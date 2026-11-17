Máy bay chở khách của Hãng hàng không Delta Air Lines cất cánh từ sân bay LaGuardia ở New York, Mỹ, ngày 14-11 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, hoạt động hàng không tại Mỹ phần lớn đã trở lại bình thường sau ba ngày gián đoạn do sự cố hệ thống kiểm soát không lưu hôm 13-11.

Dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay FlightAware cho thấy tính đến 13h30 ngày 16-11 (giờ miền đông Mỹ), chỉ còn khoảng 330 chuyến bay bị hủy và 3.000 chuyến bị chậm, giảm mạnh so với hơn 2.300 chuyến bị hủy và 11.000 chuyến bị chậm một ngày trước đó.

Tổng cộng, hơn 18.000 chuyến bay đã bị hủy và gần 28.000 chuyến bị chậm trong ba ngày sau sự cố, khiến hàng ngàn hành khách mắc kẹt tại các sân bay trên khắp nước Mỹ.

Phát biểu trên kênh CNBC, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy ước tính thiệt hại kinh tế do tình trạng gián đoạn hàng không có thể lên đến hàng tỉ USD.

Riêng bốn hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ có thể chịu thiệt hại khoảng 345 triệu USD về lợi nhuận, theo ước tính của công ty môi giới Bernstein.

Tình trạng hỗn loạn xảy ra hôm 13-11, khi sự cố liên lạc buộc Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) đình chỉ toàn bộ hoạt động cất cánh trên cả nước trong hơn 4 giờ. Đây là đợt đình chỉ kéo dài nhất kể từ vụ khủng bố ngày 11-9-2001.

Theo báo Wall Street Journal, sự cố có thể bắt nguồn từ tình trạng quá tải của các thiết bị truyền dữ liệu cũ kỹ tại bang Arkansas, và có thể cả Texas. Trục trặc sau đó lan rộng, ảnh hưởng đến hoạt động liên lạc tại 17 trong tổng số 22 trung tâm kiểm soát không lưu lớn của Mỹ.

Giới chức Mỹ cũng xem xét khả năng nguyên nhân liên quan đến bộ định tuyến do nhà thầu L3Harris lắp đặt trong quá trình bảo trì định kỳ. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác định và nhà chức trách đã loại trừ khả năng tấn công mạng.

Sự cố một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tình trạng xuống cấp của mạng lưới kiểm soát không lưu của Mỹ, vốn vẫn sử dụng nhiều thiết bị lạc hậu như máy tính đời cũ, đĩa mềm và các bộ định tuyến đã lỗi thời từ 25 năm trước.

Tổng thống Donald Trump ngày 16-11 đổ lỗi cho chính quyền người tiền nhiệm Joe Biden về sự cố, đồng thời kêu gọi Quốc hội cấp thêm ngân sách để cải tổ hệ thống.

Trước đó, Bộ trưởng Duffy đã nâng mức kinh phí đề nghị hiện đại hóa hệ thống kiểm soát không lưu và các sân bay từ 30 tỉ USD lên 50 tỉ USD.

Tuy nhiên, các nghị sĩ Dân chủ đặt câu hỏi về đề xuất này, khi Bộ Giao thông Mỹ mới sử dụng 1 tỉ USD trong tổng số 12,5 tỉ USD được Quốc hội phê duyệt năm 2025.

Trong khi đó, ông Duffy và các nghị sĩ Cộng hòa muốn Quốc hội nhanh chóng thông qua khoản ngân sách bổ sung trước khi Đảng Dân chủ tiếp quản quyền kiểm soát Quốc hội vào tháng 1-2027.