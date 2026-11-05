Trung Quốc truy tố cựu ủy viên Bộ Chính trị Mã Hưng Thụy

Ông Mã Hưng Thụy (Ma Xingrui), cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu bí thư khu tự trị Tân Cương - Ảnh: AP

Theo Tân Hoa xã, hôm nay Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc (SPP) thông báo ông Mã Hưng Thụy đã bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Ông Mã Hưng Thụy (Ma Xingrui) từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư khu tự trị Tân Cương, Phó Trưởng ban Nhóm lãnh đạo công tác nông thôn trung ương.

Theo cáo trạng, ông Mã bị cáo buộc lợi dụng nhiều chức vụ từng đảm nhiệm cũng như những điều kiện thuận lợi có được nhờ quyền hạn và vị trí công tác để mưu cầu lợi ích cho người khác, qua đó nhận trái phép những khoản tiền và tài sản có giá trị "đặc biệt lớn".

SPP đã ra lệnh bắt giữ ông Mã với cáo buộc nhận hối lộ, đồng thời chỉ định Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, thẩm tra và truy tố. Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Nghi Xương đã chính thức truy tố ông Mã Hưng Thụy trước Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Nghi Xương.

Hồi tháng 7, truyền thông Trung Quốc cho biết ông Mã đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và bãi nhiệm chức vụ chính quyền sau điều tra, do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng và pháp luật.

Ông Mã Hưng Thụy (67 tuổi) thuộc nhóm quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc bị điều tra trong chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng của nước này.

Ông cũng là ủy viên Bộ Chính trị thứ tư bị vướng các cáo buộc tham nhũng kể từ khi Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên lãnh đạo nước này cuối năm 2012.