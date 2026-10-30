Đại sứ các nước tại Việt Nam rủ nhau đi tàu di sản, hái chè Thái Nguyên

6h20 sáng 30-10, chuyến tàu di sản lăn bánh đưa đại sứ các nước, các phu nhân và đoàn ngoại giao về với chè Thái Nguyên.
Đây là hành trình đặc biệt trong khuôn khổ Festival trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, góp phần lan tỏa, quảng bá hình ảnh đất và người xứ trà đến những vị khách quốc tế.
Trong suốt hành trình hai tiếng trên tàu, các đại sứ và phu nhân đã được khám phá những nét văn hóa của Thái Nguyên với hát then, đàn tính của người Tày, sáo Mông réo rắt và thưởng thức đặc sản từ trà.
Dừng chân tại ga Lưu Xá, các đại sứ đến với Tân Cương - một trong bốn vùng trà nổi tiếng của đất Thái. Tại đây, các đại sứ, trưởng đại diện được hóa thân thành nghệ nhân xứ trà cùng trải nghiệm hái chè, sao chè… để hiểu hơn về nghề làm chè truyền thống của địa phương.
Đại sứ Morocco tại Việt Nam Jamale Chouaibi chia sẻ ông đã từng đến nhiều vùng trà nổi tiếng ở Trung Quốc, Sri Lanka…, trải nghiệm hái chè và sao chè cùng người dân bản địa rất thú vị.
Theo ông Jamale Chouaibi, trà Thái Nguyên có nhiều triển vọng phát triển, địa phương cần đẩy mạnh quảng bá, tiếp thị để thương hiệu trà được biết đến rộng rãi hơn trên thị trường quốc tế.
Chiều 30-10, các đại biểu tiếp tục đến thăm Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, nơi lưu giữ hơn 50.000 tài liệu, hiện vật về 54 dân tộc trên cả nước.
Đặc biệt, trong không gian văn hóa hơn 40.000m2 này, tiếng sáo của người Mông trước nhà trình tường, thưởng thức xôi ngũ sắc trên nhà sàn của người Tày giúp hành trình thêm trọn vẹn.
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