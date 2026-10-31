Đưa trà Thái Nguyên thành Di sản văn hóa thế giới

Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, phát biểu - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Tối 30-10, chương trình kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và khai mạc Festival trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 đã diễn ra tại quảng trường Võ Nguyên Giáp (Thái Nguyên).

Sự kiện đánh dấu chặng đường 195 năm xây dựng và phát triển của tỉnh, khẳng định truyền thống lịch sử, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của các thế hệ người dân Thái Nguyên. Đồng thời tôn vinh giá trị cây chè, đưa văn hóa trà Việt, trà Thái Nguyên ra thế giới.

Nâng tầm thương hiệu trà Thái Nguyên

Theo ông Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Thái Nguyên là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, giữ vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, Thái Nguyên đã tạo lập nhiều thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ của vùng cũng như cả nước.

Sau hợp nhất, Thái Nguyên có không gian phát triển lớn hơn, lợi thế nổi bật của tỉnh là sự kết hợp giữa công nghiệp công nghệ cao, không gian sinh thái, di sản cách mạng, bản sắc văn hóa và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sự đoàn kết, sự đồng thuận của Nhân dân là nền tảng để Thái Nguyên vươn lên trong giai đoạn mới, xây dựng tỉnh thành một cực tăng trưởng, hướng đến là thành phố trực thuộc Trung ương.

Các nhà ngoại giao tham gia trải nghiệm hái chè tại vùng chè Tân Cương - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Đối với Thái Nguyên, cây chè và văn hóa trà là lợi thế, sinh kế của nhiều hộ dân, sản phẩm kinh tế và biểu tượng văn hóa của tỉnh.

"Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên" đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tỉnh đang phấn đấu để được UNESCO công nhận Trà Thái Nguyên là Di sản văn hóa thế giới.

Việc tổ chức Festival trà quốc tế trong dịp này là thể hiện quyết tâm gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa trà, nâng tầm thương hiệu Trà Thái Nguyên và mở rộng giao lưu, hợp tác với bạn bè trong nước và quốc tế", ông Trường nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ danh xưng "Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà" là niềm tự hào và cũng đặt ra trách nhiệm giữ gìn uy tín của vùng chè.

Di sản tri thức trồng và chế biến chè Tân Cương cùng những vùng chè đặc sắc của tỉnh cần được gìn giữ bằng việc truyền nghề, bảo vệ cảnh quan và tạo sinh kế tốt cho người dân.

Cần ứng dụng khoa học từ vùng nguyên liệu đến chế biến, bảo vệ chỉ dẫn địa lý, ngăn chặn giả mạo xuất xứ, phát triển sản phẩm mới phù hợp thị hiếu nhưng giữ được phẩm chất đặc trưng.

Festival là dịp để người trồng chè, nghệ nhân, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế gặp gỡ, chia sẻ tri thức, mở rộng hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hãy đưa trà Việt đến đông đảo công chúng, nhất là thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế, bằng những trải nghiệm chân thực.

Biểu diễn hát then, đàn tính tại toa cộng đồng trên chuyến tàu di sản - Ảnh: HÀ NAM

Những chuyến tàu di sản về xứ trà

Trong thời gian diễn ra Festival trà quốc tế - Thái Nguyên, 6 chuyến tàu di sản được vận hành đưa du khách từ ga Hà Nội đến ga Lưu Xá (Thái Nguyên) và khám phá các nét đẹp văn hóa của đất và người thủ đô gió ngàn.

Festival trà quốc tế - Thái Nguyên chính thức khai mạc - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Các hoạt động ấn tượng bao gồm: cuộc thi World master tea Vietnam - trải nghiệm văn hóa trà Thái Nguyên, thưởng trà cùng người nổi tiếng, chương trình nghệ thuật đường phố, quảng diễn ẩm thực, thử làm nghệ nhân tự hái, sao chè…

Festival trà quốc tế - Thái Nguyên diễn ra từ nay đến hết 6-11 tại nhiều vùng chè trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại chương trình kỷ niệm, Thái Nguyên đã được trao Huân chương Lao động hạng nhất. Đó chính là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước cho những thành tích đó của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc Thái Nguyên trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.