Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến ngày 20-11 - Ảnh: KHAOSOD

Theo báo Khaosod, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Ekkapob Pianpises cho biết Thủ tướng Anutin Charnvirakul và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm song phương vào ngày 20-11, sau Hội nghị APEC tại Thâm Quyến.

Cuộc gặp nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Thái Lan - Trung Quốc, đồng thời tiếp nối các nội dung thảo luận trong chuyến thăm chính thức Thái Lan của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tuần trước.

Tại hội đàm, hai bên nhất trí đẩy nhanh kết nối đường sắt từ Trung Quốc qua Lào, Thái Lan tới Malaysia và Singapore.

Các dự án trọng điểm gồm cầu đường sắt Nong Khai-Vientiane thứ hai và tuyến Chiang Khong-Nateuy-Mohan, nhằm tăng cường vận tải xuyên biên giới và kết nối khu vực.

Về kinh tế, hai nhà lãnh đạo ủng hộ các khoản đầu tư chất lượng cao của Trung Quốc vào Thái Lan, nhất là trong lĩnh vực công nghệ số, năng lượng sạch, công nghệ vũ trụ và xe điện.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy thương mại cân bằng hơn, mở rộng đầu ra cho hàng hóa Thái Lan thông qua đăng ký chỉ dẫn địa lý (GI) và các nền tảng trực tuyến, đồng thời xúc tiến kế hoạch Trung Quốc mua 500.000 tấn gạo Thái Lan.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, ông Anutin bày tỏ lo ngại về tình trạng ô nhiễm nguồn nước xuyên biên giới, gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân địa phương.

Ông Tập khẳng định Trung Quốc không ủng hộ các hoạt động gây hại đến môi trường, đồng thời cam kết hỗ trợ kỹ thuật để tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước và xử lý ô nhiễm.

Về an ninh, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp chống tội phạm xuyên biên giới, đặc biệt là các mạng lưới lừa đảo trực tuyến. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về hợp tác khu vực, quốc tế và bảo tồn đa dạng sinh học.