Đại diện các công ty chứng khoán nhập lệnh mua, bán cổ phiếu cho nhà đầu tư tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM năm 2008 - Ảnh tư liệu: HOSE

Nhộn nhịp cổ phiếu OTC

Nhắc đến kỷ niệm liên quan đến thị trường chứng khoán Việt Nam, ông Phan Lê Thành Long, Chủ tịch AFA Group, Chủ tịch sáng lập Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA), CEO Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD), nhớ về một thời mà chuyện mua bán cổ phiếu khác xa hiện nay.

Ông Long đầu tư chứng khoán từ năm 2005, sang năm 2006 thị trường bắt đầu sôi động. Khi ấy, nhà đầu tư phải đến công ty chứng khoán, đặt lệnh bằng giấy viết tay.

Về sau, việc giao dịch có thêm hình thức thông qua điện thoại. Chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Long còn nhớ trong một lần đi công tác nước ngoài nhưng vẫn phải gọi điện về Việt Nam để đặt lệnh.

Số lượng cổ phiếu niêm yết giai đoạn này còn khá ít, thị trường giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết (OTC) khá sôi động. Nhà đầu tư trực tiếp mua bán sổ cổ đông, sau đó mới đến doanh nghiệp để cập nhật lại tên trên sổ.

Do chưa có giá tham chiếu rõ ràng, mức giá mua bán có thể chênh lệch rất lớn. Ông Long nhớ lại có những trường hợp cổ phiếu mua buổi sáng đến chiều bán lại đã lãi vài chục %.

Thời đó, một quán cà phê mang tên "Index" là nơi gặp gỡ quen thuộc được giới đầu tư. Quán này nằm trên con phố tập trung các công ty chứng khoán lớn như SSI, ACBS. Ngoài ra, một startup có tên sanotc.com cũng được thành lập nhằm kết nối cộng đồng nhà đầu tư.

Khai trương Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP.HCM vào năm 2000 - Ảnh: SSC

Đến Tết năm 2006-2007, người người, nhà nhà bắt đầu nói về chứng khoán. VN-Index đạt đỉnh khoảng 1.170 điểm vào đầu năm 2007.

Lãi lớn nhờ cổ phiếu OTC cũng là kỷ niệm đáng nhớ của ông Lê Đức Khánh, Giám đốc phân tích Công ty CP Chứng khoán VPS. Năm 2008, ông Khánh bắt đầu làm việc tại Công ty Chứng khoán Thăng Long - tiền thân của Chứng khoán MBS hiện nay.

Thời điểm đó, công ty tiến hành phát hành cổ phiếu chưa niêm yết cho cổ đông nội bộ. Với tư cách là nhân viên, ông được quyền mua 2.000 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sau khi VN-Index tạo đáy khoảng 235 điểm vào tháng 2-2009, thị trường bất ngờ tăng mạnh. Cổ phiếu OTC lẫn cổ phiếu niêm yết đều tăng giá. Ông Khánh bán toàn bộ cổ phiếu thu về 80 triệu đồng, gấp 4 lần số tiền ban đầu bỏ ra.

Sau đó, ông Khánh góp thêm tiền và lần đầu tiên giải ngân vào cổ phiếu niêm yết ngày 22-10-2009. Vị chuyên gia cho biết mình xuống tiền đúng vào phiên đỉnh của thị trường. Chỉ vài tháng sau, VN-Index giảm tới 190 điểm, tương ứng giảm 30% kể từ đỉnh.

Những giai đoạn thăng trầm của thị trường

Khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 bắt đầu tác động đến kinh tế Việt Nam. Giai đoạn 2011-2013, lạm phát cao, thị trường bất động sản đóng băng, lãi suất cho vay có thời điểm lên trên 22%. Những doanh nghiệp vay nợ lớn, thiếu dòng tiền và không có chiến lược kinh doanh phù hợp gặp khó khăn nghiêm trọng. Nợ xấu ngân hàng gia tăng.

Thị trường chứng khoán trải qua những năm tháng khó khăn. Thanh khoản trung bình mỗi phiên chỉ còn khoảng vài trăm tỉ đồng. Nhiều công ty chứng khoán phải tái cấu trúc.

Sau đó, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) được thành lập nhằm hỗ trợ làm sạch bảng cân đối kế toán của các ngân hàng, khơi thông nguồn vốn. Cùng với chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thu hút FDI, nhiều tập đoàn lớn như Samsung, LG, Intel,... đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam.

Ông Phan Lê Thành Long - Ảnh: AFA

Năm 2016 đánh dấu bước ngoặt khi Việt Nam chuyển từ nhập siêu sang xuất siêu, nhờ dòng vốn FDI và hoạt động đầu tư gia tăng. Kinh tế dần ổn định, lạm phát được kiểm soát, tạo nền tảng cho thị trường chứng khoán phục hồi.

Làn sóng IPO, cổ phần hóa doanh nghiệp bùng lên vào năm 2017. Năm 2018, VN-Index mới trở lại vùng đỉnh 1.204 điểm sau 11 năm.

Đến đại dịch COVID-19, chỉ số giảm từ trên 900 điểm xuống mức đáy khoảng 659 điểm. Trên thế giới, các ngân hàng trung ương hạ lãi suất, bơm tiền kích thích kinh tế. VN-Index lên đỉnh 1.530 điểm trong quý 1-2022.

Tuy nhiên, sau đó lạm phát toàn cầu tăng trở lại, CPI Mỹ lên 9,1% vào tháng 6-2022. Xung đột Nga - Ukraine đẩy giá dầu tăng cao.

Trước áp lực lạm phát, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương liên tục tăng lãi suất. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam buộc phải tăng lãi suất điều hành. Cùng với khủng hoảng trái phiếu, thị trường chứng khoán lao dốc. Thị trường bất động sản một lần nữa đóng băng và thanh khoản giảm mạnh.

Theo ông Long, trong 5-6 năm qua, thị trường trải qua ba xu hướng lớn: Giai đoạn tăng từ năm 2020 đến đầu năm 2022, giai đoạn giảm từ quý 1-2022 đến hết quý 1-2023, rồi bước vào xu hướng tăng trở lại từ năm 2023 cho đến nay.

Đừng xem chứng khoán là nơi kiếm tiền nhanh

Ông Phan Lê Thành Long cho rằng xét về dài hạn, thị trường chứng khoán lớn mạnh song hành với sự phát triển của nền kinh tế là xu hướng không thể đảo ngược.

Nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất lớn trong thời gian qua. Cụ thể, năm 2010 GDP Việt Nam mới ở mức hơn 100 tỉ USD, đến năm 2025 khoảng 514 tỉ USD. Diện mạo cơ sở hạ tầng của đất nước thay đổi nhanh chóng, đời sống của người dân được nâng lên. Nếu nhìn trong bức tranh phát triển dài hạn, thị trường chứng khoán còn rất nhiều cơ hội.

Cùng quan điểm, ông Lê Đức Khánh đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc về quy mô vốn hóa, thanh khoản, số lượng nhà đầu tư cho đến các sản phẩm đầu tư. Chuyển đổi số cũng giúp quá trình giao dịch, chuyển và rút tiền thuận tiện hơn.

Ông Lê Đức Khánh - Ảnh: VPS

Ông Khánh cho rằng dư địa phát triển của chứng khoán vẫn còn rất lớn, nhất là khi thị trường vốn chưa phát triển tương xứng với quy mô tín dụng ngân hàng.

Việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng vào ngày 21-9-2026 là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội nâng cao vị thế trên thị trường quốc tế và hướng tới mục tiêu xa hơn là được MSCI nâng hạng.

Vì vậy, theo ông Long, nhà đầu tư cá nhân không nên chỉ tìm kiếm những con sóng ngắn hạn của thị trường, mà nên nhìn vào tiến trình phát triển của nền kinh tế và xác định tâm thế đầu tư nghiêm túc. Hãy xem chứng khoán là một kênh đầu tư chân chính, thay vì mua bán chớp nhoáng để kiếm lời như đánh bạc.

Dù số tiền đầu tư của mỗi người không lớn nhưng dòng vốn này vẫn góp phần luân chuyển nguồn lực và tạo ra giá trị cho nền kinh tế. Về dài hạn, nhà đầu tư sẽ thấy được những cơ hội không chỉ cho bản thân mà còn cho doanh nghiệp và đất nước.

Duy trì danh mục cân bằng Bài học lớn nhất sau nhiều năm tham gia thị trường được chuyên gia VPS chia sẻ là tầm quan trọng của việc phân bổ tài sản, quản lý danh mục và quản trị rủi ro. Thị trường không phải lúc nào cũng thuận lợi mà luôn vận động qua những giai đoạn thăng trầm khác nhau. Nhà đầu tư không nên đặt kỳ vọng phải kiếm được lợi nhuận nhanh hay dồn toàn bộ tiền bạc, công sức và nguồn lực vào cổ phiếu. Thay vào đó, nên nhìn nhận chứng khoán trong bức tranh đầu tư tổng thể, duy trì một phần tiền mặt và phân bổ vốn vào nhiều lớp tài sản để tạo sự cân bằng cho danh mục. Việc đầu tư nên được xem là quá trình tích lũy tài sản qua năm tháng, thay vì liên tục giao dịch với tần suất cao hoặc tập trung gần như 100% nguồn vốn vào cổ phiếu. Khi thị trường không thuận lợi, việc có một danh mục tài sản cân bằng sẽ giúp nhà đầu tư không rơi vào thế bị động, buộc phải bán cổ phiếu vì cần tiền hoặc chịu áp lực từ những biến động ngắn hạn. Ngay cả khi thị trường cổ phiếu đi xuống, các lớp tài sản khác vẫn có thể giúp duy trì sự ổn định cho danh mục. Cách tiếp cận này giúp nhà đầu tư hạn chế rủi ro, giảm áp lực phải mua bán liên tục và duy trì được niềm tin vào thị trường chứng khoán về dài hạn.