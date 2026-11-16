Hơn 10.000 chuyến bay Mỹ tiếp tục bị hủy, hoãn ngày thứ ba liên tiếp

Hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục tại sân bay quốc tế John F. Kennedy (bang New York, Mỹ), ngày 14-11 - Ảnh: AFP

Theo dữ liệu từ trang theo dõi hàng không FlightAware, hơn 2.300 chuyến bay đã bị hủy và khoảng 7.700 chuyến bị hoãn trên khắp nước Mỹ trong ngày 15-11, trang First Post đưa tin.

Tình trạng gián đoạn tiếp diễn sau một ngày 14-11 đầy khó khăn đối với ngành hàng không Mỹ, khi hơn 6.400 chuyến bay bị hủy và trên 8.000 chuyến bị hoãn.

Chia sẻ trên chương trình This Week của Đài ABC, ông Duffy cho biết không có bằng chứng nào cho thấy sự cố bắt nguồn từ một cuộc tấn công mạng hay hành vi phá hoại có chủ đích, dù giới chức vẫn chưa xác định được nguyên nhân cốt lõi.

Ông nhận định hoạt động bay có thể trở lại bình thường vào ngày 16-11 (giờ Mỹ), đồng thời nhấn mạnh an toàn của hành khách vẫn là ưu tiên hàng đầu của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA).

JetBlue là một trong những hãng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong ngày 15-11 với 28% số chuyến bay bị hủy, tiếp theo là American Airlines với 17%. Các hãng United Airlines, Southwest và Delta báo cáo tỉ lệ hủy chuyến dao động từ 3 - 5%.

Trước đó, ngày 13-11, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã yêu cầu tạm dừng các chuyến bay khởi hành trên toàn quốc trong khoảng 5 giờ. Đây là đợt gián đoạn hoạt động bay nội địa kéo dài nhất tại Mỹ kể từ vụ khủng bố ngày 11-9-2001.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sự cố có liên quan đến các bộ định tuyến do L3Harris, nhà thầu của FAA, lắp đặt tại các cơ sở kiểm soát không lưu. Cụ thể, quá trình thay thế thiết bị tại một trạm kiểm soát không lưu từ xa đã gây ra lỗi dây chuyền, khiến các thiết bị khác trong mạng lưới bị quá tải.

Phía FAA tuyên bố đã vô hiệu hóa chức năng liên quan trên các bộ định tuyến khởi phát sự cố. Cơ quan này cũng áp dụng biện pháp tương tự đối với khoảng 60 thiết bị cùng loại trong hệ thống nhằm ngăn sự cố tái diễn.

Sự cố lần này một lần nữa phơi bày những lỗ hổng của hệ thống kiểm soát không lưu Mỹ, vốn đang phải chật vật với tình trạng công nghệ, thiết bị, liên lạc cũ kỹ cùng sự thiếu hụt hàng ngàn kiểm soát viên.

Theo ông Duffy, các bộ định tuyến gặp sự cố đã được mua từ năm 2001 và bị coi là lỗi thời vào năm 2006.