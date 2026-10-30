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Khám phá bảo tàng 'không dành cho người yếu tim' ở Hà Lan

tác giả
BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Tại thủ đô Amsterdam của Hà Lan, có một bảo tàng mà khi bước vào du khách sẽ bắt gặp ánh mắt của một con cá sấu dài gần 3,7m, đang nhìn chằm chằm xuống, miệng há rộng như thể sẵn sàng đớp mồi.

Khám phá bảo tàng độc lạ ở Hà Lan, nơi cá sấu nhìn chằm chằm khách như định 'ăn tươi nuốt sống' - Ảnh 1.

Một con cá sấu nhìn chằm chằm xuống lối vào Bảo tàng Art Zoo ở Amsterdam, Hà Lan ngày 27-10-2026 - Ảnh: AP

Đó là Bảo tàng Art Zoo (tạm dịch: Sở thú nghệ thuật) tại thủ đô Amsterdam của Hà Lan. Con cá sấu xuất hiện trong bảo tàng này là con cá sấu thật đã chết, sau đó được xử lý nhồi xác và bảo quản để trưng bày.

Theo Hãng tin AP ngày 30-10, đây là một trong hàng trăm mẫu sinh vật được bảo quản và trưng bày tại bảo tàng, bên cạnh những đống xương được sắp đặt đầy tính nghệ thuật, những bông hoa tulip phát sáng đặt trong các lọ thủy tinh và một tủ trưng bày những loài cá có hình thù kỳ dị.

Dù không phải là bảo tàng được thiết kế theo chủ đề Halloween, nơi đây hẳn sẽ thu hút những ai đang tìm kiếm thứ gì đó hơi rùng rợn trong mùa lễ hội ma quái này.

"Có chút rùng rợn" - ông Tomáš Vaško, một người Slovakia sống tại thủ đô của Hà Lan, chia sẻ sau khi tham quan bảo tàng vào một ngày tháng 10.

Khám phá bảo tàng độc lạ ở Hà Lan, nơi cá sấu nhìn chằm chằm khách như định 'ăn tươi nuốt sống' - Ảnh 2.

Hai nghệ sĩ người Hà Lan Jaap Sinke (trái) và Ferry van Tongeren chụp ảnh tại Bảo tàng Art Zoo ở Amsterdam, Hà Lan ngày 27-10-2026 - Ảnh: AP

Art Zoo là ý tưởng của hai nghệ sĩ Hà Lan Jaap Sinke và Ferry van Tongeren. Họ lấy cảm hứng từ "wunderkammer" (tủ sưu tập kỳ vật) - những bộ sưu tập các vật thể kỳ lạ trong thế giới tự nhiên do giới nhà giàu châu Âu thu thập trong thế kỷ 16 và 17.

"Điều quan trọng nhất là chúng tôi thích kể chuyện thông qua các loài động vật. Chúng tôi muốn tạo thêm kịch tính, thổi vào chúng một cá tính riêng, trong lúc những người làm thú nhồi bông truyền thống chỉ muốn tái hiện thiên nhiên" - ông Ferry van Tongeren chia sẻ.

Phía sau ông, một con báo săn nằm trong hốc tường, bên cạnh là một con đà điểu đang đứng quan sát.

Khám phá bảo tàng độc lạ ở Hà Lan, nơi cá sấu nhìn chằm chằm khách như định 'ăn tươi nuốt sống' - Ảnh 3.

Một con báo săn nằm ườn trong hốc tường tại Bảo tàng Art Zoo ở Amsterdam, Hà Lan - Ảnh: AP

Tại các bảo tàng lịch sử tự nhiên, động vật thường được tạo dáng như thể chúng đang ở trong môi trường hoang dã. 

Nhưng tại Art Zoo, một con cua nhện Nhật Bản khổng lộ sải rộng những cái chân dài khoảng 1,8m phía trên khung cửa, bên cạnh bộ xương chân của một con voi răng mấu (mastodon) gần chạm trần nhà.

Khám phá bảo tàng độc lạ ở Hà Lan, nơi cá sấu nhìn chằm chằm khách như định 'ăn tươi nuốt sống' - Ảnh 4.

Một con cua nhện khổng lồ Nhật Bản vươn các chân phía trên khung cửa tại Bảo tàng Art Zoo ở Amsterdam, Hà Lan - Ảnh: AP

Khác với sở thú truyền thống, tại đây, con người mới là những người bị nhốt, còn động vật được tự do. Các phòng trưng bày trong ngôi nhà ven kênh đào có từ thế kỷ 17 này được bao quanh bởi những chiếc lồng kim loại màu đen mang vẻ u ám.

"Chúng tôi thực sự thích ý tưởng nhốt tất cả mọi người vào lồng, còn các loài động vật đều được tự do. Theo cách đó, cả tòa nhà trở thành một tác phẩm nghệ thuật" - ông van Tongeren chia sẻ.

Khám phá bảo tàng độc lạ ở Hà Lan, nơi cá sấu nhìn chằm chằm khách như định 'ăn tươi nuốt sống' - Ảnh 5.

Khách tham quan ngồi gần bộ sưu tập xương của một con Mosasaurus (loài bò sát biển sống cách đây 70 triệu năm) tại Bảo tàng Art Zoo ở Amsterdam, Hà Lan ngày 27-10-2026 - Ảnh: AP

Không có con vật nào trong bộ sưu tập đa dạng này bị bắt từ tự nhiên. Cũng cần lưu ý không phải mọi mẫu vật trong bộ sưu tập đều là động vật có thật.

"Tất cả động vật của chúng tôi đều đến từ các sở thú, nơi chúng chết vì nguyên nhân tự nhiên" - ông Jaap Sinke thông tin.  

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    Chủ đề: Hà Lan bảo tàng cá sấu sở thú nghệ thuật Art Zoo

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