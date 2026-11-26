Hành khách ngồi tại sân bay quốc tế Hamad ở Doha (Qatar) - Ảnh: REUTERS

Theo kênh Euronews, ngày 25-11, Đại sứ quán ảo của Mỹ tại Iran đã kêu gọi công dân Mỹ rời nước này ngay lập tức, đồng thời khuyến cáo những người đang ở Trung Đông nâng cao cảnh giác trước nguy cơ giao tranh leo thang nhanh chóng.

"Không đến Iran vì bất kỳ lý do gì. Công dân Mỹ nên rời Iran ngay lập tức", thông báo nêu rõ. Cơ quan này cảnh báo Iran, lực lượng Houthi ở Yemen và các nhóm có liên hệ với Tehran có thể nhắm vào công dân, doanh nghiệp và tổ chức Mỹ trong khu vực.

Ngoài ra Washington khuyến cáo công dân theo dõi thông báo từ các hãng hàng không và sân bay, để đề phòng chuyến bay bị hủy hoặc không phận bị đóng.

Với những người rời Iran bằng đường bộ, cơ quan này lưu ý quy định qua biên giới và điều kiện nhập cảnh của các nước đến có thể thay đổi đột ngột.

Mỹ hiện không có đại sứ quán hay lãnh sự quán tại Iran kể từ năm 1979. Đại sứ quán ảo (The U.S. Virtual Embassy in Iran) được thiết lập nhằm cung cấp thông tin và các khuyến cáo cần thiết cho công dân Mỹ tại Iran, theo Hãng tin AFP.

Theo Euronews, cảnh báo được đưa ra sau các cuộc tấn công của Iran nhằm vào mục tiêu của Mỹ tại Bahrain và Kuwait thời gian gần đây.

Trước đó ngày 18-11, quân đội Iran tuyên bố nhắm vào các cơ sở máy bay không người lái (drone) và tên lửa của Mỹ tại căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait.

Tại Bahrain, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 21-11 tuyên bố đã dùng tên lửa và drone tấn công các vị trí của quân đội Mỹ tại hai căn cứ không quân Riffa và Awali.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng hôm 24-11, khi lực lượng Houthi ở Yemen đánh trúng một tòa nhà tại khu tài chính King Abdullah ở Riyadh, thủ đô Saudi Arabia, khiến 11 người bị thương.

Ba nhân chứng nói với AFP rằng mục tiêu là PIF Tower, tòa nhà 80 tầng cao 385m, nơi đặt trụ sở Quỹ Đầu tư công Saudi Arabia. Đây là lần thứ hai tòa nhà bị tấn công chỉ trong vài ngày.