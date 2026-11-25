Bức hình chụp ông Musk và hai con đến thăm ông Huang - Ảnh: X/@benitoz

Ngày 24-11, tỉ phú Elon Musk đã đến gặp ông Jensen Huang tại trụ sở Tập đoàn sản xuất chip Nvidia ở bang California (Mỹ), sau khi ông Huang trở lại vị trí Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn công nghệ này.

Ông Musk đưa theo hai người con tới buổi gặp. Bức ảnh ghi lại cuộc hội ngộ được ông Ben Pouladian, nhà sáng lập đơn vị nghiên cứu BEP Research đồng thời là cổ đông lâu năm của Nvidia, chia sẻ trên mạng xã hội X.

Theo báo Economic Times, ông Pouladian là một trong những người tích cực vận động phục chức cho ông Huang, thông qua các bài đăng trên mạng xã hội và một bản kiến nghị. Ông lập luận rằng sự lãnh đạo của ông Huang đóng vai trò then chốt đối với hoạt động kinh doanh cũng như triển vọng đầu tư dài hạn của Nvidia.

Trong bài đăng ngày 23-11, ông Pouladian cho biết đã nắm giữ cổ phiếu Nvidia từ năm 2016 và luôn theo dõi sát sao đà tăng trưởng của công ty, bao gồm mảng kinh doanh trung tâm dữ liệu và các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông cho rằng việc ông Huang rời đi sẽ làm thay đổi quan điểm đầu tư của mình, xét đến những mối quan hệ mà vị CEO này đã xây dựng với khách hàng và nhân viên trong suốt 33 năm qua.

"Đó là lý do tôi thúc đẩy bản kiến nghị Stand with Jensen (Hãy ủng hộ Jensen), lên sóng Đài CNBC và gửi thư trực tiếp tới các thành viên hội đồng quản trị Nvidia. Tôi muốn ông ấy quay trở lại và tôi đã nói rõ với họ lý do tại sao", ông Pouladian chia sẻ.

Cùng ngày 23-11, ông Musk cũng bày tỏ sự tán thành về việc ông Huang trở lại ghế CEO Nvidia. Phản hồi quyết định của tập đoàn trên nền tảng X, ông viết: "Sai lầm đã được sửa chữa". Trước đó không lâu, vị tỉ phú này cũng ngắn gọn tuyên bố: "Mọi chuyện đã xong".

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng hoan nghênh động thái của hội đồng quản trị Nvidia, gọi đây là "quyết định đúng đắn và hợp lý", đồng thời ca ngợi ông Huang là "người yêu nước vĩ đại và báu vật quốc gia".

Ông Trump nhấn mạnh Chính phủ Mỹ không có cơ sở nào để tin rằng sự trở lại của ông Huang gây rủi ro cho an ninh quốc gia. Theo ông, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cũng xác nhận chính phủ không nắm giữ bằng chứng nào cho thấy ông Huang vi phạm pháp luật.

Trước mắt, CEO Nvidia sẽ phải giải trình trước ba ủy ban của Hạ viện tại phiên điều trần kín ngày 1-12. Hai ngày sau, ông tiếp tục điều trần trước một ủy ban của Thượng viện trong phiên họp được phát sóng trực tiếp.