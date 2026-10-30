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Khởi công tổ hợp du lịch U Bò - Thác Chuối

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Dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối tại Quảng Trị vừa được Tập đoàn Sun Group chính thức khởi công, với nhiều kỳ vọng nâng tầm du lịch Quảng Trị.

Khởi công tổ hợp du lịch U Bò-Thác Chuối, chủ tịch Quảng Trị nói trao 'viên ngọc quý' cho Sun Group - Ảnh 1.

Toàn cảnh dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối, do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư tại Quảng Trị - Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Sáng 30-10, Tập đoàn Sun Group đã phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khởi công dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối tại các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị).

"Hôm nay Quảng Trị trao cho Tập đoàn Sun Group một viên ngọc quý. Quảng Trị kỳ vọng Tập đoàn Sun Group sẽ đưa núi U Bò - hồ Thác Chuối trở thành một biểu tượng du lịch mới, một điểm đến hấp dẫn ở tầm quốc gia và quốc tế", ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nói.

Sun Group kỳ vọng đón 5 triệu khách mỗi năm

Theo đó, dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 16.000 tỉ đồng trên diện tích hơn 167ha. Nơi đây được định hướng phát triển thành tổ hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và trải nghiệm thiên nhiên, góp phần bổ sung sản phẩm du lịch quy mô lớn cho địa phương.

Khởi công tổ hợp du lịch U Bò-Thác Chuối, chủ tịch Quảng Trị nói trao 'viên ngọc quý' cho Sun Group - Ảnh 2.

Dự án Tổ hợp du lịch U Bò - Thác Chuối được bấm nút khởi công - Ảnh: HOÀNG TÁO

Theo quy hoạch, tổ hợp gồm hai phân khu chính là hồ Thác Chuối và đỉnh U Bò, kết nối với nhau bằng hệ thống năm tuyến cáp treo.

Trong đó phân khu hồ Thác Chuối được định hướng phát triển thành không gian du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái ven hồ, với hệ thống khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, phố đi bộ, dịch vụ thương mại, ẩm thực và các không gian văn hóa, nghệ thuật.

Phân khu đỉnh U Bò nằm ở độ cao khoảng 1.009m, dự kiến phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm cảnh quan núi rừng. Các hạng mục ở đây gồm khu lưu trú cao cấp, đài quan sát, đường dạo bộ, tàu hỏa leo núi và tổ hợp giải trí.

Dự án được phân kỳ đầu tư thành bốn giai đoạn, kéo dài đến quý 2-2037. Chủ đầu tư đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành một số công trình hạ tầng và tuyến cáp treo đầu tiên vào quý 2-2028.

Khi hoàn thành, tổ hợp hướng tới phục vụ khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm, tạo hơn 3.000 việc làm trực tiếp cùng hàng ngàn cơ hội sinh kế cho người dân địa phương.

Khởi công tổ hợp du lịch U Bò-Thác Chuối, chủ tịch Quảng Trị nói trao 'viên ngọc quý' cho Sun Group - Ảnh 3.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch hội đồng quản trị Sun Group, phát biểu tại lễ khởi công - Ảnh: HOÀNG TÁO

Đặt yêu cầu bảo vệ di sản lên hàng đầu

Theo định hướng, dự án núi U Bò - hồ Thác Chuối sẽ kết nối với các hành trình khám phá Phong Nha - Kẻ Bàng, du lịch biển và du lịch lịch sử, văn hóa, qua đó mở rộng không gian phát triển du lịch của tỉnh.

Dự án nằm ngoài phạm vi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, trong khu vực vùng đệm, được ngăn cách với vùng lõi bởi tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Khởi công tổ hợp du lịch U Bò-Thác Chuối, chủ tịch Quảng Trị nói trao 'viên ngọc quý' cho Sun Group - Ảnh 4.

Phối cảnh khu nghỉ dưỡng ở phân khu Thác Chuối - Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp

Khởi công tổ hợp du lịch U Bò-Thác Chuối, chủ tịch Quảng Trị nói trao 'viên ngọc quý' cho Sun Group - Ảnh 5.

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - Ảnh: HOÀNG TÁO

Hồ sơ đánh giá tác động di sản đã được hội đồng chuyên gia trong nước và quốc tế tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét vào tháng 2-2026, với sự tham dự của đại diện UNESCO. Theo hồ sơ đánh giá, phương án dự án được xác định không ảnh hưởng đến giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.

Về môi trường, quy hoạch xác định mật độ xây dựng gộp tối đa khoảng 18,8%, định hướng bố trí công trình phù hợp địa hình tự nhiên, hạn chế đào đắp và bảo vệ cảnh quan, các khu vực rừng tiếp giáp.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch hội đồng quản trị Sun Group, cho hay dự án sẽ bổ sung cho Quảng Trị sản phẩm du lịch quy mô lớn và tầm vóc, tạo việc làm, sinh kế cho bà con và nguồn thu bền vững cho địa phương, góp phần hoàn thiện chuỗi điểm đến miền Trung từ Phong Nha, Kẻ Bàng, cố đô Huế tới Đà Nẵng và Hội An.

"Phía Đông là khu đô thị nghỉ dưỡng biển. Phía Tây là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng núi và vui chơi giải trí, xuyên suốt là văn hóa kết nối với Phong Nha - Kẻ Bàng và hệ thống di tích lịch sử.

Các dự án sẽ tạo nên hệ sinh thái du lịch đủ sức để giữ chân du khách nhiều ngày", ông Trường cho nói.

Khởi công tổ hợp du lịch U Bò-Thác Chuối, chủ tịch Quảng Trị nói trao 'viên ngọc quý' cho Sun Group - Ảnh 7.Quảng Trị lấy ý kiến dự án du lịch có 5 tuyến cáp treo, vốn 16.200 tỉ đồng của Sun Group

Quảng Trị đang lấy ý kiến rộng rãi người dân về tác động môi trường của dự án quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối, diện tích hơn 167ha, tổng vốn 16.200 tỉ đồng của Sun Group.

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    Chủ đề: Phong Nha sun group U Bò Khu du lịch U Bò - Thác Chuối cố đô Huế

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