ven đô bắt đầu chuyển sang sắc cam đỏ. Mùa hồng ở Đà Lạt kéo dài đến khoảng tháng 12 và hiện đang vào giai đoạn chín rộ nhất trong năm.

Khác với những mùa hoa rực rỡ vốn là thương hiệu của thành phố ngàn hoa, mùa hồng mang một vẻ đẹp trầm hơn, nằm lẫn trong đời sống nông nghiệp thường ngày.

Khu vực tập trung nhiều hồng nhất là phường Xuân Trường - Đà Lạt, nơi có hơn 500ha trồng nhiều giống hồng khác nhau, cung cấp sản lượng đáng kể cho thương lái gần xa mỗi vụ. 

Đây cũng là vùng nông nghiệp lâu đời của thành phố, cây hồng mọc xen giữa vườn rau, vườn hoa và những lối đi dẫn vào nhà dân, nên du khách có thể bắt gặp hồng chín ngay cả khi chỉ đi dạo qua các con đường làng.

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Những chùm hồng trĩu quả bắt đầu chín vàng trên cành trong mùa thu hoạch - Ảnh: NGUYỄN QUANG NGỌC

Đi xa thêm, tới khu vực đồi chè Cầu Đất, hồng lại mọc theo triền núi, tạo nên khung cảnh khác hẳn những vườn ven đô, cây dựa vào dốc, tán lá xen với màu xanh của đồi chè trăm năm tuổi.

Theo quốc lộ 20 hướng về khu vực Trại Mát, hồng cũng xuất hiện dày đặc hơn so với trung tâm Đà Lạt, xen giữa những luống hoa cẩm tú cầu và vườn dâu quen thuộc của vùng này.

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Vườn hồng rộng lớn phủ sắc vàng cam trên các triền đồi vùng Cầu Đất, Đà Lạt - Ảnh: NGUYỄN QUANG NGỌC

Những vườn hồng ở nội ô Đà Lạt không phải lúc nào cũng rộng lớn. Nhiều nơi chỉ là vài hàng cây quanh nhà, nhưng vào vụ vẫn đủ nhuộm cả một góc phố bằng màu cam đỏ. Nhờ vậy, du khách có thể gặp mùa hồng ở bất cứ đâu trên đường di chuyển, không nhất thiết phải tìm đến một điểm cố định.

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Nông dân tất bật phân loại hồng tươi vừa thu hoạch tại vựa - Ảnh: M.V.

Tuy nhiên, nếu muốn có những bộ ảnh đẹp và mua được hồng ngon tận vườn, du khách nên tìm đến các thung lũng dọc 2 bên đường Khe Sanh. Đây là tuyến đường đèo nối Đà Lạt và đường cao tốc Liên Khương - Prenn. Dọc đường Khe Sanh không chỉ có nhiều vườn hồng nhỏ nối nhau, mà còn là nơi có nhiều cơ sở sản xuất mứt hồng, hồng treo gió công nghệ Nhật Bản.

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Quả hồng vuông chín mọng, đây là một trong nhiều loại hồng phổ biến ở Đà Lạt - Ảnh: NGUYỄN QUANG NGỌC

Du khách nhớ "ý tứ" khi thăm vườn hồng Đà Lạt

Thời điểm đẹp nhất để ngắm hồng chín là buổi sáng sớm, khi sương còn giăng nhẹ và ánh nắng dịu trải trên triền đồi. Với những khu vườn có đón khách tham quan, du khách thường được trải nghiệm thêm việc tìm hiểu cách trồng, thu hái và chế biến hồng, thay vì chỉ mua trái tại cửa hàng.

Nhiều chủ vườn tại Đà Lạt khuyến nghị du khách khi ghé thăm những khu vực trồng hồng cần lưu ý không tự ý hái quả nếu chưa được chủ vườn đồng ý. Phía sau mỗi chùm quả chín là nhiều tháng chăm sóc, nên việc tham quan, chụp ảnh cần giữ sự tôn trọng cần thiết với công sức của người làm vườn.

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Mùa hồng Đà Lạt: Những vườn đẹp cần 'bỏ túi' để check-in - Ảnh 6.Mùa thu ở tỉnh có đường biên giới trên đất liền với Trung Quốc dài nhất Việt Nam

Không giống vẻ đẹp hùng vĩ ở Tây Bắc, mùa thu ở Cao Bằng nhẹ nhàng, nên thơ, đầy cuốn hút với lúa, lá phong đỏ và thác Bản Giốc đẹp như tiên cảnh.

M.V
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    Chủ đề: du lịch đà lạt Đà Lạt vườn hồng mùa hồng Lâm Đồng

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