Ông Trần Cát Ninh tham dự phiên thảo luận báo cáo công tác của Chính phủ bên lề kỳ họp Quốc hội Trung Quốc tại Bắc Kinh ngày 6-3-2025 - Ảnh: AP

Tân Hoa Xã ngày 24-11 đưa tin Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc thông báo tiến hành kiểm tra, điều tra đối với Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Cát Ninh (Chen Jining).

Hai cơ quan trên cho biết ông Trần bị nghi vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Thông báo không nêu thêm thông tin chi tiết về những vi phạm mà ông bị nghi có liên quan.

Theo Hãng tin Reuters, ông Trần là thành viên thứ tư của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 bị điều tra kể từ năm 2025, sau các ông Hà Vệ Đông, Trương Hựu Hiệp và Mã Hưng Thụy.

Hãng tin AP nhận định cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng kéo dài hơn một thập niên dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, trong đó chú trọng tăng cường kỷ luật trong nội bộ Đảng.

Ông Trần Cát Ninh, 62 tuổi, có nền tảng chuyên môn về khoa học môi trường và từng lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Hoàng gia London (Anh).

Trước khi tham gia bộ máy chính quyền, ông có nhiều năm công tác tại Đại học Thanh Hoa, một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu Trung Quốc, và từng giữ chức hiệu trưởng trường này.

Sau đó, ông đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bảo vệ môi trường Trung Quốc trước khi được bổ nhiệm vị trí thị trưởng Bắc Kinh vào năm 2017.

Năm 2022, ông Trần trở thành ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 và được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Thượng Hải, trung tâm kinh tế và tài chính quan trọng của nước này.

Theo Reuters, chức bí thư Thành ủy Thượng Hải là một trong những vị trí lãnh đạo cấp tỉnh quan trọng tại Trung Quốc. Nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của nước này từng đảm nhiệm cương vị đó trước khi chuyển sang công tác tại trung ương.

Ông Tập Cận Bình từng giữ chức Bí thư Thành ủy Thượng Hải trong một thời gian ngắn vào năm 2007, trước khi trở thành ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Phó Chủ tịch nước Hàn Chính cũng từng đảm nhiệm vị trí này.