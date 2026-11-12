Máy bay Mỹ phát tín hiệu cấp cứu vì nhà vệ sinh bị rò rỉ, nước ngập khoang máy bay

Một máy bay của Hãng hàng không Frontier Airlines - Ảnh: REUTERS

Một máy bay chở khách của Hãng hàng không Frontier Airlines (Mỹ) đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Chicago (bang Illinois, Mỹ) ngày 11-11, sau khi bồn rửa tay trong nhà vệ sinh bị vỡ vòi, khiến nước tràn ra khoang hành khách.

Theo đoạn video do Đài ABC7 thu thập, chuyến bay mang số hiệu 3566 của Frontier Airlines đang trên hành trình từ thành phố Denver (bang Colorado) đến Detroit (bang Michigan) thì tổ bay phát tín hiệu khẩn cấp. Nước từ vòi bị vỡ đã chảy tràn dọc theo lối đi, làm sàn máy bay ướt sũng.

"Mayday, mayday, mayday" (tín hiệu cầu cứu khẩn cấp), phi công thông báo với kiểm soát viên không lưu, theo đoạn ghi âm được trang LiveATC.net công bố.

"Chúng tôi tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Bồn rửa tay trong nhà vệ sinh phía trước bị rò rỉ và nước phun ra quá nhiều, làm ngập toàn bộ khu vực khoang phía sau. Chúng tôi lo ngại sự cố có thể ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử. Chúng tôi xin phép chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Chicago O'Hare", phi công nói.

Theo Đài CBS, một thợ sửa ống nước có mặt trên chuyến bay đã hỗ trợ khóa van nước của bồn rửa. Tuy nhiên lượng nước tràn vào khoang hành khách trước đó quá lớn, buộc các phi công phải liên lạc với kiểm soát không lưu để xin hạ cánh khẩn cấp.

Sàn máy bay bị ngập nước - Ảnh: KEEGAN MORRIS/FACEBOOK

Đại diện Frontier cho biết máy bay đã hạ cánh an toàn và không ghi nhận trường hợp thương vong nào.

"Hôm nay, khi chuyến bay 3566 đang trên đường từ Denver đến Detroit, vòi nước tại nhà vệ sinh phía trước bị rò rỉ, khiến nước chảy tràn dọc theo một phần sàn máy bay.

Vì vậy, cơ trưởng đã yêu cầu hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Chicago O'Hare. Máy bay đã hạ cánh an toàn, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều bình an vô sự", hãng hàng không nêu rõ trong thông cáo.