Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ngày 18-5 - Ảnh: AFP

Trả lời phỏng vấn báo New York Post đăng tải tối 24-11 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vẫn để ngỏ khả năng ân xá cho CEO Nvidia Jensen Huang đối với bất kỳ hành vi phạm tội tiềm ẩn nào.

"Tôi đoán đó luôn là một lựa chọn. Tuy nhiên tôi không nghĩ việc đó là cần thiết", ông Trump nói.

Đây là lần mới nhất ông Trump lên tiếng ủng hộ ông Huang - người vừa bị truyền thông đưa tin ngoại tình với một phụ nữ bị tình báo Mỹ nghi là gián điệp Trung Quốc.

Trước sức ép từ vụ việc, ông Huang đã từ chức CEO Nvidia. Tuy nhiên mới đây, hội đồng quản trị Nvidia đã quyết định phục chức cho ông, sau khi nhận được ý kiến từ "cấp cao của Chính phủ Mỹ" rằng việc này không gây rủi ro an ninh quốc gia.

Đáng chú ý, cuối tuần qua, chính ông Trump đã âm thầm vận động hội đồng quản trị Nvidia đưa ông Huang trở lại.

Dù đã được phục chức, ông Jensen Huang vẫn sẽ làm việc với Quốc hội Mỹ vào đầu tháng 12, nơi ông sẽ đối diện chất vấn về những lo ngại an ninh quốc gia.

Về vấn đề này, ông chủ Nhà Trắng tự tin cho rằng CEO Nvidia sẽ không cần viện dẫn Tu chính án thứ 5 - điều khoản Hiến pháp Mỹ quy định không ai bị buộc phải làm chứng chống lại chính mình trong vụ án hình sự.

Ông Trump cũng bày tỏ tin tưởng vào ông Huang.

"Tôi muốn ông ấy cứ nói sự thật. Tôi luôn thấy ông ấy minh bạch 100% và là một người rất thông minh", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cũng ẩn ý rằng nếu Bộ Tư pháp có thông tin cho thấy ông Huang phạm tội, chắc chắn ông đã báo cáo với ông Trump.

Đến nay, ông Huang chưa bị buộc tội hình sự. Tuy nhiên khác với giới chức hành pháp, không ít nghị sĩ ở cả hai viện và hai đảng vẫn chưa yên tâm về những rủi ro an ninh quốc gia.

Người phát ngôn Ủy ban Tình báo Hạ viện cho biết việc ông Huang trở lại Nvidia "không thay đổi điều gì", và vẫn còn nhiều "câu hỏi nghiêm túc" về tác động an ninh quốc gia cần được giải đáp.

Theo kế hoạch, ông Huang và cố vấn pháp lý trưởng của Nvidia sẽ tham gia các buổi phỏng vấn có ghi biên bản trước ba ủy ban Hạ viện vào ngày 1 và 2-12. Sau đó ngày 3-12, ông Huang sẽ điều trần công khai tại Ủy ban Ngân hàng Thượng viện.