Đề xuất thuế quan mới của Mỹ đặt ra những thách thức đối với doanh nghiệp xuất khẩu, trong khi nhiều doanh nghiệp niêm yết có nguồn thu chủ yếu từ thị trường nội địa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cơ quan Đại diện thương mại Mỹ (USTR) vừa công bố kết luận sơ bộ trong vụ việc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 đối với 14 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.

Theo Bộ Công Thương, mức thuế bổ sung tối đa được đề xuất đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam là 35%, có thể giảm còn 20% nếu hai nước đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Ở thời điểm hiện tại, đề xuất thuế quan chủ yếu tác động đến kỳ vọng kinh doanh, trong khi ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí và lợi nhuận doanh nghiệp phụ thuộc vào mức thuế cuối cùng, phạm vi và thời điểm áp dụng. Mức độ tác động có sự phân hóa giữa các ngành, đặc biệt giữa doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp phục vụ nhu cầu trong nước.

Sự khác biệt giữa cơ cấu xuất khẩu và vốn hóa chứng khoán

Theo Cục Thống kê, trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 499,24 tỉ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất với 159,4 tỉ USD, chiếm gần 32% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đóng góp 405,31 tỉ USD (81,2%), khu vực kinh tế trong nước đóng góp 93,93 tỉ USD (18,8%).

Trong khi xuất khẩu chủ yếu đến từ khu vực FDI, vốn hóa thị trường chứng khoán tập trung vào các ngành tài chính, công nghiệp, bất động sản và tiêu dùng, với nhiều doanh nghiệp có doanh thu và lợi nhuận chủ yếu từ thị trường nội địa.

Tính đến hết phiên giao dịch ngày 25-11, tổng vốn hóa của 409 cổ phiếu trên sàn HoSE đạt gần 8,2 triệu tỉ đồng. Ngành tài chính chiếm tỉ trọng lớn nhất (34,9%), tiếp đến là công nghiệp (29,9%), hàng tiêu dùng và hàng tiêu dùng thiết yếu (12,3%), bất động sản (10,1%) và dịch vụ tiện ích (3,8%).

Đáng chú ý, nhóm 20 doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ được thống kê, gồm Hòa Phát (HPG), Vĩnh Hoàn (VHC), May Sông Hồng (MSH), Gỗ An Cường (ACG), Thực phẩm Sao Ta (FMC)... có tổng vốn hóa hơn 353.500 tỉ đồng, chỉ chiếm 4,32% tổng vốn hóa của 409 cổ phiếu trên, thấp hơn vốn hóa của riêng Vietcombank (gần 418.000 tỉ đồng).

Sự khác biệt này cho thấy tác động của thuế quan Mỹ đối với hoạt động xuất khẩu và thị trường chứng khoán không đồng nhất, mà còn phụ thuộc vào tỉ trọng vốn hóa, cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của từng doanh nghiệp.

Tác động của thuế quan đến lợi nhuận còn phụ thuộc vào khả năng chia sẻ chi phí thuế với nhà nhập khẩu, điều chỉnh giá bán, kiểm soát chi phí sản xuất và đa dạng hóa thị trường.

Mặt khác, nhiều quốc gia xuất khẩu các mặt hàng cùng loại với Việt Nam cũng thuộc diện điều tra của Mỹ. Chênh lệch thuế suất giữa các quốc gia, cùng với lợi thế về giá thành, chất lượng sản phẩm và năng lực đáp ứng đơn hàng, là những yếu tố quan trọng quyết định khả năng cạnh tranh và duy trì thị phần của doanh nghiệp.

Ngân hàng và sức mua nội địa tạo động lực tăng trưởng

Ngân hàng có mức độ nhạy cảm trực tiếp với thuế quan thấp hơn các ngành xuất khẩu hàng hóa, trong khi tiêu dùng nội địa và đầu tư công là hai nguồn cầu bổ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước.

Trong 4 quý tính đến hết tháng 9-2026, tổng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ và chủ sở hữu của 409 doanh nghiệp trên sàn HoSE đạt hơn 770.000 tỉ đồng.

Ngành tài chính đóng góp hơn 348.000 tỉ đồng, tương đương 45,2%, cao hơn 10,3 điểm phần trăm so với tỉ trọng vốn hóa. Riêng 6 ngân hàng gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB, VPBank và Techcombank ghi nhận tổng lợi nhuận hơn 211.000 tỉ đồng, tương đương khoảng 27,4%.

Cơ cấu vốn hóa và lợi nhuận theo ngành trên sàn HoSE. Vốn hóa ngày 25-11-2026 và lợi nhuận 4 quý tính đến hết tháng 9-2026.

Tác động của thuế quan đối với ngân hàng chủ yếu diễn ra thông qua chất lượng tín dụng của doanh nghiệp xuất khẩu, nhu cầu vay vốn, tỉ giá và hoạt động thanh toán quốc tế. Nhu cầu tín dụng từ thương mại, dịch vụ, đầu tư và tiêu dùng trong nước giúp đa dạng hóa nguồn thu và phân tán ảnh hưởng từ biến động của từng ngành kinh tế.

Trong khi đó đối với lĩnh vực bán lẻ, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận chủ yếu gắn với sức mua nội địa, khả năng mở rộng thị phần và hiệu quả vận hành hệ thống phân phối.

Trong 4 quý tính đến hết tháng 9-2026, Thế Giới Di Động (MWG) ghi nhận doanh thu hơn 190.000 tỉ đồng và lợi nhuận gần 11.180 tỉ đồng. FPT Retail (FRT) đạt doanh thu hơn 63.180 tỉ đồng và lợi nhuận gần 1.360 tỉ đồng.

Việc mở rộng sang lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu và dược phẩm thông qua chuỗi Bách Hóa Xanh và Long Châu giúp hai doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn thu, bên cạnh hoạt động kinh doanh thiết bị điện tử và công nghệ.