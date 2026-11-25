Chứng khoán Việt bước sang giai đoạn phát triển mới: nâng chất, hút vốn dài hạn - Ảnh: HỮU HẠNH

Sau 30 năm phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã mở rộng đáng kể về quy mô, từng bước hoàn thiện hạ tầng và trở thành kênh dẫn vốn quan trọng. Chặng đường tiếp theo đòi hỏi những cải cách để nâng chất lượng thị trường và thu hút dòng vốn dài hạn.

Còn nhiều dư địa phát triển thị trường vốn

PGS.TS Ngô Minh Vũ, Giám đốc chương trình đào tạo Thị trường chứng khoán, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), cho biết từ hai cổ phiếu niêm yết đầu tiên năm 2000, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua chặng đường phát triển đáng kể. Vốn hóa thị trường cổ phiếu tăng từ khoảng 0,2% GDP lên trên 80% GDP, số tài khoản chứng khoán vượt 13 triệu.

PGS.TS Ngô Minh Vũ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Điều quan trọng hơn là thị trường đã trở thành một cấu phần thực sự của hệ thống tài chính, với thị trường cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh và hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Việc đưa hệ thống KRX vào vận hành và FTSE Russell quyết định nâng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp từ tháng 9-2026 là những dấu mốc đáng chú ý.

Tuy nhiên, nếu nhìn theo mục tiêu ban đầu là trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, thì vẫn còn dư địa rất lớn.

"Có thể nói 30 năm đầu chủ yếu là giai đoạn xây dựng và mở rộng quy mô, còn giai đoạn tiếp theo phải tập trung nhiều hơn vào chất lượng và hiệu quả của thị trường vốn", ông Vũ nhấn mạnh.

Một điểm nghẽn lớn là dòng tiền vẫn phụ thuộc nhiều vào nhà đầu tư cá nhân, trong khi vai trò của các quỹ và nhà đầu tư tổ chức còn hạn chế. Theo TS Châu Đình Linh, Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, cơ cấu này khiến thanh khoản dễ biến động theo tâm lý, lãi suất và giao dịch ký quỹ, gây khó khăn cho mục tiêu hình thành dòng vốn dài hạn ổn định.

Chất lượng cổ phiếu cũng chưa theo kịp quy mô thị trường. Hàng hóa tập trung nhiều ở nhóm ngân hàng, bất động sản, chứng khoán và một số tập đoàn lớn; tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng tại nhiều doanh nghiệp còn hạn chế.

Bên cạnh đó, minh bạch thông tin và quản trị doanh nghiệp, từ báo cáo bằng tiếng Anh đến thông tin về sở hữu chéo và giao dịch của người nội bộ, vẫn cần cải thiện.

Ba nút thắt cần gỡ để chứng khoán hút vốn dài hạn

Để thị trường tiến thêm một bước, cần xử lý đồng thời ba điểm nghẽn: chất lượng cổ phiếu niêm yết, cơ cấu dòng tiền và hạ tầng giao dịch.

Trước hết là nâng chất lượng hàng hóa trên thị trường. TS Châu Đình Linh cho rằng việc đánh giá cổ phiếu không nên chỉ dựa vào vốn hóa, mà cần tính đến tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, khả năng đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư nước ngoài và chất lượng doanh nghiệp.

Ông đề xuất phân tầng cổ phiếu theo chất lượng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tốt lên sàn và tăng lượng cổ phiếu có thể giao dịch tự do.

TS Châu Đình Linh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ở góc độ nguồn cung, PGS.TS Ngô Minh Vũ đề xuất thu hút thêm doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn, doanh nghiệp công nghệ, hạ tầng và doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa. Quy trình IPO, niêm yết cũng cần được cải thiện.

Về phía doanh nghiệp, yêu cầu không chỉ là đáp ứng nghĩa vụ công bố thông tin, mà còn phải nâng năng lực quản trị, minh bạch và quan hệ với nhà đầu tư.

Thứ hai là tăng vai trò của dòng vốn dài hạn. Để giảm sự phụ thuộc vào giao dịch ngắn hạn của nhà đầu tư cá nhân, thị trường cần phát triển các kênh đầu tư chuyên nghiệp như quỹ mở, ETF và quỹ hưu trí.

Theo ông Linh, cần nghiên cứu chính sách ưu đãi phù hợp để khuyến khích đầu tư trung, dài hạn và tạo động lực cho các quỹ phát triển. Trong khi đó, ông Vũ nhấn mạnh việc mở rộng quy mô tài sản được quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp chuyển nguồn tiết kiệm trong xã hội thành dòng vốn đầu tư dài hạn.

Thanh khoản vì thế không phải đích đến cuối cùng. Điều quan trọng là thị trường có thể chuyển hóa nguồn tiết kiệm thành vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế hay không.

Thứ ba là hoàn thiện hạ tầng và điều kiện tiếp cận thị trường. Nâng hạng mở ra cơ hội thu hút vốn ngoại, nhưng không bảo đảm dòng tiền sẽ tự động chảy vào. Nhà đầu tư còn cân nhắc khả năng tiếp cận thị trường, chất lượng thông tin, chi phí giao dịch, công cụ quản trị rủi ro và sự ổn định của môi trường pháp lý.

Ông Linh cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế thanh toán, trong đó có đối tác bù trừ trung tâm (CCP), đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận ngoại tệ và chuyển vốn vào, ra thị trường. Đây là những điều kiện giúp nhà đầu tư nước ngoài giao dịch thuận lợi và chủ động quản trị rủi ro.

Cùng với hạ tầng, ông Vũ lưu ý phải tăng cường giám sát và thực thi pháp luật, xử lý các hành vi thao túng thị trường, giao dịch nội gián. Khi thị trường cơ sở đủ chất lượng, các sản phẩm như ETF, quỹ đầu tư bất động sản (REITs), quỹ trái phiếu, quỹ hưu trí và công cụ phòng ngừa rủi ro có thể được phát triển theo lộ trình phù hợp.

Tựu trung, thước đo phát triển không chỉ là điểm số VN-Index, vốn hóa hay giá trị giao dịch, mà còn là khả năng huy động vốn dài hạn, chi phí vốn của doanh nghiệp và vai trò của nhà đầu tư tổ chức.

Ngày 28-11-1996, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chính thức được thành lập, đánh dấu bước khởi đầu trong quá trình xây dựng và phát triển ngành chứng khoán Việt Nam. Gần bốn năm sau, ngày 28-7-2000, phiên giao dịch đầu tiên diễn ra với vỏn vẹn hai mã cổ phiếu REE và SAM, mở ra một kênh huy động vốn mới cho nền kinh tế. Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, từ những bước đi ban đầu đầy khó khăn, ngành chứng khoán Việt Nam đã từng bước hoàn thiện khung pháp lý, phát triển hạ tầng, mở rộng quy mô và nâng cao vai trò của thị trường vốn trong nền kinh tế. Nhân dấu mốc đặc biệt này, báo Tuổi Trẻ thực hiện tuyến bài "30 năm ngành chứng khoán Việt Nam", tái hiện hành trình hình thành và phát triển thị trường qua lời kể của những người đặt nền móng, các thế hệ lãnh đạo, chuyên gia và nhà đầu tư. Những câu chuyện hậu trường, ký ức về các quyết định mang tính bước ngoặt, những thăng trầm và bài học từ thực tiễn không chỉ giúp nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn gợi mở những kỳ vọng về một thị trường chứng khoán minh bạch, hiện đại và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.