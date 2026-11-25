Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) - Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Theo Hãng tin AFP, ngày 24-11, bồi thẩm đoàn Mỹ kết luận Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc phạm tội đánh cắp bí mật thương mại, nhưng tuyên Huawei không phạm tội đối với cáo buộc nghiêm trọng hơn liên quan đến hoạt động phạm pháp có tổ chức.

Báo New York Times tường thuật phán quyết được đưa ra sau phiên tòa kéo dài 11 tuần tại tòa án liên bang ở Brooklyn. Suốt quá trình xét xử, Huawei kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc sai phạm.

Nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc bị cáo buộc tìm cách tuyển dụng nhân viên của các công ty viễn thông Mỹ, qua đó thu thập thông tin công nghệ từ những người này.

Theo bản cáo trạng ban đầu, những dữ liệu thu thập được đã giúp Huawei phát triển các sản phẩm tương tự đối thủ cạnh tranh, sau đó bán ra thị trường với giá thấp hơn.

Phản ứng trước phán quyết, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày 25-11 cho biết Bắc Kinh phản đối việc Mỹ gây sức ép lên các doanh nghiệp Trung Quốc.

"Chính phủ Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ chèn ép và kìm chế các doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời kiên quyết ủng hộ các doanh nghiệp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình", ông nói tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh.

Phía Huawei, tập đoàn cho rằng một số cáo buộc thiếu căn cứ pháp lý. Ngoài ra, năm tranh chấp về bí mật thương mại mà bên công tố viện dẫn đều là các vụ việc dân sự đã được giải quyết trong hai thập kỷ qua.

Huawei cho biết trước đây chưa có tòa án nào xác định tập đoàn cố ý chiếm đoạt tài sản trí tuệ hoặc buộc tập đoàn bồi thường vì chiếm đoạt bí mật thương mại.

Huawei khẳng định vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh ổn định và đầu tư dài hạn vào nghiên cứu và phát triển. Theo các chuyên gia, vụ án cũng sẽ không làm suy yếu hoạt động kinh doanh của tập đoàn.