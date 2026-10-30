Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Khu du lịch Thác Bà gần 10 năm chưa xong thủ tục, vẫn thu tiền tham quan

tác giả
ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

Nhiều tồn tại xảy ra tại dự án Khu du lịch sinh thái dã ngoại Thác Bà, xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ) được các cơ quan chức năng vừa kiểm tra, kết luận.

Khu du lịch Thác Bà ở Tánh Linh gần 10 năm chưa xong thủ tục, thu tiền người vào tham quan - Ảnh 1.

Khu du lịch Thác Bà, xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ) nằm trong khu rừng đặc dụng do Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông quản lý - Ảnh: ĐỨC TRONG

Mới đây, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng kiểm tra thực địa và kết luận nhiều tồn tại ở dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bà. Dự án này được UBND tỉnh Bình Thuận cũ cấp chủ trương đầu tư và điều chỉnh từ năm 2018 cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Green Dragon, với mục tiêu kinh doanh dịch vụ du lịch.

Dự án hoạt động hơn 10 năm nhưng chưa đủ thủ tục

Khu du lịch Thác Bà ở Tánh Linh gần 10 năm chưa xong thủ tục, thu tiền người vào tham quan - Ảnh 2.

Người dân muốn vào tham quan du lịch tại khu Thác Bà phải mua vé tại cổng - Ảnh: ĐỨC TRONG

Toàn bộ diện tích đất của dự án rộng 9,8ha nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông. Dự án được chia làm 2 giai đoạn để hoàn tất mọi thủ tục và các công trình xây dựng vào năm 2019.

Hiện nay, bên trong dự án công ty đã xây dựng một số công trình lắp ghép tạm như: khu nhà hàng, nhà nghỉ, sân khấu, nhà vệ sinh, khu công nhân, cầu gỗ…

Toàn bộ các công trình này làm trên khu vực đất trống, không tác động đến cây rừng xung quanh. Còn ở đầu dự án, công ty xây dựng cổng chào, điểm bán vé và dịch vụ xe điện đưa du khách vào sâu bên trong để tham quan.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, trước khi được cấp chủ trương đầu tư, từ năm 2015 công ty được UBND huyện Tánh Linh cũ thống nhất cho làm một số hạng mục như: cổng chào, bãi giữ xe, nhà vệ sinh công cộng, chỉnh trang lối đi…

Người dân muốn vào tham quan, vui chơi trong đây phải mua vé, tùy thời điểm giá vào khác nhau. Nhân viên công ty chở người dân vào tham quan từ cổng chào vào bên trong bằng xe điện.

Tuy nhiên, qua rà soát đến nay dự án chưa có cơ quan có thẩm quyền cấp, phê duyệt hoặc chấp thuận các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến việc xây dựng các công trình và tổ chức hoạt động du lịch.

Đề nghị tạm dừng dự án Khu du lịch Thác Bà

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Chủ tịch UBND xã Tánh Linh Nguyễn Thiêm cho biết địa phương đã báo cáo những tồn tại và đề xuất hướng xử lý đối với dự án trên.

Theo ông Thiêm, qua kết quả kiểm tra của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, dự án chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý của cơ quan có thẩm quyền cấp phép, phê duyệt liên quan đến việc xây dựng công trình, hạng mục công trình và tổ chức hoạt động du lịch.

Khu du lịch Thác Bà ở Tánh Linh gần 10 năm chưa xong thủ tục, thu tiền người vào tham quan - Ảnh 3.

Công ty cho xe điện chở người dân từ cổng chào vào bên trong để tham quan Khu du lịch Thác Bà, xã Tánh Linh - Ảnh: ĐỨC TRONG

Ngoài ra, trong quá trình triển khai dự án, công ty đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũ xử phạt 30 triệu đồng về hành vi thu phí, lệ phí không đúng mức phí quy định. Tỉnh buộc công ty nộp lại ngân sách nhà nước số tiền hơn 280 triệu đồng.

Tuy nhiên, công ty không chấp hành và có đơn khiếu nại, xin tạm hoãn, thu hồi quyết định xử phạt dù đã hết thời hiệu khiếu nại.

"Hiện tại, Khu du lịch sinh thái Thác Bà đang hoạt động, xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên phối hợp với Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông và công ty trong việc bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ rừng và các hoạt động du lịch tại khu vực" - trích báo cáo của UBND xã Tánh Linh.

Khu du lịch Thác Bà ở Tánh Linh gần 10 năm chưa xong thủ tục, thu tiền người vào tham quan - Ảnh 4.

Người dân vào tham quan, vui chơi tại Thác Bà, xã Tánh Linh - Ảnh: ĐỨC TRONG

Cũng theo xã Tánh Linh, Thác Bà là địa điểm có cảnh quan tự nhiên đặc trưng, gắn với hệ sinh thái rừng đặc dụng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, có điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình du lịch sinh thái, tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi gắn với cảnh quan thiên nhiên.

Nhưng hoạt động đầu tư và khai thác du lịch tại đây còn một số nội dung về hồ sơ pháp lý liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, lâm nghiệp và phương thức tổ chức hoạt động du lịch cần được cấp tỉnh rà soát và xử lý.

Khu du lịch Thác Bà ở Tánh Linh gần 10 năm chưa xong thủ tục, thu tiền người vào tham quan - Ảnh 5.

Khu du lịch Thác Bà, xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ) nằm trong khu rừng đặc dụng do Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông quản lý - Ảnh: ĐỨC TRONG

Khu du lịch Thác Bà ở Tánh Linh gần 10 năm chưa xong thủ tục, thu tiền người vào tham quan - Ảnh 6.

Nhân viên của công ty thu gom rác bên trong dự án - Ảnh: ĐỨC TRONG

Chủ đầu tư nói gì?

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Văn Công Nguyện - đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Green Dragon - cho biết bản thân chủ đầu tư đang gặp khó khăn về các bất cập tại dự án này và kiến nghị tỉnh xem xét tháo gỡ.

Theo ông Nguyện, ban đầu huyện Tánh Linh mời gọi công ty đến đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương vùng miền núi này. Công ty đã làm các thủ tục ban đầu để xin huyện cho phép xây dựng một số hạng mục phục vụ nhu cầu cho người dân đến tham quan.

Sau đó, công ty thu tiền dịch vụ người tham quan tại đây để dọn dẹp vệ sinh, bảo đảm an ninh trật tự, làm một số công trình công cộng… Đến khi tỉnh Bình Thuận cũ cấp phép chủ trương đầu tư, nhưng Luật Lâm nghiệp thay đổi nên thủ tục liên quan đến dự án "đứng hình" cho đến nay.

"Công ty nhiều lần kiến nghị tháo gỡ về mặt pháp lý, nhất là thủ tục cho thuê rừng để hoàn thiện dự án, nhưng đến nay chưa được", ông Nguyện chia sẻ.

Nói về việc bán vé, ông Nguyện cho rằng công ty chỉ thu tiền dịch vụ và được địa phương, sở ngành tỉnh Bình Thuận cũ cho phép. Việc thu tiền này có báo cáo thuế cho địa phương và số tiền lên xuống tùy thời điểm.

Vì sao chưa hoàn thiện thủ tục, công ty vẫn hoạt động và thu tiền người dân vào tham quan? Ông Nguyện lý giải đây là hình thức chuyển tiếp từ lúc huyện Tánh Linh cũ cho phép khai thác. "Nếu bỏ không thì các hạng mục xuống cấp, gây lãng phí nên chúng tôi có tu sửa thêm và duy trì hoạt động đến nay", ông Nguyện nói thêm.

Khu du lịch Thác Bà ở Tánh Linh gần 10 năm chưa xong thủ tục, vẫn thu tiền người vào tham quan - Ảnh 7.Tự ý mở khu du lịch không phép, kinh doanh ồn ào giữa Buôn Ma Thuột

TTO - Một người dân mua đất ruộng rồi mở khu du lịch không phép, kinh doanh ồn ào giữa Buôn Ma Thuột khá lâu, nay cơ quan chức năng mới bắt đầu… vào cuộc

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: xây dựng trái phép Tánh Linh khu du lịch hoạt động “chui” Lâm Đồng

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất