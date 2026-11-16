Lý do Mỹ 'không thể cắt hợp đồng' với nhà thầu gây đình chỉ bay toàn quốc

Ông Sean Duffy phát biểu trên chương trình Meet the Press của Đài NBC News - Ảnh: NBC NEWS

Bộ trưởng Giao thông vận tải Mỹ Sean Duffy ngày 15-11 cho biết ông không thể hủy hợp đồng với L3Harris, công ty bị quy trách nhiệm cho sự cố tê liệt hệ thống của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 13-11, khiến toàn bộ các chuyến bay trên khắp nước Mỹ phải tạm dừng cất cánh.

"Nguyên nhân là từ nhiều thập kỷ trước, L3Harris đã giành được hợp đồng vận hành và sở hữu mạng lưới điều hành thông tin liên lạc cho FAA. Họ nắm quyền sở hữu mạng lưới này", ông Duffy nói trong chương trình Meet the Press của Đài NBC News.

Theo ông, đó cũng là lý do ông đang đề nghị Quốc hội cấp hàng tỉ USD để xây dựng một kiến trúc mạng lưới hoàn toàn mới, do những tập đoàn hàng đầu thế giới như AT&T, Verizon và Lumen thực hiện.

Bộ trưởng Giao thông cho biết ông đã chuẩn bị xong về mặt kiến trúc, các công ty cũng sẵn sàng "triển khai ngay ngày mai", nhưng mảnh ghép cuối cùng ông còn thiếu là nguồn ngân sách từ Quốc hội.

"Tôi muốn thoát khỏi sự phụ thuộc vào L3Harris để chuyển sang một hệ thống mới, nhưng họ lại sở hữu mạng lưới hiện tại. Tôi không thể hủy bỏ một mạng lưới thuộc quyền sở hữu của họ", ông kết luận.

Trước đó vào ngày 14-11, L3Harris đăng tuyên bố trên mạng xã hội khẳng định công ty "vẫn đang hiện đại hóa hạ tầng thông tin liên lạc hỗ trợ Hệ thống không phận quốc gia, thông qua sự phối hợp chặt chẽ với FAA".

"Chúng tôi đang hỗ trợ FAA trong quá trình điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân dẫn đến lệnh tạm dừng bay toàn quốc vào ngày 13-11. L3Harris nhìn nhận một cách nghiêm túc sự cố này cũng như những tác động của nó đối với hành khách, các hãng hàng không và hoạt động kiểm soát không lưu", công ty nêu rõ.

Ông Duffy cho rằng sự cố xuất phát từ việc Quốc hội không cấp đủ ngân sách để FAA chuyển đổi từ hệ thống dây đồng cũ kỹ, lạc hậu sang cáp quang hiện đại.

Tuy nhiên, các nghị sĩ Đảng Dân chủ nhanh chóng đặt câu hỏi vì sao ông mới chỉ giải ngân một phần nhỏ trong số ngân sách Quốc hội đã phê duyệt trước đó. Hạ nghị sĩ Robert Garcia (Đảng Dân chủ, bang California), thành viên cấp cao của Ủy ban Giám sát Hạ viện, cam kết sẽ mở cuộc điều tra về sự cố ngày 13-11.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài CNN ngày 15-11, ông Duffy né tránh trách nhiệm trực tiếp về sự cố, nói rằng ông chỉ "chịu trách nhiệm đối với những gì được các chính quyền tiền nhiệm bàn giao lại".

Theo dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay FlightAware, sự cố khiến 15% tổng số chuyến bay tại Atlanta - sân bay bận rộn nhất thế giới - bị hủy và gần 20% chuyến bay khác bị hoãn trong ngày 13-11.