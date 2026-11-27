Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19-11 - Ảnh: AP

Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga sắp tấn công quy mô lớn

Ngày 26-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã nhận được thông tin Nga đang lên kế hoạch tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn mới nhằm vào nước này trong những ngày tới.

“Không may, chúng tôi nhận được thông tin rằng Nga đang chuẩn bị một đợt tấn công quy mô lớn mới. Trong những ngày tới, người dân hãy chú ý đến các cảnh báo nguy cơ tấn công bằng tên lửa. Còn Nga cần biết rằng chúng tôi sẽ tái thiết những gì thuộc về mình và đáp trả mọi cuộc tấn công của họ”, Tổng thống Zelensky nêu trong thông điệp qua video.

Trước đó, vào cùng ngày, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết tình báo Ukraine nhận định Matxcơva đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho một đợt tấn công mới.

Các mục tiêu có thể bao gồm cơ sở năng lượng, hạ tầng hậu cần và những công trình cung cấp dịch vụ thiết yếu tại các thành phố, cộng đồng dân cư Ukraine.

Nga chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Zelensky, nhưng từng nhiều lần bác bỏ các cáo buộc nhắm mục tiêu dân sự.

Ukraine nói không có ý định mở rộng chiến tranh sang Libya

Ngày 26-11, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga khẳng định Kiev không tìm cách mở rộng cuộc chiến với Nga sang lãnh thổ Libya, thông qua vụ tấn công hai tàu Nga ngoài khơi thành phố Benghazi.

“Mọi hành động của Ukraine từ trước đến nay đều không nhằm vào Libya hay người dân Libya, mà chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự của Nga trực tiếp phục vụ cho cuộc xung đột”, ông Sybiga nói trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Libya Al-Taher Al-Baour.

Nhà ngoại giao Ukraine cho biết Kiev cũng không có ý định mở rộng cuộc chiến sang bất kỳ quốc gia nào khác, theo Hãng tin AFP.

Trước đó, vào ngày 23-11, Tổng thống Zelensky xác nhận lực lượng nước này đã dùng 7 xuồng không người lái để đánh chìm tàu hộ vệ Merkury của Hải quân Nga đang neo tại căn cứ hải quân ở thành phố Benghazi, miền đông Libya.

Tổng thống Trump yêu cầu điều tra số liệu về GDP

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu hôm 26-11 - Ảnh: AFP

Ngày 26-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu tiến hành điều tra về cáo buộc mà ông gọi là “cố ý công bố các số liệu tăng trưởng giả mạo trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua”.

“Vừa có thông tin tiết lộ rằng những số liệu thực về nền kinh tế được công bố trước cuộc bầu cử là giả mạo. Tại sao con số chính xác lại không được công bố trước cuộc bầu cử? Tôi yêu cầu điều tra ngay lập tức về vấn đề này.

Đây không phải là một sai sót nhỏ, mà là một sai sót nghiêm trọng và có chủ đích”, nhà lãnh đạo Mỹ viết trên nền tảng Truth Social, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ Thương mại Mỹ hôm 25-11 đã điều chỉnh mạnh mức tăng trưởng GDP quý 3 lên 4,3%, so với ước tính trước đó là 3,4%.

Gần đây, Tổng thống Trump đã nhiều lần đưa ra các cáo buộc vô căn cứ, nhằm nghi ngờ tính xác thực về thất bại của Đảng Cộng hòa hậu bầu cử giữa kỳ.

Hai công dân Ý thiệt mạng trong vụ tấn công tại Kuwait, Iran tuyên bố vô can

Ngày 26-11, hai công nhân Ý đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (drone) tại Kuwait, đánh dấu cuộc không kích gây chết người đầu tiên tại nước này trong nhiều tháng qua.

“Theo thông tin từ Kuwait, sau một vụ nổ lớn, hai công dân của chúng tôi đã thiệt mạng. Hai người khác bị thương gồm một công dân Pakistan và một đại úy thuộc quân đội Kuwait”, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cho biết trong một tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Kuwait đã xác nhận thông tin trên. Cả Ý và Kuwait đều quy trách nhiệm cho Iran, theo Hãng tin AFP.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi khẳng định Tehran không liên quan đến vụ tấn công, đồng thời nhấn mạnh nước này sẵn sàng tiến hành điều tra chung với Kuwait “nhằm xác định nguồn gốc của vụ việc cũng như các bên liên quan”.

Đại sứ quán Iran tại Rome cũng bác bỏ các cáo buộc về việc drone Iran tấn công một cơ sở quân sự ở Kuwait.

Quốc kỳ Kuwait được chụp cạnh Tháp Giải phóng tại thành phố Kuwait - Ảnh: AP

Mỹ và Qatar hỗ trợ Venezuela thanh toán nợ tồn đọng

Hãng tin Reuters ngày 27-11 dẫn lời các nguồn thạo tin tiết lộ Venezuela đang đàm phán các khoản vay bắc cầu riêng biệt với Bộ Tài chính Mỹ và Qatar nhằm thanh toán các khoản nợ tồn đọng tại hai ngân hàng phát triển khu vực.

Theo một thỏa thuận, Bộ Tài chính Mỹ sẽ cấp khoản vay bắc cầu để giúp Venezuela thanh toán các khoản nợ tồn đọng với Ngân hàng Phát triển liên Mỹ (IDB).

Các thỏa thuận đặc biệt này sẽ cho phép Venezuela thanh toán những khoản nợ quá hạn hiện khiến các ngân hàng không thể cấp tín dụng mới cho nước này.

Qua đó, Venezuela có thể khôi phục một nguồn tài chính quan trọng trong bối cảnh chính phủ nước này đang tìm cách vực dậy nền kinh tế và tái kết nối với các tổ chức tài chính quốc tế, sau nhiều năm chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Ngoài ra, Qatar cũng đang xem xét cấp khoản vay bắc cầu nhằm giúp Venezuela thanh toán các khoản nợ tồn đọng với Ngân hàng Phát triển Mỹ Latin và Caribê (CAF).

Hiện Chính phủ Mỹ và Qatar chưa bình luận về thông tin trên.

Thả đèn trời Người dân và khách du lịch tham gia thả đèn trời bằng giấy tại Lễ hội đèn trời quốc tế Yi Peng Lanna ở thành phố Chiang Mai, Thái Lan ngày 26-11 - Ảnh: AP