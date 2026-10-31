Cô gái Pa Kô học tiếng Anh qua AI, đưa thổ cẩm ra thế giới

Cô gái Lê Thị Chưng Nhi giới thiệu sản phẩm - Ảnh: HOÀNG TÁO

Những ngày cuối tháng 10, tại cơ sở mang tên Hoa của rừng, cô gái Lê Thị Chưng Nhi (người Pa Kô, trú bản Pa Nho, xã Khe Sanh, Quảng Trị) vẫn miệt mài với những bộ trang phục thổ cẩm và câu chuyện văn hóa của đồng bào mình.

Học tiếng Anh qua AI để quảng bá văn hóa

Căn phòng trưng bày nhỏ của Nhi nhộn nhịp người ra vào hỏi mua và thuê thổ cẩm của 2 dân tộc thiểu số là Vân Kiều và Pa Kô. Nhi luôn miệng cười nói, giới thiệu từng bộ thổ cẩm phù hợp khách, tùy theo độ tuổi, giới tính, sở thích…

Lớn lên giữa đại ngàn Trường Sơn, Nhi quen với cảnh các bà, các mẹ mặc trang phục truyền thống và đôi bàn tay khéo léo bên khung cửi dệt những tấm thổ cẩm.

Tuy nhiên, nhịp sống xô bồ hiện đại khiến Nhi nhận thấy trang phục truyền thống ngày càng ít xuất hiện trong đời sống người trẻ. Nỗi lo văn hóa dân tộc mai một thôi thúc cô tìm cách gìn giữ, lan tỏa những giá trị ấy.

Sau 4 năm theo học ngành xét nghiệm tại Trường Y dược - Đại học Đà Nẵng, Nhi thử việc một tháng nhưng nhận ra đam mê ở lĩnh vực khác.

Cô quyết định rẽ hướng, bắt đầu kinh doanh quần áo và đồ ăn Lào tại Huế để tích lũy vốn, vừa học trực tuyến về thời trang, thiết kế trang phục.

Năm 2025, Nhi bắt tay cách tân bộ trang phục Pa Kô đầu tiên. Sau hai ngày, bộ váy áo được giới thiệu trên mạng xã hội và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Theo cô, cách tân không có nghĩa là đánh mất cái gốc. Trang phục cách tân trẻ trung, phù hợp cuộc sống năng động hiện đại nhưng vẫn giữ nét đặc trưng và giá trị truyền thống.

Từ những video ghi lại hình ảnh cô gái Pa Kô trong trang phục thổ cẩm tại các địa điểm đẹp ở vùng Hướng Hóa cũ, Nhi dần tạo được dấu ấn trên mạng xã hội. Nhiều video thu hút hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn lượt xem.

Nhi tự học tiếng Anh qua AI, quay các video bằng tiếng Anh để quảng bá bản làng ra với thế giới - Ảnh: NVCC

Từ đó, tiệm Hoa của rừng thu hút thêm nhiều du khách quốc tế. Cô tự học tiếng Anh trực tuyến, dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ luyện tập, tích lũy từ vựng và giao tiếp. Từ những câu chào hỏi đơn giản, Nhi từng bước học cách giới thiệu trang phục, sản phẩm thủ công và cảnh đẹp quê hương. Hiện cô có thể sử dụng tiếng Anh để trò chuyện, giới thiệu văn hóa địa phương với du khách nước ngoài. Nhi cũng nói tiếng Anh trong nhiều clip của mình.

Nhi cho biết đã bán ra khoảng 1.500 bộ trang phục Pa Kô, Vân Kiều, trong đó khoảng 900 bộ cách tân. Một số du khách đến từ Đức, Mỹ, Nhật Bản... khi ghé Khe Sanh đã tìm đến Hoa của rừng để mua khăn, áo làm quà.

Cạnh đó, Nhi còn tìm mua các sản phẩm đan lát truyền thống như a chói (gùi), pa điền (mâm), típ (giỏ đựng xôi), giỏ đựng cá... để giới thiệu. Cô lặn lội đến những bản làng xa xôi, đặt mua sản phẩm từ các nghệ nhân, vừa đa dạng hóa hàng hóa vừa tạo thêm đầu ra cho bà con.

Đưa thổ cẩm, bản làng thành sản phẩm du lịch

Nhi cũng thường xuyên đến các bản làng Vân Kiều đang phát triển du lịch cộng đồng để hỗ trợ người dân đón tiếp khách, trưng bày sản phẩm truyền thống và chế biến những món ăn đặc trưng.

Theo Nhi, phát triển du lịch cộng đồng không chỉ cần cảnh đẹp mà còn phải biết kể câu chuyện về bản làng, biến những nét văn hóa thường ngày thành trải nghiệm đáng nhớ. Cô mong bà con chủ động giới thiệu những giá trị của dân tộc mình.

Bà Thái Thị Nga - Chủ tịch UBND xã Khe Sanh - cho biết Chưng Nhi là người trẻ năng động, nhiệt tình, có nhiều hoạt động góp phần quảng bá du lịch địa phương.

"Tôi ấn tượng với niềm đam mê và khả năng truyền lửa, lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc của bạn ấy. Để phát triển du lịch, xã rất cần những người trẻ nhiệt huyết như Chưng Nhi", bà Nga nói.

Với Nhi, mỗi sản phẩm, mỗi video hay chuyến đi về bản đều là một cách kể câu chuyện quê hương, để sắc màu thổ cẩm, tiếng nói và nét đẹp văn hóa Pa Kô, Vân Kiều tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay và được nhiều người trên thế giới biết đến.

Chưng Nhi tìm về nhiều bản làng, đưa các nông sản truyền thống bằng mây tre bán ra với du khách gần xa - Ảnh: NVCC