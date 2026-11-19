Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy - Ảnh: AFP

Ngày 18-11, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết sự cố bộ định tuyến dẫn đến lệnh tạm dừng cất cánh trên khắp nước Mỹ lẽ ra phải được phát hiện sớm hơn. Ông nói các quan chức nước này đang triển khai biện pháp nhằm ngăn sự cố tương tự tái diễn, theo Hãng tin Reuters.

"Chúng tôi đã rút ra nhiều bài học, trong đó có những vấn đề liên quan đến hiệu quả hoạt động của một số nhà thầu mà chúng tôi đang giải quyết triệt để ngay bây giờ" - ông Duffy nói trong chương trình podcast The Morning Meeting.

Trước đó, ông Duffy cho biết một bộ định tuyến Juniper do Công ty L3Harris Technologies lắp đặt tại một cơ sở xa xôi thuộc bang Arkansas đã gây ra đợt tạm dừng cất cánh trên toàn quốc kéo dài gần 5 giờ vào hôm 13-11. Đây là đợt tạm dừng hoạt động hàng không dài nhất tại Mỹ kể từ vụ khủng bố ngày 11-9-2001.

"Đội ngũ giám sát mạng lưới phải phát hiện bất kỳ sự cố nào, xác định và cô lập sự cố đó, sau đó loại bỏ nó khỏi hệ thống. Đây là khâu then chốt trong công việc này" - ông Duffy nói.

Vị Bộ trưởng chỉ ra: "Sự cố lần này đã không được phát hiện đủ nhanh, cũng không được cô lập kịp thời. Chúng tôi đang tìm cách khắc phục vấn đề đó".

Ông Duffy cho biết việc lắp đặt 68 bộ định tuyến trước đó - cũng do hãng Juniper Networks sản xuất - không gây ra vấn đề gì.

Ông Duffy đã đề nghị Quốc hội Mỹ nhanh chóng phê duyệt khoản ngân sách bổ sung 50 tỉ USD để hoàn tất chương trình nâng cấp quy mô lớn đối với hệ thống kiểm soát không lưu và các sân bay đã xuống cấp của Mỹ. Trước đó, các nghị sĩ đã thông qua khoản ngân sách 12,5 tỉ USD vào năm ngoái.

Người đứng đầu Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) Bryan Bedford nhận trách nhiệm về sự cố khiến hoạt động hàng không phải tạm dừng, làm đảo lộn kế hoạch đi lại của 1 triệu hành khách.

"Tôi là người chịu trách nhiệm cao nhất và tôi hoàn toàn nhận trách nhiệm về việc này. Tôi được bổ nhiệm để giải quyết vấn đề này. Nếu cần phải quy trách nhiệm cho ai đó, hãy cứ đổ lỗi cho tôi" - ông Bedford nói tại một diễn đàn do báo The Hill tổ chức.