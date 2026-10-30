Đại sứ các nước tại Việt Nam rủ nhau đi tàu di sản, hái chè Thái Nguyên

Một nhà ngoại giao nước ngoài thích thú ghi lại hình ảnh đội nón lá, lên đồi hái chè - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

6h20 sáng 30-10, chuyến tàu di sản lăn bánh đưa đại sứ các nước, các phu nhân và đoàn ngoại giao về với chè Thái Nguyên.



Đây là hành trình đặc biệt trong khuôn khổ Festival trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, góp phần lan tỏa, quảng bá hình ảnh đất và người xứ trà đến những vị khách quốc tế.

Trong suốt hành trình hai tiếng trên tàu, các đại sứ và phu nhân đã được khám phá những nét văn hóa của Thái Nguyên với hát then, đàn tính của người Tày, sáo Mông réo rắt và thưởng thức đặc sản từ trà.

Dừng chân tại ga Lưu Xá, các đại sứ đến với Tân Cương - một trong bốn vùng trà nổi tiếng của đất Thái. Tại đây, các đại sứ, trưởng đại diện được hóa thân thành nghệ nhân xứ trà cùng trải nghiệm hái chè, sao chè… để hiểu hơn về nghề làm chè truyền thống của địa phương.

Đại sứ Morocco tại Việt Nam Jamale Chouaibi chia sẻ ông đã từng đến nhiều vùng trà nổi tiếng ở Trung Quốc, Sri Lanka…, trải nghiệm hái chè và sao chè cùng người dân bản địa rất thú vị.

Theo ông Jamale Chouaibi, trà Thái Nguyên có nhiều triển vọng phát triển, địa phương cần đẩy mạnh quảng bá, tiếp thị để thương hiệu trà được biết đến rộng rãi hơn trên thị trường quốc tế.

Chiều 30-10, các đại biểu tiếp tục đến thăm Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, nơi lưu giữ hơn 50.000 tài liệu, hiện vật về 54 dân tộc trên cả nước.

Đặc biệt, trong không gian văn hóa hơn 40.000m2 này, tiếng sáo của người Mông trước nhà trình tường, thưởng thức xôi ngũ sắc trên nhà sàn của người Tày giúp hành trình thêm trọn vẹn.

Những khoảnh khắc kết nối vui vẻ trên chuyến tàu di sản về với xứ trà - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Chuyến tàu "Hành trình về với xứ trà" là sản phẩm mới được đưa vào thử nghiệm, trong khuôn khổ Festival trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Khoảnh khắc vui vẻ của Đại sứ Thái Lan và Đại sứ Lào tại Việt Nam trên chuyến tàu di sản - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Bà Lê Nguyệt Anh (trái), phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, đón đoàn ngoại giao tại ga Lưu Xá - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Các nhà ngoại giao trải nghiệm hái chè - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Festival trà quốc tế - Thái Nguyên không chỉ tôn vinh người nông dân mà còn được kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội đưa trà trở thành loại cây 'mang về tỉ đô' trong tương lai - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Nhiều hoạt động của Festival sẽ được tổ chức tại các vùng trà nổi tiếng như Tân Cương, Đồng Hỷ, La Bằng, Vô Tranh, Đồng Phúc bên cạnh các địa điểm ở trung tâm tỉnh - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Sau khâu hái chè, các nhà ngoại giao được trải nghiệm sao chè - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Người dân địa phương hướng dẫn các nhà ngoại giao lần đầu trải nghiệm sao chè - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Festival trà quốc tế - Thái Nguyên 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30-10 đến 7-11 - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Thưởng thức xôi ngũ sắc tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN HIỀN