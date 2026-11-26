VN-Index vẫn chưa trở lại mốc 1.700 điểm - Ảnh: HỮU HẠNH

Kết phiên 25-11, VN-Index mất 9,69 điểm (-0,57%), xuống 1.687,45 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng tiêu cực. Áp lực bán lan rộng ở nhiều nhóm ngành, đặc biệt là dầu khí, bảo hiểm, dịch vụ tài chính, thép và bất động sản.

Khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HoSE giảm 2% so với phiên trước. Khối ngoại bán ròng 5.674 tỉ đồng, tập trung mạnh ở cổ phiếu VIC.

Áp lực điều chỉnh về vùng 1.650 điểm

Thị trường đang dần kết thúc tháng 11-2026 và VN-Index có 3 tháng liên tiếp giảm giá. Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đánh giá thanh khoản và chất lượng thị trường ngắn hạn vẫn chưa được cải thiện.

Về triển vọng những phiên tới, SHS cho rằng nếu không giữ được vùng hỗ trợ 1.680 điểm, VN-Index có thể chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.650 điểm. Xu hướng chỉ cải thiện tích cực khi VN-Index vượt lên đường xu hướng giảm giá bắt đầu từ tháng 9-2026.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho biết thanh khoản HoSE duy trì dưới 10.000 tỉ đồng trong phần lớn thời gian giao dịch phiên 25-11. Thanh khoản tăng lên hơn 16.000 tỉ đồng vào cuối ngày do áp lực bán trở lại. Lực cầu hụt hơi ngay quanh vùng hỗ trợ.

Ngoài ra, khoảng 60% số cổ phiếu giảm giá. Tỉ lệ cổ phiếu nằm trên các đường giá trung bình 20 phiên (MA20) và 50 phiên (MA50) tiếp tục suy yếu.

Theo đơn vị này, thị trường vẫn trong quá trình dò đáy và phân hóa, chưa phải giai đoạn cân bằng đáng tin cậy.

Chứng khoán TP.HCM (HSC) đánh giá diễn biến rung lắc và điều chỉnh vẫn có khả năng tiếp diễn. Vùng 1.650-1.660 điểm là hỗ trợ quan trọng cần theo dõi và giữ vững.

Ở chiều ngược lại, vùng 1.700-1.720 điểm là kháng cự gần mà VN-Index cần sớm lấy lại để cải thiện tâm lý và tín hiệu hồi phục. Khả năng phục hồi phụ thuộc vào sự cải thiện của độ rộng, thanh khoản và diễn biến nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Giữ trạng thái phòng thủ

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định thanh khoản thấp cùng các chỉ báo kỹ thuật phiên 25-11 tiếp tục cho thấy lực cung vẫn chiếm ưu thế. VN-Index có thể xuất hiện nhịp hồi phục ngắn hạn, với vùng hỗ trợ quanh 1.670-1.680 điểm.

VCBS cho rằng thị trường đang giằng co tích lũy trong biên độ 1.680-1.700 điểm. Nhà đầu tư nên cơ cấu danh mục, loại bỏ những cổ phiếu đã giảm dưới vùng hỗ trợ và kiên nhẫn chờ tín hiệu cân bằng rõ hơn.

Trong bối cảnh thiếu động lực dẫn dắt rõ ràng, Chứng khoán OCBS đánh giá các nhịp tăng nếu xuất hiện vẫn có thể mang tính cục bộ và đan xen với áp lực bán ngắn hạn. Mặc dù những yếu tố hỗ trợ từ môi trường vĩ mô vẫn đang được duy trì, nhưng tác động tích cực có thể cần thêm thời gian để phản ánh vào diễn biến thị trường.

Công ty này khuyến nghị nhà đầu tư duy trì trạng thái phòng thủ, ưu tiên bảo toàn thành quả và kiểm soát tỉ trọng cổ phiếu. Giao dịch ngắn hạn nên tập trung vào các vị thế sẵn có, tận dụng nhịp hồi để chốt lời từng phần hoặc hạ tỉ trọng cổ phiếu suy yếu. Đối với dòng tiền mới, chưa nên vội giải ngân khi lực cầu còn thiếu thuyết phục.

Về tỉ trọng ngắn hạn, Yuanta Việt Nam đề xuất duy trì danh mục thận trọng ở mức 70% tiền mặt và 30% cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể tập trung vào những cổ phiếu có sức mạnh tương đối cao hoặc đi ngược thị trường thuộc nhóm tiện ích, xây dựng, bán lẻ cùng một số mã có câu chuyện riêng.

Việc mở rộng vị thế chỉ nên cân nhắc khi xuất hiện tín hiệu cân bằng rõ hơn, đi kèm sự cải thiện của thanh khoản và độ lan tỏa giữa các nhóm ngành.