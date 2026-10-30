Mùa đông này, đi đâu ngắm tuyết với hộ chiếu Việt Nam?

Những mái nhà phủ tuyết trắng phổ biến ở Hắc Long Giang vào mùa đông - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Với nhiều người Việt, du lịch mùa đông là cơ hội được nhìn thấy tuyết rơi, cảm nhận cái lạnh dưới 0°C và khám phá những cảnh quan hiếm gặp ở xứ nhiệt đới. Một số điểm đến còn có giá dịch vụ dễ chịu và ít đông đúc hơn mùa hè.

Đặc biệt, mùa đông 2026-2027 mở ra nhiều lựa chọn khi người mang hộ chiếu Việt Nam có thể tận dụng chính sách miễn visa, quá cảnh miễn visa hoặc xin thị thực điện tử tại nhiều quốc gia.

Trung Quốc: Từ thành phố băng đến những ngọn núi tuyết Vân Nam

Lang thang giữa làng Tuyết Hương cổ tích ở Cáp Nhĩ Tân, một trong những điểm đến mùa đông hấp dẫn với du khách Việt - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, là một trong những điểm đến mùa đông nổi tiếng nhất Trung Quốc. Thành phố này thu hút du khách với lễ hội băng tuyết, nơi những tòa lâu đài và công trình kiến trúc khổng lồ được tạo nên từ các khối băng, lung linh ánh sáng về đêm. Tháng 1 và tháng 2 là thời điểm thích hợp để khám phá Cáp Nhĩ Tân, khi nhiệt độ có thể xuống dưới -20°C.

Ngoài ra, Trường Bạch Sơn ở vùng Đông Bắc cũng hấp dẫn với những cánh rừng phủ tuyết, suối nước nóng và cảnh quan núi lửa.

Nếu không muốn trải nghiệm cái lạnh quá khắc nghiệt, du khách có thể chọn Lệ Giang thuộc tỉnh Vân Nam, nơi núi tuyết Ngọc Long nổi bật phía sau những mái nhà cổ, kết hợp tham quan thành cổ Lệ Giang, tìm hiểu văn hóa Nạp Tây và khám phá vùng núi Shangri-La.

Từ ngày 20-8-2026, Trung Quốc áp dụng chính sách quá cảnh miễn visa 240 giờ, tương đương 10 ngày, đối với công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông. Du khách phải có vé tiếp tục đến nước hoặc vùng lãnh thổ thứ ba, nhập cảnh qua cửa khẩu được chỉ định và chỉ di chuyển trong phạm vi cho phép.

Nhờ vậy, có thể thiết kế những hành trình kết hợp Trung Quốc với Mông Cổ hoặc Nga, thay vì chỉ thực hiện chuyến đi khứ hồi Việt Nam - Trung Quốc.

Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho người muốn trải nghiệm nhiều nền văn hóa và cảnh quan mùa đông trong cùng một chuyến đi.

Hai du khách bước giữa rừng cây phủ tuyết ở Á Đinh, nơi mùa đông mang đến cảnh sắc núi rừng hùng vĩ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Nga và Belarus: Từ hồ Baikal đến đường sắt xuyên Siberia

Những khối băng khắc tên Olkhon trên mặt hồ Baikal đóng băng, điểm đến mùa đông nổi tiếng của vùng Siberia, Nga - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Nếu muốn trải nghiệm một mùa đông thực sự khác biệt, hồ Baikal ở Siberia là điểm đến khó bỏ qua. Khoảng tháng 2 đến đầu tháng 3, mặt hồ thường đóng băng đủ dày để xuất hiện những khối băng trong xanh, các vết nứt tự nhiên và những hang băng tuyệt đẹp quanh đảo Olkhon.

Một hành trình khác cũng đáng trải nghiệm là đi tàu trên tuyến đường sắt xuyên Siberia, ngắm những cánh rừng bạch dương trắng tuyết và các thị trấn nhỏ giữa miền đông nước Nga.

Hoàng hôn trên hồ Baikal, điểm dừng gần Irkutsk của tuyến đường sắt xuyên Siberia nối Moscow với Vladivostok, dài hơn 9.000km - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Du khách không nhất thiết phải đi toàn tuyến Moscow - Vladivostok mà có thể chọn những chặng ngắn, kết hợp tham quan Irkutsk, hồ Baikal hoặc các thành phố dọc đường. Moscow và Saint Petersburg cũng hấp dẫn vào mùa đông với các công trình kiến trúc lịch sử, bảo tàng và không khí lễ hội cuối năm.

Từ ngày 15-10-2026 đến hết ngày 15-10-2027, Nga miễn visa cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày mỗi lần nhập cảnh theo những mục đích được phép, trong đó có du lịch.

Belarus cũng miễn visa cho người Việt theo hiệp định song phương, mang đến cơ hội khám phá Minsk, lâu đài Mir và những khu rừng phủ tuyết ở Đông Âu.

Tuy nhiên, khi kết hợp hai quốc gia, du khách cần kiểm tra quy định về cửa khẩu và phương tiện di chuyển, bởi chế độ miễn visa của từng nước không đồng nghĩa mọi tuyến biên giới đều cho phép khách quốc tế qua lại.

Bảo tháp Phật giáo trên đảo Olkhon giữa mùa đông Siberia, nơi tín ngưỡng Shaman bản địa và Phật giáo cùng hiện diện - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Mông Cổ và Kazakhstan: Mùa đông trên những thảo nguyên

Nếu mùa hè Mông Cổ nổi tiếng với những thảo nguyên xanh bất tận, mùa đông lại mang đến một diện mạo hoàn toàn khác. Những đồng cỏ phủ tuyết, đàn ngựa giữa trời lạnh và những chiếc lều ger đỏ lửa tạo nên một khung cảnh hiếm gặp. Đây cũng là dịp tìm hiểu đời sống du mục, cách người dân chăm sóc gia súc, dự trữ thực phẩm và thích nghi với khí hậu khắc nghiệt.

Ngoài thủ đô Ulaanbaatar, du khách có thể đến các vùng thảo nguyên lân cận hoặc khám phá khu vực hồ Khövsgöl khi điều kiện thời tiết cho phép. Mùa đông Mông Cổ có thể xuống dưới -30°C, vì vậy những chuyến đi xa thành phố nên có phương tiện và người hướng dẫn địa phương am hiểu địa hình.

Người dân cưỡi ngựa giữa thảo nguyên Kazakhstan, phía xa là những dãy núi tuyết hùng vĩ, gợi nét đặc trưng của đời sống du mục Trung Á - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Kazakhstan lại hấp dẫn với sự kết hợp giữa thảo nguyên Trung Á và những dãy núi tuyết hùng vĩ. Từ Almaty, du khách dễ dàng đến khu trượt tuyết Shymbulak, hồ Big Almaty khi tuyến đường cho phép hoặc khám phá những ngôi làng dưới chân dãy Thiên Sơn.

Cả Mông Cổ và Kazakhstan đều miễn visa cho công dân Việt Nam trong thời hạn lưu trú ngắn theo quy định, trong đó Kazakhstan cho phép tối đa 30 ngày mỗi lần nhập cảnh.

Với khoảng 7-10 ngày, du khách có thể lựa chọn một trong hai quốc gia để trải nghiệm mùa đông, tìm hiểu văn hóa địa phương và tận hưởng không gian thiên nhiên rộng lớn.

Khu trượt tuyết gần Almaty thu hút du khách với những sườn núi phủ tuyết trắng, mang đến trải nghiệm thể thao mùa đông tại Kazakhstan - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Thổ Nhĩ Kỳ và Kavkaz: Mùa đông giữa những di sản

Hàng chục khinh khí cầu bay trên thung lũng Cappadocia phủ tuyết trắng, tạo nên khung cảnh huyền ảo giữa mùa đông Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Không phải ai đi du lịch mùa đông cũng muốn đối mặt với cái lạnh âm hàng chục độ C. Thổ Nhĩ Kỳ là lựa chọn hấp dẫn cho người yêu lịch sử, kiến trúc và văn hóa.

Cappadocia nổi tiếng với những thung lũng đá kỳ lạ, các ngôi nhà khoét sâu vào vách núi và những chuyến khinh khí cầu lúc bình minh. Khi tuyết rơi, những cột đá và mái nhà cổ tạo nên khung cảnh như trong truyện cổ tích. Tuy nhiên, khinh khí cầu phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nên du khách cần dành thêm thời gian dự phòng.

Từ tháng 9-2025, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông có thể xin eVisa Thổ Nhĩ Kỳ trực tuyến, với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày trong thời hạn hiệu lực 180 ngày của visa.

Tu viện Gergeti Trinity nằm giữa dãy núi Kavkaz phủ tuyết, một trong những biểu tượng du lịch nổi tiếng của Georgia vào mùa đông - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Ở khu vực Kavkaz, Georgia nổi tiếng với vùng núi Kazbegi, khu trượt tuyết Gudauri và những ngôi làng giữa núi tuyết. Armenia có hồ Sevan, khu nghỉ dưỡng Tsaghkadzor cùng những tu viện cổ giữa cảnh quan mùa đông.

Azerbaijan thu hút du khách bằng khu trượt tuyết Shahdag và thủ đô Baku, nơi kiến trúc hiện đại giao thoa với khu phố cổ. Azerbaijan có hệ thống ASAN eVisa trực tuyến, trong khi Georgia và Armenia áp dụng các điều kiện thị thực riêng đối với công dân Việt Nam.

Du khách nên kiểm tra điều kiện cấp visa và tình trạng các cửa khẩu trước khi lên kế hoạch kết hợp nhiều quốc gia trong một hành trình.

Pakistan, Nepal và Ấn Độ: Mùa đông dưới chân Himalaya

Con đường Karakoram uốn lượn bên dòng sông Hunza xanh ngắt, xuyên qua những hẻm núi hùng vĩ miền Bắc Pakistan, được mệnh danh là một trong những cung đường đẹp nhất thế giới - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Với những người yêu núi non và văn hóa bản địa, mùa đông ở Himalaya mang một sức hấp dẫn riêng. Tại Pakistan, thung lũng Hunza và vùng Karakoram nổi bật với những đỉnh núi tuyết cao hàng nghìn mét, những ngôi làng nhỏ và các thung lũng vắng khách. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường miền núi có thể đóng cửa vì tuyết, đòi hỏi lịch trình linh hoạt.

Thung lũng Hunza nằm dưới chân dãy Karakoram hùng vĩ, nơi có đỉnh K2 cao 8.611m, ngọn núi cao thứ hai thế giới sau Everest - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Nepal là lựa chọn dễ tiếp cận hơn cho người muốn ngắm Himalaya mà không cần thực hiện những chuyến trekking dài ngày. Từ Pokhara, vào những ngày trời quang, du khách có thể nhìn thấy dãy Annapurna phủ tuyết, trong khi các ngôi làng và cộng đồng bản địa mang đến những trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

Ở miền bắc Ấn Độ, Kashmir nổi tiếng với những thung lũng, hồ nước và rừng thông phủ tuyết. Gulmarg là một trong những khu trượt tuyết đáng chú ý, có hệ thống cáp treo đưa du khách lên vùng núi cao. Manali và Solang Valley thuộc Himachal Pradesh cũng thu hút những người muốn trải nghiệm tuyết và các hoạt động mùa đông.

Nepal có chính sách visa khi đến dành cho công dân Việt Nam theo quy định hiện hành, trong khi Ấn Độ và Pakistan có hệ thống xin thị thực trực tuyến. Với những hành trình vùng núi cao, du khách cần đặc biệt lưu ý tình trạng đường sá, thời tiết và độ cao, không nên xem chuyến tham quan ngắm tuyết giống như một hành trình leo núi thông thường.

Bên hồ Pangong ở Ladakh, miền Bắc Ấn Độ, những dãy núi Himalaya phủ tuyết hùng vĩ tạo nên khung cảnh hoang sơ trên vùng cao nguyên sát biên giới Trung Quốc - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Chọn thời điểm nào để ngắm tuyết và tiết kiệm chi phí?

Du lịch mùa đông không phải lúc nào cũng rẻ. Cáp Nhĩ Tân vào mùa lễ hội băng tuyết, các khu trượt tuyết hoặc những thành phố nổi tiếng dịp Giáng sinh và năm mới có thể tăng giá phòng, vé tham quan và dịch vụ.

Ngược lại, tại những điểm đến ít khách vào mùa lạnh, chi phí lưu trú đôi khi thấp hơn đáng kể so với mùa hè. Vì vậy, nên so sánh tổng chi phí chuyến đi, bao gồm vé máy bay, khách sạn, phương tiện, trang phục mùa đông và các hoạt động đặc biệt, thay vì chỉ nhìn vào giá phòng.

Thời điểm ngắm tuyết cũng khác nhau giữa các khu vực. Cáp Nhĩ Tân thích hợp vào tháng 1-2, hồ Baikal thường đẹp nhất khi băng hình thành rõ vào tháng 2 đến đầu tháng 3, trong khi Cappadocia có thể xuất hiện tuyết từ tháng 12 đến tháng 2 nhưng không thường xuyên.

Những vùng núi Himalaya và Kavkaz cần theo dõi thời tiết, bởi tuyết có thể khiến đường đèo, cáp treo hoặc các hoạt động ngoài trời tạm ngưng. Với người lần đầu trải nghiệm mùa đông, nên ưu tiên những điểm đến có giao thông thuận tiện, dịch vụ lưu trú tốt và dành ít nhất một ngày dự phòng cho các thay đổi thời tiết.

Những vật dụng cần thiết cho chuyến đi mùa đông

Trang phục giữ nhiệt, giày chống trượt, thể lực và khả năng thích nghi với thời tiết khắc nghiệt là hành trang cần thiết để khám phá những vùng đất mùa đông - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG BẢO

Với du khách đến từ xứ nhiệt đới, chuẩn bị trang phục phù hợp là yếu tố quan trọng để tận hưởng chuyến đi. Nguyên tắc phổ biến là mặc ba lớp: lớp trong giữ cơ thể khô ráo, lớp giữa giữ nhiệt và lớp ngoài chống gió, chống tuyết. Áo giữ nhiệt, áo lông cừu hoặc áo phao có thể kết hợp linh hoạt tùy điều kiện thời tiết.

Đặc biệt, nên chọn giày chống thấm, đế có độ bám tốt và đủ rộng để mang tất giữ nhiệt. Ở những nơi có băng trơn, nên trang bị thêm đế chống trượt chuyên dụng. Găng tay, mũ che tai, khăn cổ và miếng dán giữ nhiệt cũng rất hữu ích. Tuy nhiên, không nên dán miếng giữ nhiệt trực tiếp lên da để tránh bỏng nhiệt.

Không khí lạnh dễ làm khô da và môi, vì vậy nên mang kem dưỡng ẩm, son dưỡng môi, kem chống nắng và kính chống tia UV khi đến vùng tuyết.

Pin điện thoại, máy ảnh thường giảm hiệu suất trong điều kiện quá lạnh. Du khách nên giữ thiết bị trong túi áo gần cơ thể và mang sạc dự phòng theo đúng quy định hàng không.

Ngoài ra, cần chuẩn bị bảo hiểm phù hợp với hoạt động dự kiến, thuốc cá nhân, bản sao giấy tờ và thông tin liên lạc khẩn cấp. Khi nhiệt độ xuống sâu, cần chú ý nguy cơ tê cóng, hạ thân nhiệt và tránh ở ngoài trời quá lâu, đặc biệt tại những vùng có gió mạnh.

Một chuyến đi mùa đông thành công không nằm ở việc chịu được cái lạnh bao nhiêu độ, mà ở sự chuẩn bị đủ tốt để tận hưởng trọn vẹn những trải nghiệm hiếm có.

Mùa đông có thể khiến những vùng đất quen thuộc trở nên hoàn toàn khác lạ. Từ những hồ nước đóng băng ở Siberia đến thảo nguyên Mông Cổ hay những ngôi làng dưới chân Himalaya, mỗi nơi đều có cách riêng để kể câu chuyện về thiên nhiên và con người.

Với những lựa chọn thị thực thuận tiện hơn, hành trình khám phá mùa đông thế giới đang trở nên gần gũi hơn với du khách Việt.

Visa và thời điểm du lịch mùa đông 2026-2027 Dành cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông. Quốc gia Chính sách nhập cảnh Thời điểm đẹp Link xin eVisa Trung Quốc Quá cảnh miễn visa 240 giờ có điều kiện Tháng 12-2 — Nga Miễn visa tối đa 30 ngày Tháng 12-3 — Belarus Miễn visa theo hiệp định Tháng 12-2 — Mông Cổ Miễn visa tối đa 30 ngày Tháng 12-2 — Kazakhstan Miễn visa tối đa 30 ngày Tháng 12-3 — Thổ Nhĩ Kỳ eVisa, lưu trú tối đa 30 ngày Tháng 12-2 https://www.evisa.gov.tr/en/ Georgia eVisa, tùy điều kiện áp dụng Tháng 12-3 https://www.evisa.gov.ge/ Armenia eVisa, cần xác nhận điều kiện quốc tịch Tháng 12-3 https://evisa.mfa.am/ Azerbaijan eVisa, lưu trú tối đa 30 ngày nếu đủ điều kiện Tháng 12-3 https://evisa.gov.az/en/ Pakistan Visa trực tuyến theo diện đủ điều kiện Tháng 12-2 https://visa.nadra.gov.pk/ Nepal Visa khi đến (Visa on Arrival) Tháng 12-2 — Ấn Độ e-Tourist Visa Tháng 12-2 https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html Lưu ý: Thời điểm đẹp nhất mang tính tham khảo theo từng khu vực, không bảo đảm có tuyết tại mọi điểm đến. Chính sách thị thực có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, vì vậy trước khi lên kế hoạch, du khách nên kiểm tra thông tin trên website chính thức hoặc liên hệ cơ quan lãnh sự của quốc gia dự định đến.