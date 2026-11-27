Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen - lãnh đạo phe cực hữu, ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2027 - Ảnh: CNN

Theo Hãng tin Reuters, ngày 26-11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng bà Marine Le Pen - lãnh đạo phe cực hữu và là ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2027 - nên khiêm tốn hơn, sau khi bà chỉ trích những nỗ lực nhằm đạt thỏa thuận về ngân sách dài hạn tiếp theo của Liên minh châu Âu (EU) trước cuộc bầu cử.

Đây là động thái hiếm thấy của ông Macron, bởi trước đó ông thường tránh bình luận về chính trường Pháp trong các chuyến công tác tại Brussels cùng lãnh đạo các nước EU.

"Bà Le Pen đang vận động tranh cử. Đó là một kiểu ngạo mạn khác thường khi hành xử như thể bà ấy đã nắm quyền định đoạt vận mệnh nước Pháp, trong khi bà ấy vẫn chưa được bầu. Còn tôi, tôi vẫn là tổng thống được bầu cho đến ngày 13-5-2027" - ông Macron nói.

Trước đó, cùng ngày, bà Le Pen cáo buộc Ủy ban châu Âu và ông Macron tìm cách thúc đẩy nhanh việc đạt thỏa thuận ngân sách trước cuộc bầu cử tại Pháp.

"Có vẻ mục đích của động thái này là ngăn cản chúng tôi bảo vệ lợi ích của nước Pháp trong các cuộc đàm phán ngân sách EU, nếu người dân Pháp tin tưởng giao cho chúng tôi trọng trách điều hành đất nước" - bà viết trên mạng xã hội X.

Nữ chính khách cực hữu bình luận: "Thay vì dùng những thủ đoạn chính trị rẻ tiền nhằm ngăn người dân Pháp bày tỏ tiếng nói của mình ở hòm phiếu, các nhà lãnh đạo của chúng ta nên bắt tay vào việc vực dậy đất nước".

Tổng thống Macron cho biết ông đã cân nhắc kỹ cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Ông nói nếu các bên không đạt được thỏa thuận trước ngày 31-12-2026, các cuộc đàm phán sẽ phải nối lại vào nửa cuối năm 2027, khi người kế nhiệm ông đã nhậm chức.

Tuy nhiên, ông Macron nhấn mạnh bà Le Pen không nên hành xử như thể mình đã là tổng thống Pháp, đồng thời khẳng định ông sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5-2027.

"Bà ấy vẫn cần khiêm tốn hơn trong lúc vận động tranh cử, ngay cả khi đã nghĩ mình sẽ đắc cử" - ông Macron nói.