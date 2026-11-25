Hàng hóa được bốc lên một tàu chở hàng tại cảng Bolivariano ở La Guaira (Venezuela) - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 24-11, Chính phủ Venezuela cho biết tổng nợ công của nước này tính đến cuối năm 2025 là 237,5 tỉ USD, tương đương 242% GDP.

Trong báo cáo kinh tế vĩ mô dài gần 200 trang, chính phủ cho biết tình trạng của Venezuela hiện "đã rơi vào tình trạng vỡ nợ kéo dài" do các lệnh trừng phạt tài chính, nguồn thu dầu khí suy giảm và mất cân đối kinh tế tích tụ qua nhiều năm.

Theo Reuters, nợ trái phiếu quốc tế của Venezuela lên tới 110,1 tỉ USD, trong đó 45,9 tỉ USD là tiền lãi quá hạn. Về các khoản vay song phương, Venezuela nợ Trung Quốc 16,87 tỉ USD và nợ Nga 5,08 tỉ USD.

Tổng nợ công còn bao gồm 67,3 tỉ USD nghĩa vụ phi tài chính, chủ yếu tập trung tại tập đoàn dầu khí quốc doanh PDVSA, và 26,3 tỉ USD yêu cầu bồi thường qua trọng tài.

Trong kế hoạch, Venezuela tuyên bố sẽ xây dựng phương án tái cơ cấu "rõ ràng và đáng tin cậy", với sự tham gia của tất cả các nhóm chủ nợ.

Cách tiếp cận này có thể giúp xoa dịu lo ngại của giới đầu tư rằng việc xử lý từng nhóm nợ riêng lẻ sẽ khiến những người nắm giữ trái phiếu chịu tổn thất lớn hơn.

Chính phủ cũng đặt kỳ vọng vào dầu mỏ, nguồn thu chủ chốt của Venezuela. Sản lượng được dự báo tăng từ hơn 1 triệu thùng/ngày năm 2025 lên 2,9 triệu thùng/ngày vào năm 2036, với điều kiện ngành dầu mỏ nhận được khoảng 160 tỉ USD vốn đầu tư.

Tuy nhiên dù nguồn thu dầu khí có phục hồi như dự kiến, ngân sách khu vực công vẫn được dự báo thâm hụt đến hết năm 2030, chưa tính tiền lãi phải trả. Chính phủ kỳ vọng thu chi sẽ cân bằng vào năm 2031 và đạt thặng dư tương đương 1% GDP vào năm 2036.

Chính quyền Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez cũng dự báo kinh tế Venezuela sẽ tăng trưởng 5% trong năm nay. Lạm phát dự kiến tiếp tục tăng, nhưng sẽ giảm tốc về trung hạn ở mức bình quân 24%.