Việc Trung Quốc công khai thông tin về các bản án tử hình trong những vụ án gián điệp là tương đối hiếm gặp, bởi các phiên tòa liên quan đến an ninh quốc gia tại nước này thường được tiến hành kín - Ảnh: REUTERS

Theo báo South China Morning Post ngày 23-11, một quan chức họ Mã thuộc một bộ của Trung Quốc đã bị kết án tử hình vì tội gián điệp, đồng thời bị tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Thông tin được công bố trên Baomiguan, tài khoản WeChat chính thức của Nhà xuất bản Jincheng, đơn vị xuất bản trực thuộc Cục Bảo vệ Bí mật nhà nước Trung Quốc.

Thông báo không nêu rõ thời điểm xét xử, tòa án đưa ra phán quyết hoặc liệu bản án đã được thi hành hay chưa. Cơ quan nơi ông Mã công tác và các quốc gia liên quan cũng không được tiết lộ.

Theo thông tin được công bố, vụ việc xảy ra khi ông Mã được cử tới công tác tại một quốc gia, được gọi là "nước A".

Trong thời gian này, ông quen một người được xác định là nhân viên tình báo của "nước B", có tên phiên âm tiếng Trung là Kailin.

Ban đầu, Kailin thường xuyên đề nghị gặp ông Mã với lý do học tiếng Trung, đồng thời trả những khoản tiền nhỏ để duy trì liên lạc.

Nội dung trao đổi sau đó dần chuyển sang các vấn đề chính trị và tình hình quốc tế, trước khi Kailin tìm hiểu thông tin về nhân sự và hoạt động của cơ quan đại diện Trung Quốc tại nước A.

Theo báo cáo, ông Mã đã cung cấp nhiều thông tin nhạy cảm, trong đó có danh bạ điện thoại nội bộ của cơ quan này.

Sau đó, Kailin giới thiệu ông Mã với một đồng nghiệp tên Tang Zheng. Người này được cho là đã yêu cầu ông Mã hợp tác với cơ quan tình báo nước B, đồng thời đe dọa tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật trước đây nếu ông từ chối.

Ông Mã sau đó đồng ý ký thỏa thuận hợp tác, nhận một khoản tiền cố định hằng tháng và máy tính xách tay chuyên dụng để trao đổi thông tin.

Sau khi trở về Trung Quốc, ông Mã tiếp tục thu thập tài liệu mật tại cơ quan theo yêu cầu từ phía nước ngoài, sau đó chuyển thông tin qua các trang web được sử dụng cho hoạt động gián điệp.

Theo báo cáo, ông đã cung cấp hơn 100 thông tin tình báo, trong đó có 9 thông tin thuộc cấp mật và 26 thông tin thuộc cấp cơ mật - lần lượt là cấp độ bảo mật cao thứ hai và thứ ba trong hệ thống phân loại bí mật nhà nước của Trung Quốc.

Trước khi bị bắt, ông được cho là đã nhận hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 150.000 USD) liên quan đến hoạt động này, cùng các khoản thưởng dựa trên chất lượng thông tin cung cấp.

Sau khi công bố vụ việc, cơ quan bảo vệ bí mật nhà nước Trung Quốc cảnh báo công chức nước này về nguy cơ bị các cơ quan tình báo nước ngoài tiếp cận thông qua quan hệ cá nhân, lợi ích tài chính hoặc các hình thức gây sức ép.