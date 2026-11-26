Các container hàng hóa đặt tại cảng Los Angeles, California - Ảnh: REUTERS



Loạt động thái này được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25-11 công bố đề xuất áp thuế nhập khẩu mới đối với 14 đối tác thương mại, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU).

Các đề xuất thuế quan mới chưa có hiệu lực ngay, mà sẽ được đưa ra lấy ý kiến công chúng trước khi Mỹ quyết định bước đi tiếp theo.

Kế hoạch áp thuế mới là một phần trong nỗ lực thay thế các mức thuế diện rộng mà chính quyền Tổng thống Trump áp dụng hồi năm ngoái, nhưng sau đó bị Tòa án Tối cao bác bỏ vào tháng 2.

Liên minh châu Âu

Ngày 25-11, EU đã bác bỏ cơ sở của đề xuất áp thuế mới mà Mỹ đưa ra đối với hàng hóa xuất khẩu của khối, đồng thời kỳ vọng Washington sẽ tuân thủ thỏa thuận đã đạt được với Brussels vào năm ngoái.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) Olof Gill khẳng định khối này không phải là khu vực gây ra tình trạng dư thừa năng lực sản xuất mang tính cơ cấu.

Ông Gill biết EU sẽ tiếp tục làm việc với Washington về việc thực thi thỏa thuận thuế quan đạt được năm 2025, theo đó mức thuế đối với hàng hóa EU được giới hạn ở 15%, kể cả khi áp dụng cùng các loại thuế hiện hành.

“EU và Mỹ cùng chia sẻ mối quan ngại thực sự về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất trên toàn cầu, trong đó phần lớn xuất phát từ sự can thiệp của nhà nước và tập trung ở các nước thứ ba. Chúng tôi lấy làm tiếc vì hai bên chưa có hành động phối hợp”, ông nói thêm.

Trung Quốc

Ngày 26-11, Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay Bắc Kinh đang theo dõi sát sao tình hình, đồng thời kêu gọi Mỹ “quay trở lại đúng lộ trình giải quyết các vấn đề thông qua tham vấn và đối thoại”, theo Hãng tin Reuters.

Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng Trung Quốc là quốc gia gây ra tình trạng dư thừa năng lực sản xuất, nhưng không đưa ra lời đe dọa trả đũa, theo báo The Guardian.

Trước đó vào ngày 25-11, Trung Quốc đã cảnh báo Mỹ không nên tiến hành các cuộc chiến thuế quan và thương mại.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nhấn mạnh Bắc Kinh phản đối các biện pháp bảo hộ thương mại đơn phương, đồng thời kêu gọi Washington giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn.

“Một cuộc chiến thuế quan hay chiến tranh thương mại không phục vụ lợi ích của bất kỳ bên nào”, ông Quách Gia Côn phát biểu tại họp báo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) - Ảnh: VCG

Nhật Bản

Ngày 26-11, Tokyo đã mô tả đề xuất áp thuế mới của Mỹ đối với hàng hóa nước này là “điều đáng tiếc”, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng Nhật Bản xuất hiện tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp mang tính cơ cấu.

“Nhật Bản không có bất kỳ hoạt động chính sách phi thị trường, hay tình trạng dư thừa năng lực sản xuất mang tính cơ cấu nào. Thật đáng tiếc khi một biện pháp được đề xuất nhằm vào Nhật Bản vẫn được công bố bất chấp thực tế này”, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara phát biểu.

Ấn Độ

Ngày 25-11, Chính phủ Ấn Độ đã bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này xuất hiện tình trạng dư thừa năng lực sản xuất mang tính cơ cấu.

Theo New Delhi, quan ngại thương mại cần được giải quyết trong khuôn khổ các cuộc đàm phán đang diễn ra với Washington, nhằm sớm hoàn tất Hiệp định Thương mại song phương.

Singapore

Ngày 25-11, Chính phủ Singapore tuyên bố “rất thất vọng” trước các đề xuất của Mỹ, đồng thời bác bỏ cáo buộc nước này bảo hộ thị trường trong nước, hoặc trợ cấp cho hoạt động sản xuất, theo Hãng tin AFP.

Indonesia

Trước đề xuất áp thuế của Mỹ, Indonesia cho biết đang rà soát mức thuế nhập khẩu mới lên tới 18% mà Mỹ đề xuất áp dụng đối với hàng hóa nước này, đồng thời sẽ phối hợp với các ngành công nghiệp liên quan để đánh giá tác động và xây dựng phương án ứng phó thích hợp.