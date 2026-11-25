Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Trung sĩ Lục quân Mỹ Jian Zhao (37 tuổi) đã thừa nhận lợi dụng quyền tiếp cận thông tin mật để thu thập các tài liệu hạn chế.

Người này đã dùng điện thoại di động chụp ảnh các thông tin quân sự và chào bán máy tính quân dụng, ổ cứng của chính phủ, cùng các chi tiết về mạng lưới liên lạc, hệ thống rocket, tên lửa cũng như các cuộc tập trận quân sự.

“Những người vì lợi ích cá nhân mà đánh đổi, tiết lộ thông tin quân sự nhạy cảm đang đặt lợi ích quốc gia vào tình thế nguy hiểm. Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cùng các cơ quan thực thi pháp luật và đối tác quân sự cam kết tiếp tục xử lý nghiêm những hành vi này” - ông Doug Olson, Đặc vụ phụ trách Văn phòng FBI tại thành phố Portland (bang Oregon), nhấn mạnh.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, trong hơn ba năm, ông Zhao đã câu kết với một người tên Ruoyu Duan (vốn là một cựu binh Lục quân Mỹ) để thu thập và chuyển giao thông tin cùng thiết bị liên quan đến quốc phòng cho các bên mua được cho là hoạt động tại Trung Quốc.

Ông Duan trước đó đã nhận tội âm mưu chuyển giao thông tin quốc phòng. Người này bị cáo buộc tuyển mộ các quân nhân Mỹ đang tại ngũ, trong đó có ông Zhao, để thu thập thông tin quân sự.

Ông Duan đồng thời đảm nhận vai trò trung gian, liên lạc với bên mua mà phía Mỹ nói là sống ở Trung Quốc và thực hiện các giao dịch thanh toán, Hãng AFP đưa tin.

Trung sĩ Zhao bị bắt giữ tại nhà riêng ở bang Washington vào tháng 3-2025. Trong quá trình khám xét, các đặc vụ thu giữ 30.000 USD tiền mặt cùng nhiều thiết bị điện tử và ổ cứng thuộc Lục quân Mỹ.

Với những hành vi đã thừa nhận, ông Zhao đối mặt mức án tối đa 10 năm tù, khoản tiền phạt lên tới 250.000 USD và tối đa ba năm quản chế sau khi chấp hành xong án tù.

Phiên tòa tuyên án dự kiến diễn ra ngày 1-3-2027.

Phía Trung Quốc chưa lên tiếng về thông tin trên. Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc hoạt động gián điệp, tố rằng đó là chiêu trò tuyên truyền của Mỹ.

Trung Quốc cũng nhiều lần lưu ý rằng Mỹ cũng liên tục thực hiện các hoạt động gián điệp nhắm vào Bắc Kinh.