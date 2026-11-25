Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia, ông Jensen Huang - Ảnh: REUTERS

Theo báo New York Times, ngày 24-11, một ngày sau khi trở lại ghế Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia, ông Jensen Huang đã xin lỗi toàn thể nhân viên vì vi phạm quy tắc ứng xử của công ty.

"Tôi đã mắc một số sai lầm nghiêm trọng. Tôi đã không chung thủy với vợ, làm tổn thương các con và tất nhiên, cả các bạn nữa", ông Huang nói trong cuộc họp.

Ông Huang cho biết ông đang trị liệu tâm lý 90 phút mỗi ngày, đồng thời thừa nhận việc vi phạm quy tắc ứng xử của Nvidia, trong đó có những điều khoản do chính ông soạn thảo, là "không thể chấp nhận được".

Theo ông, hành vi này đã buộc hội đồng quản trị xem xét liệu ông có thể tiếp tục lãnh đạo công ty hay không, dẫn đến quyết định từ chức hồi đầu tháng.

Tại cuộc họp, ông Huang bác bỏ ý kiến cho rằng vị thế trong giới công nghệ giúp ông "đứng trên pháp luật và quy tắc ứng xử của công ty".

Ông cũng phủ nhận thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép lên hội đồng quản trị Nvidia để ông được phục chức trước khi cuộc điều tra nội bộ hoàn tất.

"Điều đó hoàn toàn sai sự thật", ông Huang nói. Theo ông, hội đồng quản trị đã "đánh giá toàn bộ tình hình" và "thu thập thông tin" trước khi quyết định. Chính quyền ông Trump cũng bảo đảm với hội đồng rằng ông Huang không phải là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Ngoài ra, trong cuộc họp, ông Huang đã cảm ơn bà Colette Kress, người đảm nhiệm vai trò CEO tạm quyền trong thời gian ông vắng mặt, cùng đội ngũ lãnh đạo Nvidia vì đã làm việc "xuất sắc".

Ông cũng ca ngợi Tổng thống Trump, người khuyến khích hội đồng quản trị đưa ông trở lại. Theo ông Huang, ông Trump "thực sự rất yêu quý công ty" và thường tự hào nhắc đến Nvidia.

"Những gì ông ấy làm đều xuất phát từ sự quý mến, ngưỡng mộ và ghi nhận công ty tuyệt vời mà các bạn đã xây dựng", ông Huang nói. Ông cho biết sẵn sàng góp sức để Tổng thống đưa đất nước tiến lên, đồng thời khẳng định Nvidia giữ lập trường phi chính trị.

Theo ông Huang, hội đồng quản trị đưa ông trở lại vì cho rằng đó là lựa chọn "có lợi nhất cho công ty và các cổ đông".

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quy tắc ứng xử vẫn áp dụng với mọi nhân viên và Nvidia sẽ không dung thứ cho hành vi vi phạm. "Đôi khi tha thứ là điều nên làm. Đôi khi thì không", ông nói.