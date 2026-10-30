Khu du lịch Thác Bà gần 10 năm chưa xong thủ tục, vẫn thu tiền tham quan

Khu du lịch Thác Bà, xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ) nằm trong khu rừng đặc dụng do Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông quản lý - Ảnh: ĐỨC TRONG

Mới đây, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng kiểm tra thực địa và kết luận nhiều tồn tại ở dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bà. Dự án này được UBND tỉnh Bình Thuận cũ cấp chủ trương đầu tư và điều chỉnh từ năm 2018 cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Green Dragon, với mục tiêu kinh doanh dịch vụ du lịch.

Dự án hoạt động hơn 10 năm nhưng chưa đủ thủ tục

Người dân muốn vào tham quan du lịch tại khu Thác Bà phải mua vé tại cổng - Ảnh: ĐỨC TRONG

Toàn bộ diện tích đất của dự án rộng 9,8ha nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông. Dự án được chia làm 2 giai đoạn để hoàn tất mọi thủ tục và các công trình xây dựng vào năm 2019.

Hiện nay, bên trong dự án công ty đã xây dựng một số công trình lắp ghép tạm như: khu nhà hàng, nhà nghỉ, sân khấu, nhà vệ sinh, khu công nhân, cầu gỗ…

Toàn bộ các công trình này làm trên khu vực đất trống, không tác động đến cây rừng xung quanh. Còn ở đầu dự án, công ty xây dựng cổng chào, điểm bán vé và dịch vụ xe điện đưa du khách vào sâu bên trong để tham quan.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, trước khi được cấp chủ trương đầu tư, từ năm 2015 công ty được UBND huyện Tánh Linh cũ thống nhất cho làm một số hạng mục như: cổng chào, bãi giữ xe, nhà vệ sinh công cộng, chỉnh trang lối đi…

Người dân muốn vào tham quan, vui chơi trong đây phải mua vé, tùy thời điểm giá vào khác nhau. Nhân viên công ty chở người dân vào tham quan từ cổng chào vào bên trong bằng xe điện.

Tuy nhiên, qua rà soát đến nay dự án chưa có cơ quan có thẩm quyền cấp, phê duyệt hoặc chấp thuận các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến việc xây dựng các công trình và tổ chức hoạt động du lịch.

Đề nghị tạm dừng dự án Khu du lịch Thác Bà

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Chủ tịch UBND xã Tánh Linh Nguyễn Thiêm cho biết địa phương đã báo cáo những tồn tại và đề xuất hướng xử lý đối với dự án trên.

Theo ông Thiêm, qua kết quả kiểm tra của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, dự án chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý của cơ quan có thẩm quyền cấp phép, phê duyệt liên quan đến việc xây dựng công trình, hạng mục công trình và tổ chức hoạt động du lịch.

Công ty cho xe điện chở người dân từ cổng chào vào bên trong để tham quan Khu du lịch Thác Bà, xã Tánh Linh - Ảnh: ĐỨC TRONG

Ngoài ra, trong quá trình triển khai dự án, công ty đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũ xử phạt 30 triệu đồng về hành vi thu phí, lệ phí không đúng mức phí quy định. Tỉnh buộc công ty nộp lại ngân sách nhà nước số tiền hơn 280 triệu đồng.

Tuy nhiên, công ty không chấp hành và có đơn khiếu nại, xin tạm hoãn, thu hồi quyết định xử phạt dù đã hết thời hiệu khiếu nại.

"Hiện tại, Khu du lịch sinh thái Thác Bà đang hoạt động, xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên phối hợp với Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông và công ty trong việc bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ rừng và các hoạt động du lịch tại khu vực" - trích báo cáo của UBND xã Tánh Linh.

Người dân vào tham quan, vui chơi tại Thác Bà, xã Tánh Linh - Ảnh: ĐỨC TRONG

Cũng theo xã Tánh Linh, Thác Bà là địa điểm có cảnh quan tự nhiên đặc trưng, gắn với hệ sinh thái rừng đặc dụng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, có điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình du lịch sinh thái, tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi gắn với cảnh quan thiên nhiên.

Nhưng hoạt động đầu tư và khai thác du lịch tại đây còn một số nội dung về hồ sơ pháp lý liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, lâm nghiệp và phương thức tổ chức hoạt động du lịch cần được cấp tỉnh rà soát và xử lý.

Khu du lịch Thác Bà, xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ) nằm trong khu rừng đặc dụng do Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông quản lý - Ảnh: ĐỨC TRONG

Nhân viên của công ty thu gom rác bên trong dự án - Ảnh: ĐỨC TRONG

Chủ đầu tư nói gì? Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Văn Công Nguyện - đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Green Dragon - cho biết bản thân chủ đầu tư đang gặp khó khăn về các bất cập tại dự án này và kiến nghị tỉnh xem xét tháo gỡ. Theo ông Nguyện, ban đầu huyện Tánh Linh mời gọi công ty đến đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương vùng miền núi này. Công ty đã làm các thủ tục ban đầu để xin huyện cho phép xây dựng một số hạng mục phục vụ nhu cầu cho người dân đến tham quan. Sau đó, công ty thu tiền dịch vụ người tham quan tại đây để dọn dẹp vệ sinh, bảo đảm an ninh trật tự, làm một số công trình công cộng… Đến khi tỉnh Bình Thuận cũ cấp phép chủ trương đầu tư, nhưng Luật Lâm nghiệp thay đổi nên thủ tục liên quan đến dự án "đứng hình" cho đến nay. "Công ty nhiều lần kiến nghị tháo gỡ về mặt pháp lý, nhất là thủ tục cho thuê rừng để hoàn thiện dự án, nhưng đến nay chưa được", ông Nguyện chia sẻ. Nói về việc bán vé, ông Nguyện cho rằng công ty chỉ thu tiền dịch vụ và được địa phương, sở ngành tỉnh Bình Thuận cũ cho phép. Việc thu tiền này có báo cáo thuế cho địa phương và số tiền lên xuống tùy thời điểm. Vì sao chưa hoàn thiện thủ tục, công ty vẫn hoạt động và thu tiền người dân vào tham quan? Ông Nguyện lý giải đây là hình thức chuyển tiếp từ lúc huyện Tánh Linh cũ cho phép khai thác. "Nếu bỏ không thì các hạng mục xuống cấp, gây lãng phí nên chúng tôi có tu sửa thêm và duy trì hoạt động đến nay", ông Nguyện nói thêm.