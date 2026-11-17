Máy bay của hãng American Airlines tại Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington (DCA) ở Arlington, Virginia, Mỹ - Ảnh: bloomberg.com

Theo ước tính công bố ngày 16-11 của công ty môi giới và phân tích tài chính Bernstein, tổng mức thiệt hại lợi nhuận trước thuế đối với bốn ông lớn gồm American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines và Southwest Airlines rơi vào khoảng 345 triệu USD, với biên độ dao động từ 270 triệu USD đến 430 triệu USD.

Tính toán dựa trên dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay FlightAware cho thấy hơn 18.500 chuyến bay nội địa và quốc tế đi và đến Mỹ đã bị hủy tính đến sáng 16-11 (giờ địa phương), biến đây trở thành một trong những đợt đình trệ hàng không nghiêm trọng nhất kể từ sau vụ khủng bố ngày 11-9-2001.

Phân tích của Ngân hàng Bank of America (BofA) chỉ ra rằng JetBlue và American Airlines là hai hãng gặp nhiều khó khăn nhất trong việc khôi phục lịch trình khi buộc phải hủy lần lượt 28% và 22% số chuyến bay trong ngày 15-11. Những con số này cao hơn nhiều so với mức hủy 5% của Delta, 4% của Southwest và 3% của United.

Giới chức Mỹ nhận định nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng hàng không lần này có thể bắt nguồn từ sự cố của một bộ định tuyến đơn lẻ do Tập đoàn công nghệ hàng không và quốc phòng L3Harris lắp đặt.

Thiết bị này đã gây quá tải dữ liệu cho các trung tâm kiểm soát không lưu trên cả nước, làm gián đoạn liên lạc. FAA đã vô hiệu hóa chức năng của các thiết bị lỗi cùng khoảng 60 bộ định tuyến tương tự.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết, hoạt động hàng không dự kiến sẽ trở lại trạng thái bình thường hoàn toàn trong tuần này sau khi các hãng điều phối lại đội tàu bay và phi hành đoàn.

Ông đồng thời hối thúc Quốc hội Mỹ nhanh chóng phê duyệt ngân sách nâng cấp hệ thống kiểm soát không lưu, cảnh báo sự cố đình chỉ bay vừa qua có thể đã gây thiệt hại kinh tế lên tới hàng tỷ USD.