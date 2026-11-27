Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa) trao đổi với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels (Bỉ) ngày 26-11 - Ảnh: AP

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã không thể đạt được thỏa thuận về kế hoạch chi tiêu dài hạn khi nhóm họp ngày 26-11, buộc phải rút ngắn hội nghị thượng đỉnh của khối vốn dự kiến kéo dài hai ngày tại Brussels (Bỉ).

Thảo luận ngân sách đã thất bại

Theo tờ euronews, hội nghị diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, với những lời chỉ trích và cả hành động tẩy chay, đặt dấu hỏi về năng lực điều phối của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa.

Đề xuất ngân sách mới của ông Costa dành cho EU giai đoạn 2028-2034 có tổng trị giá 1.780 tỉ euro (theo giá hiện hành), thấp hơn 10% so với dự thảo ban đầu. Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải sự phản đối từ nhiều phía.

Các nhà lãnh đạo bước vào cuộc họp ngày 26-11 với những lập trường cứng rắn và nhanh chóng chia thành hai phe đối lập.

Một bên là 7 nước thuộc nhóm "Thắt lưng buộc bụng", quyết tâm cắt giảm ngân sách. Bên kia là 17 nước thuộc nhóm "Những người bạn của sự gắn kết", kiên quyết phản đối việc cắt giảm thêm.

Các cuộc đàm phán ngân sách bắt đầu vào khoảng giữa trưa. Trong phiên họp chung đầu tiên, các bên chỉ nhắc lại những lập trường quen thuộc mà không ai chịu nhượng bộ.

Sau đó, ông Costa chia hội nghị thành các nhóm nhỏ: đầu tiên là nhóm "Thắt lưng buộc bụng", tiếp đến là nhóm "Những người bạn của sự gắn kết", rồi đến 6 quốc gia thành viên lớn nhất. Tiếp theo, ông tổ chức các phiên thảo luận nhóm xen kẽ các nhà lãnh đạo theo khu vực địa lý.

Cách điều hành này khiến nhóm "Thắt lưng buộc bụng" bất bình. Họ cho rằng việc chia nhóm đang tạo thêm sức ép buộc mình nhượng bộ để đáp ứng yêu cầu của nhóm "Những người bạn của sự gắn kết". Cho rằng bị đối xử không công bằng, nhóm này quyết định tẩy chay các cuộc họp riêng, trong khi ông Costa vẫn tiếp tục tổ chức các phiên thảo luận mà không có họ.

Căng thẳng càng gia tăng khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bất ngờ tổ chức họp báo giữa hội nghị, đưa ra tối hậu thư: EU hoặc đạt được thỏa thuận vào tháng 12, hoặc ra về tay trắng. Động thái này càng làm lộ rõ bất đồng và thu hẹp triển vọng đạt đột phá.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz công khai ủng hộ lập trường cắt giảm ngân sách mạnh hơn của nhóm "Thắt lưng buộc bụng".

Bất đồng giữa Pháp và Đức, hai đầu tàu của EU, vì thế trở thành một trong những rào cản lớn đối với nỗ lực tìm kiếm thỏa hiệp ngân sách của khối.

Theo euronews, chuyện ngân sách Ukraine hầu như bị lãng quên trong các cuộc thảo luận lần này. Hội nghị lẽ ra phải bàn về khoản vay 45 tỉ euro cho Kiev khi Ukraine đang chật vật với thâm hụt ngân sách thời chiến. Tuy nhiên, những bất đồng về ngân sách EU đã lấn át toàn bộ chương trình nghị sự, đẩy vấn đề Ukraine xuống thứ yếu.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz trả lời báo chí bên lề hội nghị thượng đỉnh EU về ngân sách dài hạn và hỗ trợ Ukraine tại Brussels - Ảnh: DPA

Chưa nhất trí về cách thức giúp Ukraine

Trước thềm hội nghị, tờ Kyiv Independent tiếp cận được một số ghi chép ngoại giao của các nước thành viên EU, qua đó hé lộ những bất đồng về cách thức hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

Các nước nhìn chung đều cho rằng cần sớm đạt thỏa thuận hỗ trợ Kiev. Tuy nhiên, sự đồng thuận chỉ dừng lại ở mục tiêu này, còn cách phân bổ và chi trả vẫn gây nhiều tranh cãi.

Theo ghi chép của một nước thành viên, Estonia cho rằng khoản 100 tỉ euro dự kiến dành cho Ukraine trong giai đoạn 2028-2034 là “mức tối thiểu tuyệt đối”. Dù vậy, một số nước vẫn chưa rõ khoản tiền này sẽ bao gồm những chi phí nào và loại trừ những khoản nào.

Theo phương án ngân sách mới nhất, tiền lãi từ các khoản vay EU dành cho Ukraine sẽ được thanh toán riêng, bên ngoài mức trần ngân sách. Nói cách khác, Kiev dự kiến nhận 100 tỉ euro hỗ trợ, còn tiền lãi của những khoản vay đã cấp trước đó sẽ không bị trừ vào số tiền này.

Tuy nhiên, ghi chép của Ý và Bulgaria cho thấy hai nước vẫn nghi ngờ liệu cơ chế trên có thực sự được áp dụng như vậy hay không. Đây là vấn đề đáng lưu ý, bởi cách tính toán này có thể quyết định liệu hơn một nửa khoản hỗ trợ dự kiến có phải dùng để trả lãi các khoản vay hiện có hay không.

Theo tính toán của EC, EU sẽ phải dành 55,4 tỉ euro để trả tiền lãi cho các khoản vay đã cấp cho Ukraine trong giai đoạn ngân sách tới. Tuy nhiên, nếu khoản tiền này không nằm trong gói hỗ trợ 100 tỉ euro dành cho Kiev, EU vẫn chưa làm rõ sẽ lấy nguồn nào để chi trả.

Trong các cuộc thảo luận, Áo được cho là phản đối việc lập một công cụ tài chính riêng để xử lý khoản chi này, dù Vienna vẫn ủng hộ gói hỗ trợ Ukraine “mạnh mẽ và kéo dài nhiều năm”.

Các ghi chép cũng cho thấy Hungary tỏ ra “dè dặt”. Trong khi đó, Hungary và CH Czech đều nhấn mạnh rằng quyết định có tham gia chi trả lãi vay cho Ukraine hay không phải do lãnh đạo chính phủ mỗi nước đưa ra. Theo ghi chép của một thành viên EU, hai nước muốn tách riêng các cuộc thảo luận về hỗ trợ Ukraine và ngân sách chung của khối.

Về thời hạn đạt thỏa thuận, cuối năm 2026 vẫn là mục tiêu mà các nước EU hướng tới, nhưng không hoàn toàn chắc chắn. Khối này muốn tránh để tiến trình thông qua ngân sách và gói hỗ trợ Ukraine bị chi phối bởi các chiến dịch tranh cử tại nhiều nước thành viên trong năm 2027.