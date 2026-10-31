Khu du lịch Thác Bà ở Lâm Đồng gần 10 năm chưa xong thủ tục, trách nhiệm quản lý thế nào?

Thác Bà nằm trong vùng lõi rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ) - Ảnh: ĐỨC TRONG

Như Tuổi Trẻ thông tin, mới đây Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng nêu ra hàng loạt tồn tại đối với thủ tục đầu tư và quá trình khai thác của công ty tại dự án trên như: nhà hàng, nhà vệ sinh, cầu gỗ, sân khấu, nhà ở công nhân… chưa được các cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

Gần 10 năm mới phát hiện công trình sai phạm

Dự án khu du lịch sinh thái Thác Bà ở xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng được UBND Bình Thuận cũ cấp chủ trương đầu tư cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Green Dragon thực hiện trong Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông từ năm 2018.

Trước khi tỉnh cấp chủ trương đầu tư, năm 2015 UBND huyện Tánh Linh cũ thống nhất cho công ty làm trước các hạng mục như: cổng chào, chỉnh trang đường đi, nhà hàng… rồi bán vé cho người dân vào tham quan.

Cổng chào vào khu du lịch sinh thái Thác Bà, xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ) - Ảnh: ĐỨC TRONG

Từ lúc sơ khai kéo dài đến nay khoảng 10 năm nhưng thủ tục đầu tư của dự án trên chưa hoàn thiện, công ty vẫn thu tiền vé vào tham quan. Trách nhiệm của địa phương và sở ngành liên quan đến dự án này như thế nào?

Đặc biệt, dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư gần 10 năm nhưng đến nay công ty chưa được lựa chọn và ký hợp đồng thuê môi trường rừng với Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông để làm du lịch.

Theo quy định, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông với vai trò là đơn vị chủ rừng phải xây dựng đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí phù hợp với phương án quản lý rừng bền vững và các quy định về quản lý rừng đặc dụng.

Lối đi vào trung tâm khu du lịch Thác Bà là những cây cổ thụ lớn - Ảnh: ĐỨC TRONG



Trên cơ sở đề án được phê duyệt, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí lập hồ sơ đăng ký theo các yêu cầu của chủ rừng. Chủ rừng căn cứ hồ sơ đăng ký này để lựa chọn bảo đảm tiêu chí, ký hợp đồng cho thuê môi trường rừng.

Nguyên nhân dẫn đến các thiếu sót trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng giải thích do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Sở cho rằng các tồn tại này còn thuộc lĩnh vực quản lý của một số sở ngành và địa phương liên quan khác.

Khu du lịch Thác Bà nằm trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, xã Tánh Linh - Ảnh: ĐỨC TRONG

Không hợp thức hóa các sai phạm cũ

Trong quá trình hoạt động, UBND tỉnh Bình Thuận cũ từng xử phạt công ty số tiền 30 triệu đồng về hành vi thu phí, lệ phí không đúng mức phí quy định. Tỉnh buộc công ty nộp lại ngân sách nhà nước số tiền hơn 280 triệu đồng.

Với trách nhiệm là chủ rừng, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông đề nghị trong lúc công ty chưa hoàn thiện đầy đủ thủ tục thì áp dụng biện pháp tạm dừng hoạt động dự án. Đồng thời xử lý vi phạm (nếu có) hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét chấm dứt hoạt động dự án.

Tương tự, UBND xã Tánh Linh kiến nghị các sở ngành của tỉnh cần đánh giá toàn diện tình trạng pháp lý và năng lực của công ty theo các quyết định chủ trương đầu tư đã cấp.

Trường hợp khu vực Thác Bà được xác định đủ điều kiện phát triển du lịch sinh thái, xã đề nghị các cơ quan cấp tỉnh làm đầy đủ trình tự lập, thẩm định, phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí. Từ đó chủ rừng tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và thuê môi trường rừng, bảo đảm công khai, minh bạch.

Một số hạng mục công ty làm để có điểm "check-in" cho du khách vào tham quan Thác Bà - Ảnh: ĐỨC TRONG

"Đề nghị việc hoàn thiện thủ tục thuê môi trường rừng trong thời gian tới được thực hiện độc lập với việc xem xét, xử lý các công trình, hạng mục và hoạt động đã được thực hiện trước đây. Không lấy việc ký hợp đồng thuê môi trường rừng làm căn cứ mặc nhiên xác nhận tính hợp pháp của các công trình tạm tồn tại trước đó", trích kiến nghị của xã Tánh Linh.

Cầu gỗ trong khu du lịch Thác Bà, xã Tánh Linh - Ảnh: ĐỨC TRONG

Công ty mòn mỏi chờ hoàn thiện thủ tục Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Văn Công Nguyện - đại diện pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Green Dragon - cho rằng chủ đầu tư đã nhiều lần kiến nghị các sở ngành của tỉnh hỗ trợ hoàn thiện thủ tục, nhưng đến nay chưa được. Theo ông Nguyện, cốt lõi vẫn là hợp đồng cho thuê môi trường rừng để làm bước đệm cho các thủ tục còn lại. Ông cho rằng từ khi được cấp chủ trương đầu tư đến nay, Luật Lâm nghiệp có thay đổi nên thủ tục hoàn thiện dự án đã khựng lại đến nay. Đồng thời phần đề án thuộc trách nhiệm của chủ rừng thực hiện, nên chủ đầu tư phải chờ. Đối với các hạng mục xây dựng trái phép và thu phí người vào tham quan, ông Nguyện giải thích đã xin chủ trương từ UBND huyện Tánh Linh và các sở ngành tỉnh Bình Thuận cũ. Công ty chỉ bán vé tượng trưng, lấy giá dịch vụ để bù đắp các khoản giữ vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự và có báo cáo đầy đủ cho địa phương.